Leawo bietet 2023 Halbjahres-Promotion an und vergibt Tunes Cleaner Gratisangebote und bis zu 91% Rabatt

Leawo Tunes Cleaner ist kostenlos zu erhalten.

Zusammenfassung: Leawo bringt zur Jahresmitte 2023 ein Tunes Cleaner Geschenk und weitere Angebote mit bis zu 91% Rabatt, wie das 4-in-1 iOS Paket, CleverGet All-In-One 10, etc.

Shenzhen, Guangdong 16. Juli 2023 – Das Jahr ist bereits zur Hälfte rum. Was kommt, ist die Mitte des Sommers (oder die Mitte des Winters), sowie die erschwingliche Freude an den Aktionen zur Jahresmitte. Diesen Juli bringt Leawo Software die Freude zurück mit seinem lang erwarteten und beliebten Shopping-Event des Jahres – 2023 Mitte des Jahres Giveaway & Aktionen, die bis zum 15. August 2023 gültig sind. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, zusätzliche Vorteile bei dieser Aktion freizuschalten. Unten haben wir die wichtigsten Informationen über diese Veranstaltung gesammelt.

Was ist das Besondere an der Aktion zur Jahresmitte 2023?

Das speziellste Upgrade-Angebot mit 91% Rabatt – 4-in-1 iOS-Paket umfasst iTransfer, iOSFix, Tunes Cleaner und iOS Data Recovery. Es konzentriert sich auf iOS-bezogene Lösungen, wie die Übertragung von Daten und Dateien zwischen iOS-Geräten/Computern/iTunes, die Sicherung von Dateien von iOS-Geräten, die Reparatur von iOS/tvOS-Systemen, die Bereinigung von iTunes/anderen Musikbibliotheken und die Wiederherstellung von Daten von Speichergeräten (wie Festplatte, USB-Laufwerk, SD-Karte, Mobiltelefon usw.). Darüber hinaus unterstützen einige dieser Tools die neuesten iOS-Geräte. Es wird für EUR19,98 als lebenslanger Plan angeboten, während es EUR209,8 kosten soll. Inmitten dieses Pakets ist Tunes Cleaner kostenlos erhältlich.

Hier ist die Anleitung, um dieses kostenlose Angebot auf der Aktivitätsseite zu erhalten:

*Das Feld mit den erforderlichen Informationen (Name und E-Mail) ausfüllen.

*Die Schaltfläche „Jetzt erhalten“ anklicken

*Den erhaltenen Registrierungscode (der in der E-Mail-Box überprüft werden konnte) kopieren und in die „Registrierung“-Schnittstelle von Leawo Tunes Cleaner einfügen, um diese Software zu aktivieren.

Wie kann man bei der Halbjahresaktion 2023 sparen?

Leawo bietet verschiedene Rabatte für seine Produkte an, die mehrere Medienlösungen abdecken. Die wichtigsten Merkmale und Preise der Bestseller sind im Folgenden aufgeführt:

90% Rabatt auf CleverGet All-In-One 10

CleverGet All-In-One 10 ist ein Online-Video-Downloader-Toolkit mit 24 Modulen, mit dem Nutzer Videos und Live-Streaming-Videos von über 1000 Streaming-Seiten wie YouTube, TikTok, Disney+, Netflix, Twitch.tv und Disney+ usw. schnell herunterladen können. Mit einem inhärenten Browser können Benutzer keine Mühe scheuen, um M3U8-Links für das Herunterladen von verfügbaren Videos mit bis zu 8K-Auflösung zu erhalten. Ob alle Staffeln oder eine bestimmte Episode von TV-Shows, CleverGet ist in der Lage, sie in MP4/MKV/WEBM-Formaten in Stapeln mit Originalqualität herunterzuladen. Derzeit sind diese großartigen Online-Videotools für nur EUR209,95 erhältlich, anstatt des üblichen Preises von EUR2178,80. In der Zwischenzeit sind mehrere Module auf Förderung mit einem 50% Rabatt für Leute, die Ansprüche auf einige Streaming-Dienste hat.

70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle

Die umfassendsten Medienlösungen sind Leawo All-in-1 Bundle. Es ist ein 29-in-1-Paket mit Prof. Media 13, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Driver Tool und CleverGet Video Downloader. Es deckt alle 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Foto/Audio-Lösungstools ab und ermöglicht nicht nur die Konvertierung von Blu-ray zu DVD, das Erstellen/Rippen/Kopieren von 4K UHD Blu-ray/Blu-ray/DVD, das Entfernen von DRM auf Spotify/Amazon-Dateien, sondern unterstützt auch die Bearbeitung von Fotos, die Übertragung von iOS-Daten, die Aufnahme von Musik/Audio, die Reinigung der iTunes-Musikbibliothek, das Herunterladen von Online-Videos und weitere Funktionen. Im Rahmen des Halbjahresverkaufs 2023 können Teilnehmer einen 1-Jahres-Plan für das Leawo All-in-1-Bundle für 173,89EUR erhalten und sparen damit 405,79EUR gegenüber dem ursprünglichen Preis von 579,68EUR.

60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit & Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit

Ultimate Blu-ray Toolkit besteht aus Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal. Es wird zum Entschlüsseln/Rippen/Konvertieren von Blu-ray/DVD-Filmen in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten, zum Brennen von Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte, zum Kopieren/Sichern von Blu-ray/DVD-Filmen und zum Entfernen des Cinavia-Wasserzeichens von Blu-ray usw. verwendet. Der Preis für dieses Toolkit auf Lebenszeit liegt bei EUR143,92 im Rahmen der Halbjahresaktivität 2023 (ursprünglicher Preis: $369,89).

In der Zwischenzeit können Kunden den gleichen Rabatt für das Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit genießen, das UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive Tool enthält. Es ist hilfreich, um 4K/UHD BLu-ray Laufwerk-Firmware zu downgraden, 4K Blu-ray zu 4K/1080P/720P Videos zu entschlüsseln/rippen/konvertieren, 4K Blu-ray Filme auf Computer oder leere Disc im 1:1 oder nur Film-Backup-Modus zu kopieren/zu sichern. Sie können dieses Angebot für EUR123.94 statt des ursprünglichen Preises von $309.85 wahrnehmen.

50% Rabatt auf PhotoIns

Als 3-in-1-Fotolösungspaket mit AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger kann das leistungsstarke PhotoIns dem Benutzer helfen, die Fotoqualität automatisch in einem Stapel zu verbessern, z. B. Helligkeit, Kontrast, Sättigung usw. zu optimieren, den Fotohintergrund zu entfernen/zu ändern und Fotos bis zu 40-fach zu vergrößern. Ob Belichtungs-/Komprimierungsprobleme beheben und Unschärfen entfernen oder einen schönen Himmel erstellen und Porträtfotos verschönern, PhotoIns verarbeitet diese mit fortschrittlicher KI-Technologie und gibt Dateien in verlustfreier Qualität aus. Im Rahmen der Halbjahresaktion 2023 können Kunden die Hälfte des Preises von EUR54,97 für eine Version auf Lebenszeit, die ursprünglich EUR109,95 kostete, sparen.

Abgesehen von den oben genannten Rabatten gibt es 30 % Rabatt auf die gesamte Website, die am Ende der Seite mit den Halbjahresaktivitäten 2023 angeboten werden. Außerdem werden viele einzelne Module und Pakete mit bis zu 60% Rabatt angeboten, wie z.B. Ultimate DVD Toolkit, 2-in-1 Blu-ray Toolkit, Blu-ray Ripper, Photo Enhancer, etc. Weitere Details sind auf der offiziellen Website zu finden.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.