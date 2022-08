Latin Pop Reggaeton: Neue Musik von Musiker und Songwriter ACY-MC

Auch für Ihre Events in Deutschland, Österreich & Schweiz

Kubanische Musik ist wieder im Trend. Ob in Clubs oder Bars und Restaurants darf die Latin Reagy Pop Musik nicht fehlen. Mit ACY-MC und seiner Musik und Tanz-Band bekommen Sie jetzt die original kubanische Latin Pop Musik auch für Ihre Events direkt aus Kuba. Er ist bereits bekannt aus vielen live Konzerten in Lateinamerika und hat viele eigens produzierte Videos. Einige davon im Videoclip-Format in Kuba produziert. Viele aktuellen Songs wie zum Beispiel Baila Conmigo oder Chiribum (Original ACY-MC) gepaart mit heißen Choreografien und ausgezeichnete Sound Qualität und einer begeisternden Stimme, die das Publikum fesseln und jede Hüfte bewegen. Seine grandiose Shows sind heiß begehrt und machen jeden Abend zu ein unvergessliches Erlebnis. Auch buchen kann man den Reagy Sänger/Musiker und Songwriter inklusive seiner Band für größere oder kleinere Veranstaltungen in Deutschland, Österreich oder Schweiz.

Künstler buchen und Event (Hochzeit, Firmenfeier, Geburtstage) aufwerten.

Kontakt

cyber

Olga Semenovich

Marktpl. 20 20

94094 Rotthalmünster

+49 157 36 57 42 17

marketing@cybercomputers.de

https://acy-mc.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.