Laser-Abstandssensor LAW – Einfaches Handling hoher Präzision

Laser-Abstandssensoren der LAW-Serie bieten als Nachfolger der LAM-Serie eine Linearität von 2 µm und eine Auflösung von 0,06 µm bei einem Messbereich von 4 mm.

Anders als ihr Vorgänger verfügt die LAW-Serie über eine integrierte Elektronik in einem Gehäuse mit Schutzklasse IP67, welche die Messergebnisse als standardisiertes Spannungs- oder Stromsignal ausgibt. Mit diesem Analogsignal können die Lasersensoren ohne Aufwand an Anzeigegeräte der WAY-AX-Serie angebunden werden.

Zudem verfügen die Sensoren über eine Ethernet-Schnittstelle, sowie ein integriertes Webinterface. Hierdurch ist ein Anschluss der Sensoren an fast jeden Computer problemlos umsetzbar. Das Webinterface wird mit einem Standard-Internet-Browser aufgerufen und ermöglicht sowohl das Ablesen von Messwerten als auch die Parametrierung des Sensors. Dank ihrer hohen Messfrequenz von bis zu 30 kHz eignen sich die Laserdistanzsensoren hervorragend für dynamische Abstandsmessungen bei geforderter Präzision.

Technische Daten finden Sie im Datenblatt LAW.

Ähnliche Sensoren finden Sie auf unserer Produktseite für Lasersensoren.

Seit 1999 entwickelt und produziert WayCon Positionsmesstechnik GmbH hochpräzise Sensoren zur Positions- und Abstandsmessung. Mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München, einer Zweigniederlassung in Brühl bei Köln und Distributoren in über 30 Ländern bietet das innovative Unternehmen seine Produkte weltweit an. Ziel ist es, den Kunden optimale Lösungen zum Thema Messtechnik bereitzustellen: Von hochwertigen Sensoren aus dem Standard-Sortiment bis zu kundenspezifischen Lösungen, vom Prototyp bis zur Serie – für verschiedenste Anwendungsbereiche in Industrie und Forschung. Die in Taufkirchen hergestellten Produkte unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und werden ausnahmslos mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert.

