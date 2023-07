LANG und UHL kooperieren: Individuelle Positionieraufgaben schnell und präzise lösen

Präzisionssteuerung von LANG und Präzisionspositioniertische von UHL ergeben ein Gesamtsystem für Positionieraufgaben unterschiedlicher Art

Hüttenberg, 12. Juli 2023 – Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) und die Walter Uhl technische Mikroskopie GmbH & Co. KG ( www.walteruhl.com) schnüren Gesamtsysteme für Positionieraufgaben. Diese können auf individuelle Anforderungen in verschiedenen industriellen Bereichen, unter anderem in der Messmikroskopie, zugeschnitten werden. Dafür kombinieren die beiden Unternehmen zum Beispiel die Steuerung LSMART express und Joysticks für 2 bis 4 Achsen von LANG mit den Positioniersystemen von UHL.

LANG hat sich unter anderem auf Maschinen für Präzisionsgravieren und -fräsen sowie Positioniersysteme spezialisiert. Dabei entwickelt und vertreibt das Unternehmen seit über 40 Jahren Schrittmotorsteuerungen für die Feinpositionierung und hat in den 70er Jahren mit dem Mikroschrittbetrieb einen Meilenstein im Markt gesetzt. Diese Technik fließt auch in die heutigen LSMART express-Steuerungen ein und ermöglicht somit hochpräzise und gleichzeitig dynamische Positionieraufgaben. Mit LSMART express bietet LANG hochauflösende Schrittmotorsteuerungen für Anwendungsgebiete wie Mikroskopie, Bildverarbeitungs- und Oberflächenanalyse, Waferinspektions- und Handlingsysteme, Mikromontage, Medizintechnik, Maschinen- und Anlagenbau und viele weitere.

Diese LANG-Steuerungen und Joysticks für 2 bis 4 Achsen spielen optimal mit den hochpräzisen Positioniersystemen (Lineartisch/Kreuztisch/Drehtisch/Hubtisch) von UHL zusammen. So entstehen Gesamtsysteme, die zum Beispiel im Bereich Mikromontage oder Mikroskopie für spezielle Positionieraufgaben eingesetzt werden. Die Walter Uhl technische Mikroskopie GmbH & Co. KG entwickelt, konstruiert, fertigt, montiert und vertreibt feinmechanische und optische Bauteile sowie Geräte zum Positionieren, Messen und Prüfen. Mit einer sehr hohen Fertigungstiefe kann das Unternehmen schnell und flexibel auf Kundenanforderungen reagieren.

„Gemeinsam erfüllen wir agil die häufig umfangreichen und speziellen Anforderungen unserer Kunden und entwickeln dafür auch Sonderlösungen. Größere Unternehmen lehnen solche Anfragen ab oder benötigen sehr lange, um diese umzusetzen, insbesondere wenn sie nicht mit Standardkomponenten realisierbar sind. Unsere Herausforderung besteht darin, die Nischen zu finden, in denen Standard-Messmikroskope nicht mehr ausreichend sind. Durch unsere hohe Flexibilität und Wendigkeit bei der gemeinsamen Umsetzung von Sonderlösungen erreichen wir diese speziellen Kunden und werden ihren Bedarfen in Bezug auf Präzision und Dynamik in der Positionierung gerecht“, sagt Malte Bernard, Geschäftsführer der Walter Uhl technische Mikroskopie GmbH & Co.KG.

Qualität und Langlebigkeit für mehr Nachhaltigkeit

Bei LANG und UHL stehen außerdem hohe Qualität und Langlebigkeit der Systeme im Fokus. Dies trägt auch maßgeblich zur Nachhaltigkeit bei, denn Kunden profitieren somit langfristig von den Investitionen.

„Die Möglichkeit der Anpassung und Wartung unserer Geräte sorgt dafür, dass diese über viele Jahre hinweg in Betrieb bleiben können, ohne dass teure Neuanschaffungen für die Kunden notwendig sind. Das spart nicht nur Kosten, sondern reduziert auch den ökologischen Fußabdruck der Unternehmen. UHL setzt ebenfalls auf gleichbleibend hohe Qualität und Verfügbarkeit seiner Lösungen“, sagt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

Firmenkontakt

LANG GmbH & Co. KG

Michaela Wenzel

Dillstraße 4

35625 Hüttenberg

+49 (0) 6403-7009-0



http://www.lang.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: UHL