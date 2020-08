LED-Steuerung für jedes Ladengeschäft mittels Casambi

Neue Möglichkeiten von 3-Phasen Strahlern für die Shopbeleuchtung

Berchtesgaden, den 20.08.2020.

Die Firma LED Explorer GmbH bietet neben seinen vielen LED Produkten den LED 3 Phasen Strahler Chamäleon 30 Watt dimmbar mit neusten Casambi Modul an.

Innovative LED-Beleuchtung ist heute in aller Munde. Vor allem da sich diese neuartige Technologie beliebig kombinieren, ausrichten und individualisieren lässt. Das Unternehmen aus Süddeutschland hat den neuartigen 3-Phasen Strahler Chamäleon entwickelt, welcher via App steuern lässt. Das integrierte Casambi Modul ermöglicht eine neuartige und individuelle Beleuchtung auf höchstem Niveau.

Die LED Explorer GmbH revolutioniert den Markt mit neuem steuerbaren Strahler

3-Phasen Strahler mit Casambi Modul ist innovativ, effizient und langlebig. Die passende Beleuchtung der eigenen Geschäftsräume und Schaufenster ist für viele Unternehmer eine wirkliche Herausforderung. Doch mit dem 3-Phasen Strahler mit dem Casambi Modul wird das zu einem Kinderspiel. Er erlaubt eine maximal individuelle Beleuchtung durch die integrierte Steuerung der einzelnen Beleuchtungselemente via App. Dadurch wird ein individuelles Beleuchtungskonzept ermöglicht, mit dem die Räume und das Schaufenster nach eigenen Vorstellungen mit Licht durchflutet werden. Alleine das ist ein großer Vorteil und spart einiges an Strom. Eine sinnvolle Beleuchtung wird heute nach Bedarf dosiert. Chamäleon mit dem Casambi Modul wurde explizit für die digitale Zukunft konzipiert.

Die Steuerung der App ist kinderleicht und sorgt dafür, dass individuelle Beleuchtungskonzepte auch ohne großes Vorwissen zu jeder Zeit möglich werden. Für Ladenbesitzer ist der 3-Phasen Strahler die ideale Lösung und sorgt dafür, dass jedes Schaufenster mit wenigen Handgriffen zum Hingucker für die vorbeilaufende Passanten und die Kunden wird.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Berchtesgaden wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels LED 3-Phasen Strahlern spezialisiert. Der neue 3 Phasen Strahler Chamäleon wird momentan in den Europäischen Markt eingeführt.

