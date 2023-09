LED Masken

Das beste Accessoire für Halloween

Möchten Sie Ihr Halloween- oder Karnevalskostüm auf die nächste Stufe heben? Dann ist die LED Venobat Maske genau das Richtige für Sie. Mit ihren steuerbaren Lichteffekten und dem Batteriebetrieb ist diese Maske ein echter Hingucker auf jeder Kostümparty.

Die LED Venobat Maske ist so konzipiert, dass sie in der Menge auffällt. Mit drei verschiedenen Lichteffekten können Sie Ihre Maske an Ihr Kostüm oder Ihren persönlichen Stil anpassen. Egal, ob Sie ein gleichmäßiges Leuchten, einen Blinkeffekt oder ein pulsierendes Licht wünschen, diese Maske bietet Ihnen alles. Außerdem können Sie dank der steuerbaren Lichter die ganze Nacht hindurch zwischen den verschiedenen Effekten wechseln, was Ihr Halloween- oder Karnevalserlebnis noch aufregender macht.

Eine der großartigen Eigenschaften der LED-Venobat-Maske ist ihr Batteriebetrieb. Die Maske wird mit nur zwei AA-Batterien betrieben und ist daher bequem und einfach zu bedienen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über die Suche nach einer Steckdose oder das Mitführen von zusätzlichen Kabeln machen. Legen Sie einfach die Batterien ein, und schon können Sie loslegen. Die energieeffizienten LED-Leuchten leuchten die ganze Nacht hindurch und sorgen dafür, dass Ihre Maske leuchtet und ins Auge fällt.

Die LED-Venobat-Maske eignet sich perfekt für Halloween- oder Karnevalsveranstaltungen, aber auch für andere Mottopartys oder Aufführungen ist sie eine tolle Ergänzung. Ihr einzigartiges Design und die auffälligen Lichter sorgen dafür, dass du in jeder Menge auffällst. Egal, ob du an einer Cosplay-Convention oder einer futuristischen Party teilnimmst, diese Maske wird deinem Ensemble den Wow-Faktor verleihen.

Zusätzlich zu den atemberaubenden visuellen Effekten ist die LED Venobat Maske auch sehr angenehm zu tragen. Die Maske besteht aus leichten Materialien, die auch bei längerem Gebrauch nicht beschweren oder Unbehagen verursachen. Das Band sorgt für einen sicheren Sitz, so dass Sie sich frei bewegen und tanzen können, ohne sich Sorgen zu machen, dass die Maske abrutscht.

Produktmerkmale:

– Benötigt 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Betrieb.

– Mit Gruselgarantie entworfen, um Ihrem Kostüm einen zusätzlichen Schrecken zu verleihen.

– Erhältlich in zwei Farben: blau oder rot, so dass Sie die Farbe wählen können, die am besten zu Ihrem Kostüm oder Ihren persönlichen Vorlieben passt.

– Mit den steuerbaren Lichteffekten können Sie zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi umschalten und Ihre Maske in ein schauriges Licht tauchen.

– Die LED-Leuchten sind hell und leuchtend und sorgen dafür, dass die Maske auch im Dunkeln auffällt.

– Die Maske ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren.

– Die Maske ist leicht zu tragen und bietet einen hohen Tragekomfort über einen längeren Zeitraum hinweg.

– Perfekt für Halloween-Partys, Kostümfeste, Maskenbälle und andere festliche Anlässe.

– Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet.

– Verbessern Sie Ihr Halloween- oder Karnevalserlebnis mit dieser einzigartigen und auffälligen LED-Venobat-Maske.

LED Premium Venobat Maske blau – steuerbar, für Halloween, Fasching & Karneval als Kostüm für Herren & Damen —>> JETZT KAUFEN

Die LED-Venobat-Maske ist das perfekte Accessoire, um Ihr Halloween- oder Karnevalskostüm zu vervollständigen. Die Maske verfügt über 3 verschiedene, steuerbare Lichteffekte, mit denen Sie Ihren Look individuell gestalten und eine gruselige Atmosphäre schaffen können.

Wenn es um die Wahl eines Kostüms für Halloween oder Karneval geht, ist die LED-Venobat-Maske ein echter Knaller. Die steuerbaren Lichteffekte, der Batteriebetrieb und das bequeme Design machen sie zu einem unverzichtbaren Accessoire für alle, die ein Zeichen setzen wollen. Warum sollten Sie sich also mit einer herkömmlichen Maske zufrieden geben, wenn Sie mit der LED Venobat Maske die Nacht erhellen können? Machen Sie sich bereit, die Köpfe zu verdrehen und die Menge bei Ihrer nächsten Kostümveranstaltung zu beeindrucken.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.