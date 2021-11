LEAP – Globale Technologie-Konferenz in Saudi-Arabien

LEAP vereint die besten Technologie-Vordenker, die sich globalen Herausforderungen stellen

Mit der LEAP 2022 Konferenz startet die weltweit größte Plattform für Pioniere, Innovatoren und Disruptoren, die sich über den Einsatz neuester Technologien austauschen.

LEAP 2022

Im Februar 2022 präsentiert sich Saudi-Arabien als Gastgeber der erstmals stattfindenden LEAP Konferenz. Auf dem Event werden Vertreter der Technologiebranche über die größten sozialen und kulturellen Herausforderungen weltweit diskutieren.

Die LEAP Konferenz findet vom 1. bis 3. Februar 2022 in Riad, Saudi-Arabien statt. Das weltweite Innovations-Ökosystem soll hier eine globale Plattform finden, auf der sich Pioniere und Disruptoren mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie mit Firmengründern und Investoren verbinden, um mehr über Zukunftstechnologien zu erfahren.

Auf der Veranstaltung werden internationale Redner erwartet, darunter Eugene Kaspersky, CEO und Mitbegründer von Kaspersky; Raghu Raghuram, CEO von VMware; Maelle Gavet, CEO von Techstars; Youngcho Chi, Präsident und Chief Innovation Officer der Hyundai Motor Group; Peggy Johnson, CEO von Magic Leap; Nnenna Nwakanma, Chief Web Advocate der World Wide Web Foundation und Siim Sikkut, Government Chief Information Officer (GCIO) von Estland. Weitere Experten aus der Region sind unter anderem Eng. Olayan M. Alwetaid, Group CEO, STC; Eng. Salman Al Badran, CEO, Mobily; Ghinwa Baradhi, CIO der MENAT-Region für HSBC und Sky Kurtz, Gründer und CEO von Pure Harvest.

Darüber hinaus wird LEAP inspirierende Vorträge enthalten, beispielsweise von Steven Bartlett, einem bekannten Jungunternehmer aus der TV-Show Dragons” Den der BBC, sowie von den Fußballlegenden Roberto Carlos und Luis Figo.

Mehr als 700 Technologie-Startups sowie globale Technologiekonzerne werden ihre Lösungen präsentieren. Organisiert wird LEAP von Informa Markets. Als Sponsoren beteiligen sich Unternehmen wie Microsoft, CISCO, KPMG, Software AG, Nutanix, STC, Zain, Mobily und Ericsson, die als strategische Partner diese Veranstaltung mit Leben füllen werden.

“Technologie und Innovation haben ein enormes Potenzial, um Wirtschaft und Gesellschaft zu verändern. Wir leben in einer Zeit, in der man entweder große Sprünge macht oder eben zurückbleibt. Wir sind stolz darauf, uns als Gastgeber für LEAP zu präsentieren, um die Region dabei zu unterstützen, mit Technologien und Innovationen voranzuschreiten”, kommentiert Seine Exzellenz Eng. Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie in Saudi-Arabien.

“Mit Begeisterung hat Informa die LEAP-Konferenz in Saudi-Arabien ins Leben gerufen. Angesichts der enormen Technologieprojekte, die in diesem Land stattfinden, sind wir überzeugt, dass keine andere Region weltweit besser geeignet wäre, eine solche Veranstaltung auszurichten”, sagt Mike Champion, Regional Executive Vice President von Informa Markets, der weltweit größten Event-Agentur. “In seinem ersten Jahr wird LEAP das weltweit größte Premieren-Technologie-Event sein, und es kann keinen besseren Beweis dafür geben, dass Saudi-Arabien künftig ein globales Technologiezentrum sein wird.”

Anmeldungen zur Teilnahme an der LEAP Konferenz sind ab sofort möglich. Weitere Redner werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Für weitere Informationen zu LEAP besuchen sie www.OneGiantLeap.com sowie die Social-Media-Kanäle @leapandinnovate auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn und Snapchat.

Über LEAP

LEAP wird das größte Premieren-Event in der Geschichte der Technologiebranche sein und in ihrer ersten Ausgabe die stärkste Sprecherbeteiligung aller Technologie-Events haben. Die Konferenz wird gemeinsam von Informa und dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie mit einem Kernteam von über 50 Mitarbeitern aus sechs Ländern organisiert.

Informa, selbst das weltweit größte Messeunternehmen, ist für viele bekannte Marken im Veranstaltungsbereich bekannt, darunter Black Hat, Arab Health und viele mehr.

