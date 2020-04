Lean on me

UNIKA Kalksandstein – starker Halt

Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Schutz. Deshalb suchten sie schon früh nach Behausungen, die sie vor der Witterung oder Gefahren bewahren konnten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute erhofft man sich von den eigenen vier Wänden Geborgenheit, Privatsphäre und Abschirmung von äußeren Einflüssen. “My home is my castle”, bringt diesen Wunsch treffend zum Ausdruck. Damit verbunden ist nämlich immer auch eine gewisse Robustheit der Wände, die, wenn es darauf ankommt, den äußeren Einflüssen und “Gefahren” Widerstand leisten. Auf diese schützenden, starken Wände möchte man sich zu jeder Zeit verlassen können.

Mit UNIKA Kalksandstein entscheidet sich man von Anfang an für einen sicheren und zuverlässigen Mauerwerksbaustoff. Denn in Sachen Robustheit sowie Widerstands- und Tragfähigkeit ist UNIKA Kalksandstein nahezu unschlagbar. Immerhin trägt ein üblicher Kalksandstein zwischen 40 und 100 t. Selbst schlanke, massive Wände aus UNIKA Kalksandstein sind hoch belastbar. Hinzu kommen hervorragende Brand- und Schallschutzeigenschaften. Dank der hohen charakteristischen Druckfestigkeiten nach DIN EN 1996-3/NA ist für Architekten bei der Planung von Gebäuden eine einfache, wirtschaftliche Bemessung und Konstruktion möglich.

Beim Bau von Mehrfamilienhäusern, Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Wirtschaftsbauten sowie im Industriebau und in der Landwirtschaft setzen immer mehr Architekten und Tragwerksplaner auf Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein. Denn aufgrund ihrer produktspezifischen Eigenschaften erfüllen Innen- und Außenwände aus UNIKA Kalksandstein nahezu alle an sie gestellten Anforderungen im modernen Hochbau optimal.

Für Befestigungen aller Art bietet Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein eine ausgezeichnete Grundlage und gewährleistet aufgrund der hohen Festigkeit einen wirksamen Einbruchschutz. Sicherheitsrelevante Bauteile wie Fenster oder Türen lassen sich in dem tragfähigen und festen Mauerwerk dauerhaft zuverlässig fixieren. Technisch ausgedrückt heißt das: mit UNIKA Wandkonstruktionen können alle sieben Widerstandsklassen nach DIN EN 1627:2011 realisiert werden.

Architektonisch anspruchsvolle Fassaden in Verbindung mit bauphysikalisch hochwirksamen Außenwände finden in Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein eine feste Grundlage. Tragsysteme für Fassaden oder Einbauten für die äußere Hülle von Bauwerken lassen sich in UNIKA Mauerwerk zuverlässig verankern.

Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein ist auch mit Blick auf die Umwelt besonders stark. Neben einer umwelt- und ressourcenschonende Herstellung unter Einsatz natürlicher Rohstoffe sind UNIKA Kalksandstein-Produkte frei von schädlichen Emissionen und nahezu vollständig recyclebar. Höchste Tragfähigkeit, exzellenter Schall- und Brandschutz sowie lösungsorientierte Services und kompetente Fachberatung machen UNIKA Kalksandstein damit zu einem Mauerwerksbaustoff, auf den man sich zu allen Zeiten verlassen kann.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

