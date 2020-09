League-M Europe und Ströer Precision X schließen strategische Partnerschaft

League-M: Mittler zwischen Welten – One Face to Europe

Anfang 2019 von Pia Kniprath, Gunnar Obermeier und Florian Lormes gegründet, ist League-M heute einer der wichtigsten europäischen Vermarkter von Premium Publishern. U.a. werden Globalplayer wie Fandom, Imgur, Anyclip und Anzu.io exklusiv/offiziell in Europa vermarktet. Des Weiteren sieht sich League-M als ein europaweiter Sales Hub für internationale Marken. League-M unterstützt beim erfolgreichen Markeneintritt und -aufbau im hochkomplexen europäischen Markt.

Gunnar Obermeier, Mitbegründer über League-M Europe:

“Wir beraten unsere Publisher- und Technologie-Kunden ganzheitlich, umfassend und helfen ihnen, den komplexen europäischen Werbemarkt zu verstehen und sich hier erfolgreich zu etablieren. Wir bündeln wie kein anderer Gaming, E-Sports und Entertainment Reichweiten in Europa. Dabei sind für uns strategische Partnerschaften essenziell.Wir sind immer auf der Suche nach neuen innovativen Möglichkeiten und Ideen, damit die Relevanz der Werbung unserer Werbekunden steigt und Streuverluste durch maßgeschneiderte Angebote minimiert werden. Deshalb suchen wir Partner wie Ströer Precision X, die uns perfekt ergänzen, um diese Zielgruppen und Reichweiten Power in hoher Qualität unseren Werbekunden anbieten zu können.”

Oliver Wimmeroth, CEO von Ströer Precision X über die Partnerschaft:

“Für die Ströer Precision X markiert die Partnerschaft mit der League-M Europe einen weiteren, wichtigen Schritt hin zu einer kompletten Vermarktungs- und Beratungsagentur. Mit unseren Offices in Köln, London und Tokio und mit der Power des Vermarktungs-Marktführers in Deutschland im Rücken, werden wir – zusammen mit der League-M – unser starkes Wachstum, der Pandemie zum Trotz, konsequent fortführen. Die League-M Europe ist mit ihrem einzigartigen und modernen Konzept ein Vermarktungspartner, der neue, hoch qualitative, nationale und internationale Reichweiten im Branding Segment für uns erschließt. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem League-M Management Team.”

Florian Lormes, Co-Founder von League-M Europe über die Partnerschaft:

“Mit Ströer Precision X haben wir einen Partner an Bord, der genau zu der Ausrichtung von League-M Europe passt und unsere Wachstumsstrategie konsequent unterstützen wird. Das Team von Ströer Precision X versteht die Dynamik in den nationalen- und internationalen Märkten und stellt mit seiner agilen Struktur eine perfekte Ergänzung unseres Teams dar. Wir freuen uns über Ströer Precison X eng mit einem der Market Leader in Deutschland zusammenarbeiten zu dürfen, um für unsere internationalen Publisher- und Technologie- Kunden einen maximalen Erfolg sicherstellen zu können.”

