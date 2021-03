Leawo iTunes Video Converter ist kostenlos zu erhalten und 50% Rabatt in der Frühlingsaktion 2021

iTunes DRM Video Converter GRATIS Erhalten

Zusammenfassung: In der Frühlingsaktion 2021 bietet Leawo den iTunes DRM Video Converter als Gratisgeschenk für die Konvertierung von DRM-geschützten iTunes-Videos und bis zu 50 % Rabatt auf Sonderangebote. Außerdem gibt es für jeden Kauf auf der Leawo-Website einen 30 %-Rabatt-Coupon auf die gesamte Website.

Shenzhen, 03. März 2021 – Leawo Software GmbH, ein professioneller Anbieter von Multimedia-Lösungen und ein preisgekrönter Anbieter von Video-/Audio-Konvertierungssoftware, hat eine Frühlingsgeschenk- und Sonderaktion (bis zu 50% Rabatt) gestartet, um den kommenden Frühling zu feiern, mit dem Wunsch, dass jeder das Unglück des letzten Jahres vergessen und das neue Leben mit einer positiven Einstellung angehen kann. Während der Aktion können die Leute Prof. DRM Video Converter als Geschenk bekommen, um DRM in iTunes Video zu entfernen und Angebote von 40% bis 50% Rabatt. Gleichzeitig haben die Leute die Chance, einen 30% Rabatt auf die gesamte Website zu erhalten.

Der detaillierte Inhalt dieser Aktion umfasst Folgendes:

1. Giveaway. Eine Einzellizenz (gültig für ein Jahr) von Prof. DRM Video Converter in der Windows- oder Mac-Version, völlig kostenlos. Mit diesem Tool kann man iTunes DRM-Videos in MP4 konvertieren, um sie auf beliebigen Media-Playern abzuspielen oder sie zu anderer Software hinzuzufügen, z. B. um Videos aus iTunes zu Keynote hinzuzufügen. Die Leute können das Werbegeschenk bekommen, indem sie Leawo auf Facebook mögen, sich mit ihrem Namen und ihrer persönlichen E-Mail-Adresse registrieren und dann auf der Aktionsseite auf “Jetzt erhalten” klicken, und die Lizenz wird innerhalb einer Minute an die E-Mail geschickt.

2. Angebot mit 50% Rabatt. Das 50%-Rabatt-All-in-One-Bundle ist ein 13-in-1-Medienpaket, das Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack enthält. Mit diesem beeindruckenden Paket kann man Videos herunterladen und konvertieren, Blu-ray/DVDs kopieren, rippen und brennen, iOS-Daten übertragen, DRM-Schutz entfernen und iTunes-Videos/Musik/Hörbücher konvertieren, Spotify-Songs herunterladen und DRM von Spotify entfernen. Es deckt fast alle Aspekte der Multimedia-Unterhaltung ab und ist sicherlich das zuverlässige Werkzeug, das man bei Problemen um Hilfe bitten kann. Dieses Paket erhält man mit dem besten Rabatt von 50%, indem man auf “Jetzt kaufen” klickt und dann seine persönlichen Daten eingibt, um den Code zu erhalten.

3. Angebot mit 40% Rabatt. Es gibt 3 Arten von Bundles und 4 verschiedene Blu-ray-Singles in der Liste der 40% Rabatt-Specials. 40% Rabatt auf die Top-Seller-Bundles beinhalten 8-in-1 Multimedia-Lösungs-Bundle, 3-in-1 iOS Manager-Tool und 6-in-1 Medienkonvertierungs-Suite. 4 Blu-ray-Singles einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinivia Removal. Die oben genannten Bundles und Einzelprodukt sind alle während der Frühlingsaktion mit einem Rabatt von 40% erhältlich.

4. 30% Rabatt auf die gesamte Website mit einem Coupon-Code. Alle Einkäufe von Leawo.org/de, die nicht in den oben genannten Angeboten enthalten sind, werden während dieser Promotion mit einem Rabatt von 30% angeboten. 30 % Rabatt auf das gesamte Angebot – Kunden brauchen nur auf den Code zu klicken, um ihn zu kopieren, das gewünschte Produkt auszuwählen, zur Kaufseite zu gehen und den Code dort einzugeben.

Schließlich sollte beachtet werden, dass der Lizenzcode innerhalb des Aktionszeitraums aktiviert werden muss und Kunden sollten ihn so schnell wie möglich aktivieren, um zu verhindern, dass die Lizenz ungültig wird. In Bezug auf die Lizenzgültigkeit gibt es lebenslange Lizenznummer und einjährige Lizenznummer als Werbegeschenk.

Weitere Details findet man hier.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

