Landwirt sucht Frau

Lakeland, 14.01.2021 – Den Ergebnissen meiner Recherchen und Umfragen in vier Ländern folgend, haben oder hatten 71 Prozent der Landwirte aufgrund ihres Berufs Probleme, eine wirklich passende Partnerin zu finden. Wurde die Partnerin dann endlich durch Zufall gefunden, hatten 68 Prozent Probleme in der Paarbeziehung. 50 Prozent der befragten Landwirte lebten in einer harmonischen Beziehung, welche die Befragten mit Hilfe der Partnervermittlung TTPCG ® fanden. Die Suche nach einer Partnerin gestaltet sich für Landwirte schwieriger als für andere Berufsgruppen. Das Team der fast weltweit agierenden Partnervermittlung TTPCG ® kennt die Schwierigkeiten, die sich für Landwirte in Sachen Liebe ergeben und bietet praktikable und dazu noch sehr kostengünstige Lösungen.

Die Einsamkeit schadet Menschen

Die Einsamkeit macht vielen alleinstehenden Landwirten schwer zu schaffen. Für Landwirte ist es besonders schwierig, keine Partnerin zu haben. Ohne Frau müssen die Landwirte den Hof alleine führen. Dies stellt eine hohe Belastung dar.

Belastungen in der Liebesbeziehung bei Landwirten

Zu Belastung in der Liebesbeziehung bei Landwirten zählt für 61 Prozent die mangelnde Freizeit. Die recht hohe Arbeitsbelastung als Beziehungskiller geben 37 Prozent der Landwirte an, die an meiner Umfrage teilnahmen. Einige der von mir Befragten gaben an, Konflikte mit den Eltern oder auch mit den Schwiegereltern beeinflussen den Segen auf dem Hof negativ. Nur wenige betrachten den Mehrgenerationenhaushalt als Problem Ursache. Worin liegen die Gründe? Meinen Recherchen folgend, hat die Vielzahl aller Probleme die Ursache darin, dass es Frauen gibt, die nicht ein hohes Maß an Verständnis mitbringen.

Der Garant zum raschen Partnerglück ist die Auswahl aus Millionen

Mit einer Auswahlmöglichkeit aus Millionen Menschen auf Partnersuche finden sich auch viele Menschen, die auf einen Landwirtschaftlichen Betrieb und somit zur Landwirtin bzw. zum Landwirt passen. Eine solche Auswahl bietet TTPCG ® allen Landwirten, die auf der Suche nach dem wirklich passenden Partner sind und sich nach Liebe sehnen. Durch vielseitige Werbeaktivitäten im Internet, verbunden mit weltweit einmaligen Methoden, die dazu noch sehr kostengünstig sind, habe ich festgestellt, dass die Chancen für einen Single Landwirt bei TTPCG ® extrem hoch sind, schnell das oftmals lange ersehnte Partnerglück zu finden.

Das weltweit in dieser Art einmalige TTPCG ® Matching löst Probleme im Voraus

Genau hier, wenn Verständnis für die Arbeit eines Landwirts wichtig ist, setzt der Vorteil des bereits im Jahr 1982 von TTPCG ® eingeführten Matching ein. Denn das Verständnis ist einer der elementaren Parameter in der Persönlichkeit eines Menschen, welcher für die Voraussetzungen zum Partnerglück wichtig ist. Schon vor dem ersten Treffen einer Landwirtin oder eines Landwirts mit dem von TTPCG ® ausgewählten Menschen steht fest, dass genügend Verständnis für Landwirtschaft bei dem möglichen Partner vorhanden ist. Nach meiner Recherche und Umfrage komme ich zum Ergebnis, dass die Chance auf nachhaltiges Partnerglück auch für Landwirte bei TTPCG ® sehr hoch ist.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Scarlett Woodward, Lakeland, FL 33803 gelesen. Vielen Dank dafür. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Cassy Young.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Broadway, Suite 701 594

10012 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.