Lavolta Naturkosmetik Onlineshop

Hochwertige Anti-Aging Produkte

Die Pflegelinie Shea Intensiv ist eine intensive Anti-Aging Formel für reife und empfindliche Haut. Reife Haut bedarf mehr Feuchtigkeit und Lipide. Das wird der Haut mit der reichhaltigen und parfumfreien Anti-Aging Pflegelinie Shea Intensiv zurückgegeben. Sanft in der Anwendung und stark in der Wirkung, dafür steht die Shea Gesichtspflege.

Ausgesuchte Wirkstoffe wie Edelweiß, Centella Asiatica, Sheabutter und 4-fach Hyaluron bieten Ihnen beste Hautergebnisse mit hervorragender Verträglichkeit.

Lavolta Naturkosmetik Anti-Aging-Produkte sind Teil einer hochwertigen Pflegelinie, die sich auf die natürliche Schönheit und Gesundheit der Haut konzentriert. Die Produkte wurden entwickelt, um den Anzeichen des Alterns entgegenzuwirken und gleichzeitig die Haut mit natürlichen Inhaltsstoffen zu pflegen.

Die Anti-Aging-Produkte von Lavolta Naturkosmetik zeichnen sich durch ihre sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe aus. Diese können natürliche Öle, Pflanzenextrakte, Vitamine und andere wirkungsvolle Substanzen umfassen, die dafür bekannt sind, die Haut zu revitalisieren und Feuchtigkeit zu spenden. Der Verzicht auf synthetische Zusatzstoffe kann ein weiteres Merkmal dieser Naturkosmetiklinie sein, um eine sanfte und schonende Pflege zu gewährleisten.

Typischerweise bieten Anti-Aging-Produkte von Lavolta eine Reihe von Vorteilen, wie die Minderung von feinen Linien und Falten, die Verbesserung der Hautelastizität und das Schaffen eines strahlenden Teints. Die Formulierungen können darauf abzielen, die Kollagenproduktion zu fördern und die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen.

Die Produkte könnten in verschiedenen Formen angeboten werden, darunter Cremes, Seren, Masken oder spezielle Behandlungen. Die Anwendung sollte in der Regel in die tägliche Hautpflegeroutine integriert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Zusammengefasst bietet Lavolta Naturkosmetik Anti-Aging-Produkte, die auf einer natürlichen und ganzheitlichen Herangehensweise basieren, um die Haut zu unterstützen und ihre Jugendlichkeit zu bewahren.

Unsere Anti Aging Produkte im überblick

– Edelweiss Booster Anti-Aging Serum mit antioxidativer Wirkung

– Edelweiss 24h antioxidative Anti-Aging Gesichtscreme mit Q10 und Hyaluron

– Ocean Power Deep Hydrating MASK Lifting mit Hyaluronsäure und Kokosöl

– Ocean Power Lifting Face Cream mit Hyaluronsäure und Panthenol 150ml

– Parakresse Hals- und Dekolletee Creme mit Spilanthol

– Parakresse Plisseefältchencreme mit Hyaluron, Vitamin E und Koffein

– Pfingstrose Gesichtswasser mit Rosenwasser und Hyaluron

– Rose Getönte Tagescreme mit Rosenwasser

– Rose Glow Serum mit Rosenwasser

– Shea Anti-Aging Tagescreme mit Nachtkerzenöl und Centella Asiatica für trockene Haut – parfumfrei

– Shea Intensiv 24h Anti-Age Aufbaucreme mit Tigergras und Mispel für das Gesicht

– Shea regenerierende Anti-Aging Nachtcreme mit Nachtkerzenöl, Q10 und Vitamin E – parfumfrei

Entdecken Sie alle Anti-Aging Produkte von Lavolta

Der Ruf nach Schönheit bei Lavolta Cosmetics ist mehr als nur eine äußere Veränderung und erinnert uns daran, dass sich wahre Schönheit im Zusammenspiel von äußerer Pflege und innerem Wohlbefinden entfaltet.

Unsere Mission ist es, Schönheit durch die Kraft der Natur zu entfalten, und das spiegelt sich in jedem Produkt wider, das wir sorgfältig entwickeln. In unseren Rezepturen kommt die Natur in ihrer schönsten und reinsten Form auf Ihre Haut.

Wir sind überzeugt davon, dass sich beide Ansprüche – Wirksamkeit und Natürlichkeit – hervorragend vereinen lassen. Dabei verzichten wir bewusst auf Silikone, Mineralöle, Farb- und synthetische Konservierungsstoffe.

Bei Lavolta verstehen wir, dass Schönheit keine Altersgrenzen kennt. Daher bieten wir eine vielfältige Palette von natürlichen Kosmetikprodukten, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Lebensabschnitts abgestimmt sind.

Kosmetik ist Vertrauenssache – darum sind Sie bei uns richtig. Unsere Produkte sind für alle da. Faire Preise und eine breite Produktauswahl machen es Ihnen leicht, Ihren persönlichen Lavolta Favoriten zu finden.

UP TO DATE

Trend im Shop-Spilanthol

PHILOSOPHIE – Anti-Aging-Revolution mit Spilanthol aus der Parakresse, hautstraffende Wirkung schon kurz nach der Anwendung

Gesichtsübungen, sanfte Klopfmassagen oder sogar die Anwendung von Nervengift – es existieren diverse Ansätze zur Bekämpfung von Falten. Dabei kann die Lösung so einfach sein! Die natürliche Wirksamkeit der Parakresse hilft, erste feine Mimikfältchen zu reduzieren, dank des enthaltenen Wirkstoffs Spilanthol.

Die Parakresse entfaltet ihre natürliche Kraft, indem sie die Hautmuskeln entspannt und verleiht auf einfache Weise natürliche Schönheit.

Bei Dr. Armah’s Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden.

Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen – ganz natürlich.

