Laptops für die Winzer im Ahrtal: Controlware und Rotkäppchen-Mumm spenden gemeinsam für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal

Dietzenbach, 9. Februar 2022 – Nach dem verheerenden Hochwasser in Deutschland im vergangenen Juli haben Controlware und Rotkäppchen-Mumm beschlossen, den betroffenen Menschen zu helfen. Die beiden Spendenpartner haben Winzerinnen und Winzern aus dem Ahrtal jetzt 120 generalüberholte Laptops zur Verfügung gestellt und diese in Bad Neuenahr-Ahrweiler an Dominik Hübinger vom Verein Ahr-Hilfe gesendet.

Zahlreiche Menschen verloren während der starken Regenfälle und damit einhergehenden Überschwemmungen ihr Leben, Tausende ihr Zuhause, ihren Arbeitsplatz und ihre Existenz. Deshalb ist es auch Monate nach der Katastrophe wichtig, den Opfern der Umwelttragödie zu helfen. An der Ahr stehen viele Winzerinnen und Winzer vor dem Nichts. Büros und Weingüter wurden überflutet, teilweise sogar völlig zerstört. Aktuellen Schätzungen zufolge liegt der Gesamtschaden, der durch die Flutkatastrophe entstanden ist, bei mehr als 29 Milliarden Euro. Um der krisengeschüttelten Region etwas zurückzugeben, braucht es Hilfsbereitschaft und Solidarität. Rotkäppchen-Mumm hat bereits mit verschiedenen Spendenaktionen die Menschen vor Ort unterstützt.

„In unserem IT-Team bei Rotkäppchen-Mumm entstand nach der Katastrophe im Ahrtal die Idee, 120 Laptops aus unserem Bestand dorthin zu spenden. Diese haben wir vollständig aktualisiert und durch die Unterstützung von unserem Partner Controlware mit neuen Akkus ausgestattet. Die Laptops unterstützen die Winzer dabei, ihrer Arbeit wieder nachzugehen und damit ihre Existenz schrittweise wiederaufzubauen“, erklärt Peter Sobinger, Leiter Technologie & Infrastruktur von Rotkäppchen-Mumm. „Gemeinsam mit Controlware konnten wir die Laptops relativ schnell aufbereiten und hoffen, die Winzer damit zumindest etwas unterstützen zu können“, so Peter Sobinger.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und Kooperationen. Gemeinsam mit unserem Kunden Rotkäppchen-Mumm haben wir uns überlegt, wie wir der Region mit unseren Mitteln und unserer Expertise helfen können“, ergänzt Armin Jäger, Teamlead Account Management Industry bei Controlware.

„Die Winzer aus dem Ahrtal haben eine lange Tradition und sind für die Region von immenser Bedeutung. Es ist wichtig, Schritt für Schritt zurück Richtung Normalität zu gehen“, so Dominik Hübinger vom Verein Ahr-Hilfe, der die Laptops entgegennahm und an die Winzerinnen und Winzer in der Region verteilen wird.

Über Controlware

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center.

www.controlware.de

Über Rotkäppchen-Mumm

Das Familienunternehmen Rotkäppchen-Mumm mit Sitz in Freyburg (Unstrut) ist weltweit einer der führenden Hersteller und Distributoren von Sekt, Wein und Spirituosen mit über 190 Jahren Sekt- und Weinkompetenz. Die 997 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 bei einem Gesamtabsatz von 330 Millionen Flaschen einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Die Nummer eins im deutschen Sekt- und Spirituosenmarkt macht mit starken, erfolgreichen Marken besonderen Genuss für viele im In- und Ausland erreichbar.

www.rotkaeppchen-mumm.de

