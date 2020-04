Leads generieren im Home Office – Werden Sie Partner der ScaleUp 360° HR Tech

Der digitale Summit rund um den Einsatz von Tech in Human Resources

Berlin, den 28. April 2020

Verwelken die Pflanzen in Ihrem Büro? Ist Ihr Internet oft instabil? Sind Sie in den letzten Wochen zum Skype- oder Microsoft Teams-Profi avanciert? Dann befinden Sie sich höchstwahrscheinlich im Home-Office, genauso wie viele Ihrer Kollegen aus der gleichen Branche.

Die Corona Krise bringt viele Fragen in Unternehmen auf: Wie generiere ich jetzt frische Leads für meine Sales-Pipeline? Was sind Lösungsansätze von Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen? Welche Plattform bietet mir die Gelegenheit, viele Entscheider mit Budgetverantwortung auf einmal zu erreichen?

Unsere Digitalevents der ScaleUp 360°-Reihe bringen Experten und Entscheidungsträger von führenden Unternehmen zusammen, um in interaktiven Webinar-Sessions Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen vorzustellen und zu diskutieren. Insgesamt bieten wir über 100 Online Events mit Schwerpunkten in den Bereichen IT, Business Transformation, Cognitive & AI, Corporate, HR, Automotive und Manufacturing unter https://www.scale-up-360.com/de/ an.

Speziell für Ihre Branche, empfehlen wir, das Digitalevent ScaleUp 360° HR Tech (23. – 24. September 2020).

Über 2 Tage, diskutieren hier mehr als 250 HR-Entscheidern, in 12 Webinaren, Best Practices zum operativen und strategischen Einsatz von Tech für das Personalmanagement 4.0.

Als Business Partner präsentieren Sie Ihre Lösungen oder Werkzeuge zum praktischen Einsatz von Machine Learning und AI im Enterprise-Kontext – in Form von Live-Demos, vor einer exklusiven Community von Führungskräften und Entscheidern mit Budgetverantwortung und direkt von Ihrem Schreibtisch aus. Nutzen Sie unser innovatives Webinar-Format für Live-Demos oder Case Studies, um Ihre Expertise und Produkte vor einem relevanten Publikum voller Prospects zu präsentieren.

Weitere Informationen zum Ablauf und den Benefits für Ihr Unternehmen finden Sie hier:

https://www.scale-up-360.com/de/hr-tech-download-form/

Kernthemen der ScaleUp 360° HR Tech:

-People Analytics: Wie sehen HR Reporting Lösungen aus, die als Grundlage für datenbasierte Personalentscheidungen

in allen Phasen des Mitarbeiterlebenszyklus dienen?

-HR Cloud Plattformen: Wie werden Cloud-basierte HR-Technologien in der Talentakquise, der Personalabrechnung oder

im Bereich Benefits Delivery angewendet?

-Workforce 4.0: Wie werden Digital Workplaces, Mobility und Workplace Flexibility technologisch umgesetzt?

-HR & IoT: Wie und in welchen Anwendungsbereichen lohnt sich der Einsatz smarter HR-Tools?

-Chat Bots & AI: Welche Use Cases gibt es in den Bereichen Workflow-Automatisierung, Onboarding und Assessment?

-HR & Big Data: Wie können Big Data Lösungen konzernweit vielversprechende Ideen und Rohdiamanten unter den

Mitarbeitern identifizieren?

-Recruitment & Technologie: Wie können Softwaretools innovative Recruitment-Strategien effektiv verwirklichen?

-HCM Learning 4.0: Wie mit Hilfe intelligenter Plattformen Talentlücken geschlossen werden und trendbasiertes,

individualisiertes Lernen umgesetzt wird

-Wie sehen konkrete Beispiele für 360° Feedback Plattformen auf Leadership- und Mitarbeiterebene aus?

Ihre Ansprechpartnerin für Frage und die Veranstaltung:

Qian Zhou

Marketing Manager

we.CONECT Global Leaders GmbH | Reichenberger Str. 124 | 10999

P: +49 30 52 10 70 3 – 615 | E: qian.zhou@we-conect.com

ScaleUp 360° HR Tech – Homepage

The digital event series ScaleUp 360° is a product of we.CONECT. we.CONECT Global Leaders is a leading business information company, developing and providing digital business information, senior level B2B events, business communities & supporting event technology at the interface between real live business, digital transformation & future technologies & challenges. Leveraging our expertise and strong relationships with key experts across the globe, we create events, content and communities that deliver mindblowing ideas, innovations & opportunities to make your business growth.

If you have any questions regarding this event, don”t hesistate to contact me.

Kontakt

we.CONECT Global Leaders GmbH

Qian Zhou

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin

+49 30 52 10 70 3 – 615

qian.zhou@we-conect.com

https://www.scale-up-360.com/de/industrial-iot-live/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.