Lebensmitteleinkauf: Gut geplant ist halb gespart

18.04.2023. Die anhaltend hohen Kosten für Lebensmittel erfordern einen besonders sorgsamen Umgang mit dem vorhandenen Budget. Unter www.verbraucher60plus.de hat die VERBRAUCHER INITIATIVE zahlreiche Anregungen zum kostenbewussten Einkauf zusammengestellt – von der Planung über den Gang durch den Supermarkt bis zur Überprüfung von Ausgaben und Kosten.

Am Anfang steht die sorgfältige Planung, welche Mahlzeiten zubereitet werden sollen und welche Lebensmittel dafür benötigt werden. „Setzen Sie auf „selber kochen“. Es ist in den meisten Fällen deutlich preisgünstiger als Fertiggerichte oder andere Fertigprodukte zu kaufen. Bei den Getränken ist Leitungswasser eine kostengünstige und ökologisch vorteilhafte Lösung“, rät Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE.

Die Einkaufsliste ist und bleibt ein wichtiger Verbündeter. Sie trägt dazu bei, zielgerichtet nur das einzukaufen, was tatsächlich benötigt wird und senkt das Risiko für überflüssige Spontankäufe. Georg Abel erläutert: „Je kürzer Sie sich im Supermarkt aufhalten, desto geringer ist das Risiko, dass Sie sich von dem Angebot verführen lassen und mehr kaufen, als Sie eigentlich wollten“.

Im Geschäft Eigenmarken zu bevorzugen, die Preise sorgfältig zu vergleichen und Sonderangebote überlegt zu wählen, gehört ebenfalls zu einem preisbewussten Einkauf. Zuhause kommt es darauf an, die Waren richtig zu lagern, damit sie möglichst lange frisch und genießbar bleiben. Georg Abel regt an, eigene Gewohnheiten zu prüfen und zu ändern: „Nutzen Sie Lebensmittel statt sie zu entsorgen. So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.“

Um einen Überblick über die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel zu erhalten, hat es sich bewährt, die Summe für jeden Einkauf in ein Haushaltsbuch einzutragen. So lassen sich zudem mögliche Sparpotentiale ermitteln.

Mehr Informationen stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Beitrag „Clever einkaufen“ unter dem Themenschwerpunkt „Ernährung“ in dem Portal www.verbraucher60plus.de bereit. Diese kostenlosen Online-Informationen werden durch weitere Tipps, z. B. zum Führen eines Haushaltsbuches, sowie durch Links zu Informations- und Beratungsangeboten ergänzt. Nicht nur im Bereich Lebensmittel steigen die Kosten. Die Preise für Energie sind derzeit ebenfalls hoch wie nie. Auf Verbraucher60plus bietet die VERBRAUCHER INITIATIVE daher Anregungen zum Sparen bei Heizung, Warmwasser und Strom.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

