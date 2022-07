Landmar Hotels: Leidenschaft für Urlaub

Die beiden Hotels Landmar Costa Los Gigantes und Landmar Playa La Arena bieten im Südwesten von Teneriffa Ferien nach Maß für alle Bedürfnisse.

An der Südwestküste von Teneriffa, umgeben von herrlichen Landschaften, einem Mix aus feinen Sand- und tiefschwarzen Lavastränden, natürlichen Felsbecken und in unmittelbarer Nähe zu den imposanten Klippen Los Gigantes bieten zwei Hotels den perfekten Urlaub für jedermann: Das All-Inclusive Familienhotel Landmar Costa Los Gigantes und das Landmar Playa La Arena.

Obwohl es sich um wahre Traditionshäuser handelt, werden beide Hotels erst seit Januar 2020 unter der Eigenmarke Landmar Hotels geführt und vermarktet. Landmar Hotels steht dabei für höchste Qualitätsstandards für die Gäste aber auch für die Mitarbeiter. Beide Hotels sind nur 500 Meter vom Strand entfernt und warten mit zahlreichen Annehmlichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub auf.

Gastgeber für große und kleine Gäste im Landmar Costa Los Gigantes ist das Maskottchen Landi. Die süße Wasserschildkröte ist außerdem Namensgeber für die Familienzimmer „Landi Village“, die neben den üblichen Annehmlichkeiten wie WIFI, Klimaanlage oder einem Balkon mit einer Spielecke für die kleinen Gäste aufwarten.

Für ordentlich Wasserspaß für Groß und Klein sorgen drei Familienpools, ein Actionbecken mit Riesenrutsche sowie zwei Babybecken, in denen die Kleinsten nach Herzenslust planschen können. Während sich die kleinen Familienmitglieder im Miniclub verwirklichen oder im großzügigen Spielbereich mit Wasserspielplatz, Klettergarten, Seilbahn und Ballspielplätzen austoben, haben die Eltern Gelegenheit, sich im Spa Mind Up verwöhnen zu lassen oder es sich auf den balinesischen Betten gemütlich zu machen.

Drei Buffetrestaurants, ein á-la-Carte Restaurant und vier Bars lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Das Angebot reicht dabei von kanarischen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten.

Das Schwesternhotel Landmar Playa La Arena hat für Gäste ab 16 Jahren ein besonderes Schmankerl zu bieten: Der Platinum Club mit privatem VIP-Bereich, einem großzügigen Infinity Pool und eigenem gastronomischen Angebot ist der ideale Ort, um sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.

Auch hier haben die Gäste die Qual der Wahl zwischen einem a-la-Carte Restaurant, einem Buffet-Restaurant, einer traditionellen Taverne und vier Bars. Insgesamt vier Pools versprechen Urlaubsfreude für Groß und Klein, und auch das Landmar Playa La Arena begrüßt seine kleinen Gäste im Mini Club. Den erwachsenen Gästen stehen zudem ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, Sportanlagen wie ein Tennisplatz oder eine Bogenschießanlage und ein buntes Programm an Aktivitäten und Unterhaltung zur Verfügung. Auch Ausflüge zu Teneriffas Highlights können im Hotel gebucht werden.

Die Landmar Hotels sind aktuell buchbar bei Schauinsland, FTI, Alltours, DER Touristik (Jahn Reisen, ITS), Anex Tour, Odeon, OTS, und TUI (nur Landmar Costa Los Gigantes) zu Preisen ab EUR 130,00 pro Nacht.

