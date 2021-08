Leawo Crazy Musik Festival Promotion

Jeder bekommt iTunes Music Converter kostenlos und bis zu 50% Rabatt Angebote

Zusammenfassung: Um die kommenden Musikfestivals im August zu feiern, startet Leawo die Music Festival Promotion, bei der es Rabatte von 30% bis 50% gibt und der iTunes Music Converter als Geschenk gratis verteilt wird.

Shenzhen, Guangdong, 07. August 2021 – Zahlreiche Musikfestivals, die ursprünglich für letztes Jahr geplant waren, wurden wegen COVID-19 auf August 2021 verschoben. Es scheint, dass die Pandemie nicht besser wird und weiterhin Druck auf die öffentliche Sicherheit ausübt, so dass die Menschen immer noch aufgerufen werden, sich nicht zu versammeln. Jetzt kommt die gute Nachricht, dass Leawo Software offiziell die 2021 Musik Festival Promotion für Musikfans aus aller Welt gestartet hat, um ihnen ein intensives Musikvergnügen zu Hause zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Aktion können die Teilnehmer den iTunes Music Converter kostenlos als Geschenk erhalten und mehrere Softwarelösungen mit fantastischen Rabatten kaufen, wie z.B. das All-in-One Bundle mit 50% Rabatt. Darüber hinaus gibt es für alle Produkte verschiedene Rabatte von 30% bis 50%. Diese Aktion läuft 31 Tage lang und ist bis zum 31. August 2021 gültig. Details zu dieser Aktion finden Sie im Folgenden.

iTunes Music Converter kostenlos erhalten iTunes Music ohne Einschränkung zu genießen

Im Vergleich zu anderen Konvertern auf dem Markt, mit der fortschrittlichsten DRM-Entschlüsselungstechnologie, kann Leawo iTunes Music Converter DRM-verschlüsselte iTunes M4P- und nicht-DRM-iTunes M4A-Musik in MP3 mit höherer Geschwindigkeit umwandeln, wobei die ursprüngliche Qualität erhalten bleibt. Es ist erstaunlich, dass dieses leistungsstarke Tool jetzt kostenlos angeboten wird. Sie können eine 1-Jahres-Lizenz für dieses Programm erhalten, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Mit iTunes Music Converter ist die Wiedergabe von Apple Music auf dem Bose Soundtouch ein Kinderspiel.

Zusätzlich gibt es ein Upgrade-Angebot für das Prof DRM Media Pack mit 40% Rabatt, in dem iTunes Music/Video/Audio Converter und Amazon Audiobook Converter enthalten sind. Darüber hinaus kann es auch Spotify-Musik in eine lokale Datei herunterladen, so dass Menschen, die Spotify-Musik auf anderen Geräten genießen möchten, von dem lästigen DRM-Schutz befreit sind. Dieses beeindruckende Software-Tool wurde entwickelt, um die DRM-Beschränkungen zu umgehen, so dass die Menschen Multimedia-Unterhaltung frei und ohne Hindernisse genießen können.

50% Rabatt auf Leawo Best Bundles

50% Rabatt auf seine besten Bundles wird für Kunden angeboten und sie können sogar mehr als EUR200 von diesen Bundles sparen. Hier ist die Liste der Bundles mit 50% Rabatt:

Leawo All-in-One Bundle ist ein 16-in-1-Paket, einschließlich Prof. Media 11, iTransfer und Leawo Prof. DRM Pack. Es hilft beim Herunterladen und Konvertieren von Videos, beim Rippen und Kopieren von 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD, beim Brennen von Blu-ray/DVD, beim Übertragen von iOS-Daten, beim Umwandeln von Fotos in Video/DVD/Blu-ray, beim Konvertieren von iTunes DRM-Videos/Musik/Hörbüchern und beim Herunterladen von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien. Man kann es jetzt zum Preis von EUR204.93 für die gesamte Lebensdauer erhalten.

Best Blu-ray Toolkit ist ein 2-in-1-Bundle, das Blu-ray Copy und Blu-ray Ripper enthält, die beiden beliebtesten Produkte von Leawo Software überhaupt. Es kann leicht rippen und konvertieren Blu-ray/DVD zu Video / Audio-Dateien in verschiedenen Formaten, und kopieren Sie Blu-ray/DVD auf Computer oder leere Disc für die Sicherung ohne Qualitätsverlust. Mit einem Rabatt von 50% kann man es für immer für nicht mehr als $100 besitzen.

Best 4K/UHD Blu-ray Toolkit ist ein neu veröffentlichtes Produkt exklusiv für UHD Blu-ray. Mit Hilfe von UHD Copy und UHD Ripper kann man ganz einfach 4K Blu-ray rippen und in 4K/1080P/720P Videos konvertieren, 4K Blu-ray Filme auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1 oder nur Film Backup Modus kopieren und sichern. Leawo bietet einen beispiellosen 50% Rabatt für diese beiden neuen Produkte, damit die Menschen das visuelle Fest des Kinos zu Hause mit dem Preis von weniger als EUR100 genießen können.

Wohltat für DVD-Liebhaber – 45% Rabatt auf DVD Media Pack

Für Menschen, die Musik von DVDs lieben, bietet Leawo Software ein Paket mit 45% Rabatt an, damit sie Musik mit ihrer DVD-Sammlung genießen können.

5-in-1 DVD Media Pack, auch bekannt als Video Converter Ultimate, beinhaltet Video Converter, Video Downloader, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator. Es ist in der Lage, DVD-Filme zu entschlüsseln, zu rippen, zu konvertieren und zu kopieren, Video-/Audiodateien zu konvertieren, Videos/Fotos auf DVD zu brennen, 3D-Filme zu erstellen, 4K-/Verlustfrei-Videos zu generieren, etc. Leawo bietet dieses leistungsstarke Bundle jetzt zum Preis von EUR65.97 an. Mit anderen Worten, jedes Produkt in diesem Bundle kostet nur EUR13.2.

DRM Removal and Converter Toolkit, bestehend aus Prof. DRM Video Converter, Prof. DRM Spotify Converter, Prof. DRM Music Converter und Prof. DRM Audiobook Converter, ist ein 4-in-1 DRM-Entfernungs- und Konverter-Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes, Konvertieren von iTunes-Musik/Video/Hörbuch und Amazon Audible-Hörbuch und Herunterladen von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien. Mit dem Preis von nur EUR54.97, können die Menschen jetzt genießen massive Quellen in iTunes, Amazon und Spotify Bibliotheken.

45% Rabatt auf Leawo Top Bundles und Blu-ray Singles

Ein Flash-Sale mit 50% Rabatt auf das Leawo 13-in-1 Bundle und eine kostenlose 1-Jahres-Lizenz für den iTunes Music Converter sind nur der Anfang. Wenn Sie Software für die DVD- oder Blu-ray-Erstellung und viele andere tolle Tools kaufen möchten, lesen Sie weiter, um mehr über die Angebote zu erfahren.

Prof. Media ist eine Multimedialösung, mit der Sie nach Belieben Videos konvertieren und herunterladen, Blu-ray/DVD-Filme rippen, konvertieren, kopieren und brennen, Fotodiashows erstellen und auf DVD/Blu-ray brennen können. Darüber hinaus bietet dieses aktualisierte Tool brandneue Funktionen von UHD Copy und Ripper sowie Bugfixes.

All-in-One iOS Manager ist ein 3-in-1-iOS-Manager-Tool, das Ihnen hilft, iOS-Daten für Backups zu übertragen, Online- und Offline-Musik aufzunehmen, iTunes-Musikbibliothek und andere Musikbibliotheken mit Leichtigkeit zu bereinigen.

Video Converter Ultimate ist eine 6-in-1-Medienkonvertierungssuite, die Ihnen hilft, Blu-ray/DVD-Filme zu entschlüsseln, zu rippen und zu konvertieren, Video-/Audiodateien zu konvertieren, Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD zu brennen, 3D-Filme zu erstellen, 4K/verlustfreie Videos zu generieren, usw.

40% Rabatt auf Blu-ray Utilities: 4 Blu-ray-Lösungen, die helfen, Blu-ray/DVD-Filme in Videos zu konvertieren, Blu-ray/DVD-Filme auf die Festplatte zu kopieren, Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD-Disc zu brennen und Cinavia- und AACS-, BD+- und MKB-Schutz zu entfernen.

30% Rabatt auf den Gesamtwert der Website für alle Leute

Mit Ausnahme von Sonderangeboten und Bundles erhalten Sie auf alle Produkte 30% Rabatt, wenn Sie den Gutscheincode auf der Kaufseite eingeben. Dieser Coupon ist für jedermann kostenlos und ohne Mengenbeschränkung.

Weitere Details findet man auf der Website: https://www.leawo.org/de

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

