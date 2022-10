Leawo Blu-ray Player für Mac 3.0.0 wird verbessert: Kompatibel mit macOS 12, brandneue Benutzeroberfläche und so weiter.

Weltweit 100% kostenloser Blu-ray-/DVD-/4K-HD-Video-Player!

Zusammenfassung: Leawo Software hat den Blu-ray Player für Mac 3.0.0 überarbeitet, damit dieser mit macOS 12 kompatibel ist und die Benutzerfreundlichkeit in allen Aspekten verbessert.

Guangdong, China, 05. Oktober 2022 – Leawo Blu-ray Player, der immer wieder zu den bestplatzierten Produkten zählt, ermöglicht es jedem, seine Lieblingsvideos/Filme/Fernsehserien in bester Qualität zu Hause zu genießen. Das Team von Leawo Software hat den Leawo Blu-ray Player für Mac 3.0.0 vorgestellt, die neueste Version, die mit macOS 12 kompatibel ist, mehr Shortcuts unterstützt und flexible Optionen für die Wiedergabegeschwindigkeit bietet. Darüber hinaus kommt Leawo Blu-ray Player für Mac 3.0.0 mit einer brandneuen, angepassten Oberfläche, die 2 verschiedene Modi bietet: Dunkel und Hell. Anwender können den gewünschten Modus nach ihren Bedürfnissen auswählen. Es gibt eine allgemeine Update-Liste unten, man kann mehr über diese neueste Version wissen:

1. Unterstützung für macOS 12 wurde hinzugefügt.

2. Brandneue Schnittstelle mit dunklen und hellen Modi zur Auswahl.

3. Optionen für die Wiedergabegeschwindigkeit wurden hinzugefügt (0,25X, 0,5X, 0,75X, 1,25X, 1,5X).

4. Einstellungen für benutzerdefinierte Tastenkombinationen wurden hinzugefügt.

5. Mehrere Titel von Blu-ray/DVD können nun in MKV-Dateien ausgegeben werden.

6. Optimiertes Einstellungsfeld.

7. Bekannte Fehler wurden behoben.

macOS Monterey bietet Nutzern neue Möglichkeiten, flüssiger über ihre Apple-Geräte hinweg zu arbeiten und wirkt sich auf die Leistung des Mac aus. Leawo Blu-ray Player for Mac 3.0.0 ist perfekt auf macOS 12 abgestimmt, um einen hervorragenden Offline-Genuss für alle Streaming-Inhalte zu ermöglichen. Der dunkle Modus ist hilfreich für diejenigen, die nachts auf den Computerbildschirm schauen, und kann insbesondere die Belastung der Augen bei schlechten Lichtverhältnissen reduzieren. Leawo Blu-ray Player for Mac V3 bietet einen Dunkel-/Lichtmodus, um die Augen zu schonen. Abgesehen davon ist ein weiteres Highlight dieser Version 3.0.0, dass jeder die Wiedergabegeschwindigkeit über Optionen in 0,25X, 0,5X, 0,75X, 1,25X und 1,5X kontrollieren kann, was bedeutet, dass man die unerwünschten oder langweiligen Teile des Videos einfach überspringen und sich auf den interessanten Teil konzentrieren kann.

Leawo Blu-ray Player genießt einen ausgezeichneten Ruf unter den Anwendern und dient zur Wiedergabe von qualitativ hochwertigen Videobildern mit 720P, 1080P, 1080i und 4K (2160P) in H.264/H.265, MP4, MKV, MOV, usw. Noch wichtiger ist, dass diese Freeware Blu-ray-Discs der Region A, B und C und DVD-Discs der Region 0 bis 6 mit seiner fortschrittlichen Entschlüsselungstechnologie abspielen kann. Außerdem kann Leawo Blu-ray Player auch ISO-Dateien, die auf einem PC gespeichert sind, problemlos abspielen. Dieses Produkt bietet praktische Lösungen zum Rippen und Konvertieren von Blu-ray/DVD zu MKV in der Premium-Version, die Premium-Version kann alles von der Quell-Blu-ray/DVD-Disc bewahren. Es ist weder eine Dekodierung noch eine Kodierung erforderlich, so dass eine verlustfreie Ausgabedatei geliefert wird.

Preise

Leawo Blu-ray Player kann kostenlos auf der offiziellen Website von Leawo heruntergeladen und verwendet werden. Es gibt auch Premium-Versionen dieses Programms, um Blu-ray/DVD-Inhalte zu digitalisieren, einschließlich 44,95 EUR für eine Jahreslizenz und 99,95 EUR für eine lebenslange Lizenz. Sehen Sie sich die detaillierten Schritte zum Erwerb der Premium-Version unten an:

1. Gehen Sie auf https://www.leawo.org/de/blu-ray-player-mac/purchase.html.

2. Wählen Sie die spezifische Nutzungslizenz für Ihren persönlichen Bedarf.

3. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche „zur Kasse gehen“.

Mehr Infos über Leawo Blu-ray Player bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.