Leawo veröffentlicht PhotoIns Photo Enhancer – Automatische Optimierung von Fotos im Batch über AI

Mit Advanced AI Foto Enhancer lassen sich Porträtfotos einfach verbessern

Zusammenfassung: Leawo präsentiert offiziell PhotoIns 1.0.0.0, einen Al-Foto-Optimierer, der in der Lage ist, Fotos in Batch automatisch durch künstliche Intelligenz zu optimieren, wie z.B. Vergrößerung der Augen, Optimierung des Gesichts, Korrektur der Linse usw.

Shenzhen, China, 18. November 2020 – Leawo Software, ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, hat vor kurzem die Veröffentlichung seiner neuen PhotoIns 1.0.0.0 bekannt gegeben. PhotoIns 1.0.0 ist ein AI Photo Enhancer, der mit der Künstliche Intelligenz Enhancer Technologie in der Lage ist, die Qualität einer Reihe von Fotos mit einem Klick automatisch zu verbessern, einschließlich der Vergrößerung der Augen beim Portrait Enhancer, der Korrektur der Belichtung und des Kontrasts von Fotos sowie der Verbesserung von Farbe und Beleuchtung. Darüber hinaus ist er in der Lage, RAW- und JPG-Bilder zu verarbeiten.

Was kann PhotoIns tun?

Erweiterter Portraitfotos AI Enhancer

Leawo PhotoIns ist ein leistungsstarker AI-Porträtverstärker, der Porträtfotos sofort verschönert. Benutzer können mit nur wenigen Klicks Porträtfotos verbessern, z.B. Haut retuschieren, Sommersprossen entfernen, Augen verschönern, Beleuchtung anpassen und vieles mehr.

Fotos fixieren Belichtungsprobleme

Leawo PhotoIns ist in der Lage, übermäßig belichtete Fotos automatisch zu korrigieren. Es erkennt Bereiche, die außerhalb des Belichtungsbereichs lagen, und passt die Helligkeit an, wodurch Lichter und Schatten der Fotos angenehmer und akzeptabler werden.

Perfekte Foto-Farbverstärkung

Leawo PhotoIns ist auch ein AI-Fotofarbverstärker, der in der Lage ist, Fotofarben zu optimieren und Fototönungen zu perfektionieren. Es bietet Anwendern die richtige Ton- und Farbbalance für perfekte Fototönungen. Nach der Verbesserung zeigen die Fotos das, was sie in der Natur sein sollen.

Fotos mit Smart Dehaze klar machen

Leawo PhotoIns bietet eine intelligente Dehaze-Funktion, um die Unschärfe und Verschwommenheit von Fotos zu entfernen. Es verbessert Fotos, indem es ihnen mehr Details, dynamische Sättigung und Kontrast verleiht und ihnen so ein klares und eindrucksvolles Aussehen verleiht.

Verbesserung von Fotobeleuchtungen und Farbqualität

PhotoIns verfügt über eine Al-Fotoverbesserung, kann die Farben und die Beleuchtung von Fotos steuern. Sie passt automatisch genaue und realistische Blitze und Farbtemperaturen für Fotos mit falschem Weißabgleich an.

Fotokontrast optimieren

Der AI-Fotoverbesserer ist in der Lage, den Fotokontrast zu optimieren, indem er die Kanten schärft und die Kontrasteinstellungen des Fotos fein abstimmt, wodurch ein klarer und natürlicher visueller Effekt erzielt wird.

Andere Bonusfunktionen

– Unterstützt die Verarbeitung von RAW-Bildern, wie z.B. die Korrektur von Verzerrungen, chromatischen Aberrationen und Vignettierung.

– Verbessern Sie komprimierte JPG-Bilder, indem Sie Rauschen reduzieren und Details schärfen.

– AI-Sky-Enhancer, der den Himmel für Landschaftsaufnahmen wunderschön verstärkt.

– Belebt das Blattwerk von Fotos durch Optimierung von Sättigung, Kontrast und Kanten, wodurch verbesserte Fotos mit lebhafteren Farben und Blitzen entstehen.

– Verarbeiten Sie mehrere Fotos als Stapel mit einem Klick.

Preis & Verfügbarkeit

Leawo PhotoIns steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung. Eine 1-Jahres-Lizenz kostet EUR9,95 und eine lebenslange Lizenz kostet EUR19,95.

Unterschiede zwischen registrierte Version und kostenlose Testversion

– Bei der kostenlosen Testversion kann jeweils nur ein Foto auf einmal verarbeitet werden.

– Ein “PhotoIns”-Wasserzeichen wird bei der kostenlosen Testversion hinzugefügt.

– Kostenlose Testversion enthält nur Al-Enhancer und Porträt-Enhancer.

– Anzeigen werden auf freier Strecke eingefügt.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

