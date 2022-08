Lange Schlangen an Tankstellen durch Ende des Tankrabatts: Digital Fueling mit ryd spart Zeit beim Tanken

München, 25.08.2022: Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel, der sogenannte Tankrabatt, endet am 31. August. Die Sorge über sprunghaft ansteigende Kraftstoffpreise könnte in den kommenden Tagen für lange Schlangen an den Tankstellen sorgen. Wer die ryd App nutzt, kann beim Tanken Zeit sparen.

An rund 1.600 ryd Partnertankstellen in Deutschland können Autofahrer:innen ihren Kraftstoff mit ryd bargeldlos und direkt aus dem Auto heraus bezahlen. Das spart Zeit, denn: Viele werden vor dem Ende des Tankrabatts noch einmal volltanken.

So funktioniert Digital Fueling mit ryd

Autofahrer:innen laden die ryd App bei Google Play oder im App Store herunter und melden sich kostenlos an. Beim Tanken wählen sie die Tankstelle und die Zapfsäule in der App aus. Bezahlt wird mit Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte oder PayPal. Alle ryd Partnertankstellen erkennen Autofahrer:innen an dem blauen ryd Logo auf der Karte in der App. Sie sehen dort auch die aktuellen Kraftstoffpreise.

Woher weiß die Tankstelle, dass per App bezahlt wurde?

Die ryd App ist mit dem Kassensystem der Tankstelle verbunden. Sobald der/die Autofahrer:in den Kraftstoffkauf in der App bestätigt hat, erhält auch das Tankstellenpersonal die Information, dass bezahlt wurde.

Mit Kreditkarte bezahlen und fünf Euro sparen

Autofahrer:innen, die ihre erste Tankfüllung bis zum 31. August über die ryd App mit der Mastercard® bezahlen, können beim nächsten Mal automatisch fünf Euro Rabatt erhalten. Dafür melden sie sich über den untenstehenden Link an und tanken bei ihrem ersten Tankvorgang mindestens 30 Liter.

Hier geht es zur Anmeldung zur Mastercard® und ryd Kampagne: https://bit.ly/ryd_mastercard

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen: https://ryd.one/de/mastercard/

Mehr über ryd unter ryd.one.

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit dem Schwerpunkt ryd pay. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder im Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, steht ryd über Partnerintegrationen für Drittanbieter zur Verfügung, darunter etwa Anbieter von Navigationssystemen oder Smartphone-Apps sowie Automobilhersteller. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u.a. von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

