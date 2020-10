Leawo Prof. DRM Music Converter ist kostenlos zu erhalten während der Halloween-Aktion 2020.

Entfernung vom DRM-Schutz aus iTunes-Videos (Filme, Fernsehsendungen), Musik, Audiobooks, Audible Audiobooks und eBooks sowie Konvertierung in beliebte DRM-freie Dateien für eine bessere Unterhaltung

Zusammenfassung: Leawo Software führt 2020 Halloween Wettbewerb, Giveaway & Sonderaktion ein, einschließlich EUR 50 Amazon-Geschenkkarte, Leawo Prof. DRM Music Converter als völlig kostenloses Geschenk und 13-in-1 Leawo-Software-Bundle mit bis zu 50% Rabatt.

Shenzhen, Guangdong – 29. 10. 2020 – Zur Feier von Halloween 2020 hat Leawo Software, ein auf Multimedialösungen und Datenverwaltungssoftware spezialisiertes Unternehmen, gerade die Halloween Aktion 2020 eingeführt, die einen 50-Euro-Wettbewerb mit Amazon-Geschenkkarten, den Leawo Prof. DRM Music Converter als völlig kostenloses Werbegeschenk, 50 % Rabatt auf 13-in-1-Bundle, 40 % Rabatt auf andere meistverkaufte Bundles bzw. Blu-ray-Singles und 30 % Rabatt Gutscheincodes für Website-weite Produkte bietet. Diese Halloween-Aktion läuft bis zum 25. November 2020.

Mit einfachen Klicks eine EUR50 Amazon-Geschenkkarte gewinnen

Zur Feier von Halloween 2020 wird Leawo Software 10 Wettbewerber auswählen und 50 Amazon-Geschenkkarten im Wert von 50 Euro ausgeben. Die Teilnehmer brauchen nur einen festgelegten Beitrag der Leawo-2020-Halloween-Aktion auf Facebook oder Twitter zu veröffentlichen. Jeweils 5 Wettbewerber, die auf der Plattform am häufigsten beliebt sind, werden die Gewinner sein. Die Gewinnerliste wird am 30. November 2020 auf Leawo”s Facebook und Twitter veröffentlicht.

Leawo Prof. DRM Music Converter kostenlos herunterladen

Als iTunes Musik-Converter ist Prof. DRM Music Converter in der Lage, DRM-Schutz von iTunes-Musikdateien zu entfernen und DRM-verschlüsselte iTunes M4P- und Nicht-DRM-iTunes M4A-Musik in MP3-Dateien zu konvertieren, um iTunes-Musik unterwegs auf Nicht-Apple-Geräten zu genießen.

Leawo Software stellt diesen leistungsstarken iTunes Music Converter jetzt kostenlos zur Verfügung. Nach dem Ausfüllen des Namens und der E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite wird der Registrierungscode automatisch verschickt.

50% Rabatt auf Leawo 13-in-1 Bundle

Leawo Software bietet 50% Rabatt auf das Leawo All-in-One Bundle, das Leawo Prof. Media, iTransfer und Leawo Prof. Media Pack beinhaltet.

Leawo Prof. Media, einschließlich Video Converter, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, bietet mehrere Lösungen für Videos, Blu-ray/DVD-Disks, Audios und Fotos. iTransfer wird verwendet, um viele Arten von Dateien zwischen iOS-Geräten, iTunes und PC ohne Apples Beschränkung und Synchronisierung von iTunes zu übertragen. Prof. DRM Media Pack, das iTunes Video Converter, iTunes Music Convert, Spotify Music Converter und Audible Audiobook Converter in einem Programm zusammenführt, kann DRM-geschützte iTunes-Videos, Musik, iTunes/Audible-Hörbücher und Spotify-Musik in DRM-freie Dateien kopieren und konvertieren, was die Grenzen der Unterhaltung nur auf bestimmten Geräten überschreitet.

Leawo Software bietet jetzt 50% Rabatt auf dieses professionelle All-in-One-Bundle.

40% Rabatt auf Leawo-Topseller-Bundles und Blu-ray-Einzelstücke

Um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, packt Leawo verschiedene Software-Tools in ähnlich funktionale Bundles, die die meistverkauften Bundles in Leawo sind. Jetzt bietet Leawo 40% Rabatt auf diese Bundles, einschließlich Leawo Prof. Media, All-in-One iOS Manager und Prof. DRM Media Pack.

Leawo Prof. Media ist ein 8-in-1-Multimedia-Lösungspaket zum Konvertieren und Herunterladen von Videos, Rippen, Konvertieren, Kopieren und Brennen von Blu-ray/DVD-Filmen, Erstellen von Foto-Diashows und Brennen auf DVD/Blu-ray nach Belieben.

Das All-in-one-Bündel iOS Manager enthält iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner, die den Benutzern helfen, iOS-Daten für Backups zu übertragen, Online- und Offline-Musik aufzuzeichnen, die iTunes-Musikbibliothek und andere Musikbibliotheken einfach zu bereinigen.

Abgesehen davon, dass die beiden oben genannten Bundles mit einem Preisnachlass von 40 % erhältlich sind, bietet das Leawo Prof. DRM Media Pack, das iTunes Video Converter, iTunes Music Converter, iTunes/Audible Audiobook Converter und Spotify Music Converter enthält, ebenfalls 40 % Preisnachlass sowohl für Lizenzen für ein Jahr als auch auf Lebenszeit für Windows- und Mac-Benutzer.

Leawo bietet auch 40% Rabatt auf die meistverkauften Blu-ray-Singles, einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal.

30% Rabatt Gutscheincode für Website-weite Produkte

Ein standortweiter Gutscheincode mit 30% Rabatt in der Leawo 2020 Halloween-Aktion ist für jeden Einkauf auf Leawo.de gültig. Geben Sie einfach die Kaufseite ein und aktivieren Sie den Code auf der Aktionsseite.

Alle Leawo-Produkte, wie z.B. Prof. DRM Video Converter, Prof. DRM Spotify Converter, Prof. DRM Audiobook Converter und Music Recorder, nehmen an dieser standortweiten Aktion mit 30% Rabatt auf den Gutscheincode teil.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

