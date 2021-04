Leawo Prof. Media 11 wird offiziell veröffentlicht.

10-in-1-Medienlösung zum Herunterladen, Konvertieren, Kopieren, Brennen, Abspielen, Bearbeiten und so weiter mit 6-mal höherer Geschwindigkeit.

Zusammenfassung: Leawo Software hat Prof. Media auf V11.0.0.0 aktualisiert. Das neue Paket heißt offiziell Prof. Media 11 und enthält 2 neue Module – 4K UHD Copy und 4K UHD Ripper für Filmgenuss von 4K UHD Blu-ray sowie zahlreiche weitere Verbesserungen.

Shenzhen, China, 29. April 2021 – Als einer der führenden Entwickler und Anbieter von Online-Multimedia-Lösungen hat sich Leawo Software GmbH auf die Bereitstellung von erstklassigen Multimedia-Lösungen konzentriert, um der schnellen Entwicklung der Home-Entertainment-Branche gerecht zu werden. Da die 4K UHD Blu-ray immer beliebter wird, hat Leawo Software viel Energie und Zeit in die Entwicklung von 4K UHD Blu-ray-Lösungen investiert. Heute stellt Leawo ein offizielles Upgrade von Prof. Media auf V11.0.0.0 vor, das zwei neue Module – 4K UHD Copy und 4K UHD Ripper – für den Umgang mit 4K UHD Blu-ray-Filmen sowie zahlreiche weitere Verbesserungen für eine bessere Benutzerfreundlichkeit enthält.

Leawo Software hat den Namen von Prof. Media offiziell in Prof. Media 11 geändert, was bedeutet, dass es die V11 von Prof. Media ist. Dies ist ein großes Update der Prof. Media-Produktreihe. Dieses neue Update bringt nicht nur kleinere Optimierungen, sondern auch einige große und neue Funktionen.

Update-Funktionen in Leawo Prof. Media 11:

1. Zwei neue Module wurden hinzugefügt: UHD Copy und UHD Ripper

2. Neue Option zur automatischen UHD-Laufwerkserkennung wurde hinzugefügt (entsprechende Einstellungen unter “Einstellungen > Allgemein”).

3. Das Modul Blu-ray Cinavia Removal wurde optimiert.

4. Funktion für Kapitelanpassung im Modul “DVD Creator” wurde hinzugefügt.

5. Optimierung zum Zulassen/Schließen des Hinweistons bei Abschluss der Aufgabe (entsprechende Einstellungen in “Einstellungen > Allgemein”).

6. Die Anzeige der verbleibenden Konvertierungszeit wurde optimiert.

7. Vorschau-Fehler bei der Bearbeitung von 4K-Filmen wurde behoben.

8. Andere bekannte Fehler wurden behoben.

Um dem 4K UHD Blu-ray Markt gerecht zu werden, hat Leawo Software 2 neue 4K UHD Tools, bzw. UHD Ripper und UHD Copy, in Prof. Media 11 hinzugefügt. Das UHD Ripper-Modul ist ausschließlich für das Rippen von 4K UHD Blu-ray-Filmen konzipiert. Es kann Leuten beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von 4K UHD Blu-ray-Filmen von Disc, Ordner und ISO-Image-Datei in Videodateien in 4K, 1080P oder 720P in verschiedenen Formaten wie MP4, AVI, MKV, FLV, WMV, MOV usw. helfen. Mit diesem 4K UHD Ripper können Leute 4K UHD Blu-ray-Filme auf nicht 4K UHD Blu-ray-Playern problemlos abspielen und ansehen.

Ähnlich wie der UHD Ripper, verarbeitet das neu hinzugefügte UHD Copy Modul auch 4K UHD Blu-ray Filme, aber es konzentriert sich auf die Sicherung von 4K UHD Blu-ray Filmen. Es kann Leuten helfen, AACS 2.0 von 4K UHD Blu-ray Discs zu entfernen, und dann 4K UHD Blu-ray Filme auf leere Discs oder Computerfestplatten zu kopieren und zu sichern, entweder im Ganzer Film oder Nur-Film-Backup-Modus, mit originaler HDR10, HDR10+ und Dolby Vision Bildqualität. Leute dürfen Untertitel und Audiospuren für 4K UHD Blu-ray-Backup auswählen.

Mit 2 neuen UHD-Tools bekommt Leawo Prof. Media 11 die zusätzliche Fähigkeit, UHD-Laufwerke zu erkennen, was den Leuten helfen wird, ihre UHD-Laufwerke für 4K UHD Blu-ray Handhabung zu erkennen. Leawo Software bietet auch ein weiteres Tool an, das den Leuten beim Downgrade von 4K UHD-Laufwerken helfen könnte – Leawo UHD Drive Tool.

Neben dem Hinzufügen von 2 neuen 4K UHD-Tools, bringt Leawo Software auch andere Optimierungen und Verbesserungen, die die internen Blu-ray Cinavia Removal und DVD Creator Module in Prof. Media 11 betreffen. Das DVD Creator-Modul ermöglicht es Leuten jetzt, Kapitel für das Brennen von Videos auf DVD zu erstellen, während vorher Leute nur Kapitel zur Ausgabe von Blu-ray-Filmen im Blu-ray Creator-Modul hinzufügen konnten. Andere Verbesserungen sind: Leute können jetzt die verbleibende Konvertierungszeit auf der Konvertierungsoberfläche sehen und in den Einstellungen den Signalton nach Abschluss der Konvertierung aktivieren/deaktivieren.

Preis und Verfügbarkeit

Leawo Prof. Media 11 ist ab sofort auf der offiziellen Website von Leawo erhältlich: https://www.leawo.org/de zum kostenlosen Download und zur Testnutzung. Leute können Prof. Media 11 für 1 Jahr zum Preis von $169,95 oder für die lebenslange Nutzung zum Preis von $195,96 kaufen.

