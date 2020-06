Launch von SalsUp – dem neue Game Changer für StartUps

E-Pitch. Match. Digital Sales Success.

München, Basel, Wien: SalsUp, die erste digitale Sales Matching-Plattform

für StartUps und Sals Angels geht DACH-weit live

SalsUp, der neue Game Changer für einen raketenhaften Sales-Durchbruch revolutioniert seit dem 2. Juni 2020 den Pitch-Prozess und bringt als erste digitale Matching-Plattform in der DACH-Region StartUps und Sals Angels in einem “Perfect Match” zusammen. SalsUp offeriert neben der Vertriebspower seiner erfahrenen Sals Angels und einem branchenübergreifenden Netzwerk regelmäßig E-Coachings zu den Bereichen Marketing, Vertrieb, KI & Digitalisierung in Kooperation mit DACH-weit renommierten exklusiven Partnern und prominenten Referenten. SalsUp, die Pionier-Plattform im Bereich Digital Sales Matching, E-Coaching & Virtual Networking, kooperiert u.a. mit dem Senat der Wirtschaft in Deutschland und Österreich. Mit dem Go-Live startet auch der neue “SalsUp Kitchen Talk”, der regelmäßig auf YouTube zu sehen sein wird. Anfang 2021 folgt ein SalsUp Summit.

Ergolding, Juni 2020: SalsUp, die erste Matching-Plattform für StartUps und Sals Angels im deutschsprachigen Raum, treibt die dringend nötigte Digitalisierung des Sales-Networkings und E-Coachings weiter voran. Denn nicht erst seit der Corona-Krise sehen sich insbesondere StartUps plötzlichen Wirtschaftseinbrüchen schutzlos ausgesetzt: Neben einer soliden Finanzierungslage sind es vor allem professionelle Vertriebskraft und wertvolle Entscheider-Kontakte, die über Sieg und Niederlage einer Neugründung entscheiden. Für schlagkräftige Vertriebsaktivitäten fehlt Neugründern oftmals jedoch die genau richtige Manpower mit erfolgserprobtem Vertriebs Know-How. Deshalb ist SalsUp der neue Sales Game Changer, der SartUps und Sals Angels – erfolgreiche Netzwerker, Einkaufer und Multiplikatoren – für einen maximalen Vertriebserfolg zusammenbringt.

Im virtuellen Showroom werden die lukrativsten Business Ventures von Morgen geschmiedet.

StartUps generieren nach der Seed-Stage dringend benötigte Salespower, die richtigen Vertriebskanäle sowie die bestmögliche Reichweite und Aufmerksamkeit für ihr Geschäftsmodell. Sals Angels finden zukunftsweisende Innovationen und clevere Gründer auf SalsUp und vernetzen diese Neuentdeckungen anschließend mit den erfolgreichsten Einkäufern in der DACH-Region. Für CEOs, Produktstrategen und Top-Manager, die auf der Suche nach einer lukrativen Ergänzung zur firmeneigenen Produktstrategie oder Dienstleistung sind, offeriert SalsUp neben dem personenbezogenen Sals Angel Account auch eine Corporate-Mitgliedschaft. Nie war die Abstimmung in einem abteilungsübergreifenden Team aus F&E, Vertrieb und Marketing reibungsloser, effizienter und kostensparender. Ein absoluter Gewinn für alle VC-Abteilungen!

Matching x Networking x Coaching = geballtes Sales Know-How.

Neben einem starken Vertrieb und einem branchenübergreifenden Netzwerk sind auch Business & Social Skills essentiell für einen raketenhaften Marktdurchbruch. Um StartUps und gestandene Business-Profis fortwährend Up to Date zu halten, bietet SalsUp seinen Premium-Mitgliedern, in Kooperation mit DACH-weit renommierten Partnern, regelmäßig exklusive Coachings in den Bereichen Marketing, Vertrieb, KI & Digitalisierung. Premium Mitglieder profitieren so kostenfrei von der langjährigen Erfahrung der bekanntesten Trainer und sichern sich durch SalsUp einen echten Vorsprung vor ihren stärksten Mitbewerbern.

SalsUp definiert Sales Spielregeln neu.

SalsUp GmbH selbst ist noch ein junges StartUp, doch die Wurzeln im daily Sales Business sind seit Jahren tief verzweigt: Die Unternehmensgeschichte von SalsUp begann eigentlich bereits, als Gründer und CEO Schindler beim Aufbau 2008 seines ersten StartUps Empfehlungsgeber und Netzwerkprofis an Bord holte, um Großkunden für seine Unternehmung zu gewinnen. 2016 verkaufte er die gewonnen Kundenverträge und baute mit vertrieblichem Know-How sein zweites StartUp auf. Entscheidende Netzwerkverbindungen seiner damaligen Angels sicherten umsatzträchtige Deals. Das StartUp wuchs kontinuierlich und übernahm schließlich selbst weitere StartUps.

Bernhard Schindler verfügt mittlerweile über ein weitverzweigtes Entscheider-Netzwerk im gesamten deutschsprachigen Raum und spricht zudem als erfahrener Speaker und Talkrundenteilnehmer mit fundierter Sales-Business-Expertise jährlich auf über 30 Events. “SalsUp ist somit die absolut logische Konsequenz, StartUps künftig darin zu unterstützen, den genau passenden Sals Angels zu finden – getreu dem SalsUp-Credo: You can sale “Mit Freude und auf Augenhöhe das tun, was man eben am besten kann. Das macht uns erfolgreich und ist gleichzeitig unsere Definition von SalsUp!”, so SalsUp CEO Bernhard Schindler.

Mit dem Go-Live startet der “SalsUp Kitchen Talk”, der regelmäßig auf YouTube zu sehen sein wird. In der hauseigenen Küchenlounge sprechen CEO Bernhard Schindler und CMO Nathalie Seelmann über die neuesten SalsUp StartUps, erfolgreich gewordene Jungunternehmer und erfahrene Vertriebsstrategen und diskutieren mit Top-Coaches und prominenten Machern über Do´s & Dont´s beim Gründen.

Ausblick: Für 2021 ist zudem ein interdisziplinärer SalsUp Summit geplant, der Sals Angel, also Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen mit StartUp Pionieren aus allen Branchen nachhaltig vernetzen wird.

Weitere Informationen: www.salsup.de

Über SalsUp

Gegründet wurde die SalsUp GmbH im Februar 2020 mit einer Einlage von 350.000 EUR von CEO Bernhard Schindler und Co-Founder Jannis Brendel. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ergolding (HR Landshut) und unterhält Dependancen in Wien und Basel. 8 feste und 11 freie Mitarbeiter beschäftigt SalsUp in den Bereichen Marketing, PR, Sales, Entwicklung, Service und Verwaltung. Die erste Matching Plattform für geballte Salespower in der DACH-Region, die StartUps und Sals Angels digital zusammenbringt, pflegt wertvolle Partnerschaften und Kooperationen mit u.a. Speakers Excellence , dem Senat der Wirtschaft in Deutschland und Österreich, EUTEC sowie mit verschiedenen Verbänden und Institutionen in der Schweiz.

Kontakt: SALSUP GmbH I Businesstower I Alte Regensburger Str. 26 I 84030 Ergolding

PR & Kommunikation: censusPR – Saskia Horenburg I Richard-Sorge-Str. 20 I 10249 Berlin I

E-Mail: Horenburg@censusPR.de I M: + 49 (0) 173 278 69 75 I www.censusPR.de

(*Quelle: Deutscher Startup Monitor 2019, Seite 53)

