Leitbild der SIBE bei Steinbeis-Edition veröffentlicht

Bereits im Jahr 2018 verschriftlichte und veröffentlichte die School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) der Steinbeis-Hochschule ihr institutionseigenes Leitbild. Die Publikation “LEADERSHIP. PERSÖNLICHKEIT. INNOVATION. – Bildung und Forschung an der SIBE” dient als grundsätzliche Klärung des Selbstverständnisses der SIBE in ihrer Position als akademische Graduate School. Sie zeigt auf, wie Bildung an der SIBE verstanden wird und nach welchen Prinzipien sich alle Aktivitäten der Institution in Hinblick auf Lehre und Forschung richten.

Die Publikation dient als Grundlage für die gegenwärtige Tätigkeit an der SIBE und als Ausgangspunkt für zukünftige Überlegungen und Diskussionen über das Wesen der Institution. Im Fokus dieses Wesens und damit des Arbeitens an der SIBE, stehen die drei Themenkomplexe “Leadership”, “Persönlichkeit” und “Innovation”, sowie deren interdisziplinären Spannungsfelder. Die Autoren, Prof. Dr. Dr. h.c. Werner G. Faix, Gründer und Geschäftsführer der SIBE, Prof. Dr. Stefanie Kisgen, Geschäftsführerin der SIBE und Professorin für Leadership an der Steinbeis-Hochschule und Prof. Dr. Jens Mergenthaler, Professor für Leadership Didaktik an der Steinbeis-Hochschule, ziehen in ihrer Veröffentlichung ein vorläufiges Zwischenfazit zu allen bisherigen Reflexionen, die innerhalb der SIBE, zu diesen drei essenziellen Themenbereichen durchgeführt wurden.

Seit Januar 2020 ist das Leitbild der SIBE auch in englischer Sprache verfügbar.

Die SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (SIBE) ist die Graduate School für Leadership & Management der Steinbeis-Hochschule mit Sitz in Herrenberg und wird geleitet von Prof. Dr. Dr. h. c. Werner G. Faix und Prof. Dr. Stefanie Kisgen.

Mit Master-Studienprogrammen seit 1994, derzeit über 800 Studierenden, über 4.800 erfolgreichen Absolventen und über 350 Partnerunternehmen ist die SIBE kompetenter Partner für Business Leadership Education und damit für Innovation, Wachstum und Globalisierung.

School of International Business and Entrepreneurship

Nick Lange

Kalkofenstraße 53

71083 Herrenberg

+49 7032 94 58 68

lange@steinbeis-sibe.de

http://www.steinbeis-sibe.de

