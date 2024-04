LateBird gewinnt „Best Innovation Award“ von Diebold Nixdorf

Glasgow/Paderborn, 17. April 2024 – Diebold Nixdorf zeichnet LateBird mit dem „Best Innovation Award“ auf dem DN Retail Partner Summit 2024 aus.

Diebold Nixdorf, ein führender Anbieter von innovativen In-Store- und Checkout-Technologien für den Handel, veranstaltete am 16. April 2024 seinen renommierten DN Retail Partner Summit, zu dem über 100 geladene Gäste aus der globalen Retail-Branche zusammenkamen, um die neuesten Innovationen und Trends zu diskutieren.

Ein Höhepunkt des Kongresses war die Verleihung des „Best Innovation Award“, mit dem in diesem Jahr der Smart Store-Produzent LateBird aus Paderborn, ausgezeichnet wurde. LateBird nutzt die fortschrittlichen Terminal-Lösungen von Diebold Nixdorf, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu schaffen, das den modernen Konsumentenbedürfnissen entspricht.

Ben Gale, Senior Vice President & Managing Director bei Diebold Nixdorf und verantwortlich für die Regionen EMEA und APAC, lobte die innovative Herangehensweise von LateBird: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LateBird und sind stolz darauf, Teil dieser innovativen Lösung zu sein. LateBird hat es geschafft, über den Tellerrand hinaus zu blicken und ganz neue Geschäftsideen zur Marktreife zu bringen. Das sind für uns die besten Gründe für diese Auszeichnung.“

Markus Belte, Geschäftsführer und Erfinder von LateBird, der den Award entgegennahm, betonte die Bedeutung dieser Anerkennung: „Die Auszeichnung unserer innovativen Smart Store-Systeme durch Diebold Nixdorf zeigt, welche große Wertschätzung die Paderborner unseren Lösungen entgegenbringen. Darüber freuen wir uns sehr.“

Der Retail Partner Summit von Diebold Nixdorf setzt mit den Auszeichnungen, die in sechs Kategorien vergeben wurden, erneut Maßstäbe in der Förderung und Anerkennung von bahnbrechenden Technologien im Handel. Außerdem unterstreicht der Award die Rolle von Diebold Nixdorf als führender Innovator in der Retail-Branche. Denn das Unternehmen liefert nicht nur fortschrittliche Produkte, sondern fördert auch aktiv die Entwicklung und Implementierung von zukunftsweisenden Lösungen, die den Handel transformieren. Diese Botschaft vermittelt das Engagement von Diebold Nixdorf für Innovation und seine Fähigkeit, Trends der Branche nicht nur zu folgen, sondern aktiv mitzugestalten.

Die Kooperation der beiden Paderborner Unternehmen ist ein gutes Beispiel für erfolgreiche Partnerschaften in der Technologiebranche. Die gemeinsame Arbeit beider Unternehmen zeigt, wie durch Zusammenarbeit und den Einsatz von innovativen Technologien zukunftsweisende Lösungen für den Retail-Markt entwickelt werden können. Diese Botschaft unterstreicht die Bedeutung von Synergien zwischen verschiedenen Akteuren in der Branche. www.mylatebird.de

LateBird wurde im Jahr 2020 gegründet. Ausgehend von der Idee Lebensmittel rund um die Uhr verfügbar zu machen, entwickelte das Unternehmen den „Supermarkt im Container“. In der größten Container-Lösung (12 Meter x 3 Meter) können bis zu 650 unterschiedliche Artikel und bis zu 9.000 Produkte untergebracht werden. Neben kleineren Container-Systemen produziert LateBird auch Verkaufsautomaten. Alle Lösungen vereinen die innovative Umsetzung von Automatisierung und Digitalisierung.

Bildquelle: Diebold Nixdorf