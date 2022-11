LANG zeigt intelligente Positioniersteuerung LSMART express auf der „W3+ Fair“

Synchrone Punkt-zu-Punkt-Steuerung und Automations-Systeme erfüllen wachsende Anforderungen in der Industrie

Hüttenberg, 25. November 2022 – Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) präsentiert auf der „W3+ Fair Convention“ 2022 im Rheintal (Dornbirn) ihre Automations-Systeme mit Fokus auf die Steuerung LSMART express. Die Lösungen eignen sich optimal für hochpräzise und zugleich dynamische Positionieraufgaben. Sie unterstützen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik sowie viele mehr bei den Aufgabenstellungen der von Dynamik geprägten Industrie. LANG ist als Anbieter von Automations-Systemen sowie Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen auf der Fachmesse vom 30. November bis 1. Dezember am Stand B1a vertreten.

Die Fachmesse „W3+ Fair“ gilt als Plattform für Enabling Technologies. Entwickler und Anwender aus den Branchen Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik treffen sich hier zum Austausch. So können branchenübergreifende Innovationen entstehen.

LANG unterstützt mit seinen Automations-Systemen aus dem Portfolio „Motion Control“ hochpräzise und zugleich dynamische Positionieraufgaben in der Industrie. Das Portfolio umfasst Antriebsregler für Torque-, Linear-, Servo-, DC-Servo- und Schrittmotoren sowie komplette Achs- und Handlingsysteme mit unterschiedlichen Genauigkeiten und Verfahr-wegen.

Flexibel einsetzbare synchrone Punkt-zu-Punkt-Positioniersteuerung

LANG präsentiert auf der „W3+ Fair“ als logische Ergänzung zu ihren bewährten Automations-Systemen die Steuerung LSMART express. Dieses System verfügt neben einem smarteren Design über stärkere Endstufen für höhere Motorleistungen, hat eine größere Anzahl von digitalen Ein- und Ausgängen als bisherige Steuerungen, integrierte Schnittstellen zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen sowie eine Software mit integrierter Oszilloskopfunktion.

Die Steuerungen der gesamten LSMART express-Produktfamilie beinhalten einen intelligenten Master und vier leistungsstarke Antriebe. LSMART express besitzt eine Nennleistung von bis zu 400 W sowie eine hohe Impulsleistung. Durch die große Bandbreite integrierter Funktionen ist die synchrone Punkt-zu-Punkt-Positioniersteuerung flexibel einsetzbar. Mit den integrierten Antrieben können sowohl 2- und 3-Phasen-Synchronmotoren in feldorientierter Regelung als auch im Schrittmotorbetrieb betrieben werden. Die dabei realisierte Mikroschrittauflösung ist marktführend.

Die Automations-Systeme von LANG werden weltweit in verschiedenen Branchen vertrieben und auch in den eigens von LANG entwickelten Maschinen eingesetzt. Sie erfüllen die heutigen Anforderungen an Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit in der Industrie.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

