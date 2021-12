Leistung Pur: Zalman CNPS10X Performa

Jetzt bei Caseking!

Berlin, 03.12.2021

Der CNPS10X Performa von Zalman kombiniert ein minimalistisches, edles Design mit reichlich Kühl-Power. Der komplett schwarze Tower-Kühler ist mit einem 135 mm Performa Lüfter ausgestattet, der ordentlich Druck macht und dabei angenehm leise bleibt. Vier Kupfer Heatpipes die direkt auf der CPU aufliegen, sorgen für einen effektive Hitze-Transfer in die Aluminium-Lamellen. Die perfekte Wahl für leistungsstarke Builds mit aufgeräumter Ästhetik.

Die vier Heatpipes im DHT-Design laufen so durch die Bodenplatte, dass sie den Prozessor direkt berühren. Somit besteht die Kontaktfläche sowohl aus Aluminium als auch aus Kupfer. Der schnelle Wärmetransfer ermöglicht die für einen Kühler dieser Größe beträchtliche 180W TDP. Die asymmetrische Anordnung der Pipes ermöglicht eine Kompatibilität mit unterschiedlichsten RAM-Modulen.

Die Features des Zalman CNPS10X Performa im Überblick:

-Kraftvoller Tower-Luftkühler in komplett Schwarzem Design

-180 W TDP Kühlleistung

-Vier U-förmige Direct-Touch-Heatpipes aus Kupfer

-135-mm-Performa-PWM-Lüfter mit max. 27 dB(A) und 127,7 m³/h Fördervolumen

-Unkomplizierte Montage

-Inklusive Zalman-Wärmeleitpaste

-Maße: 135 x 155 x 95 mm (B x H x T)

-Hohe Kompatibilität zu Sockeln von AMD und Intel

Der 135 mm Lüfter CNPS10X Performa bringt satte Leistung. Das Ring-Design der Lüfterblätter erzeugt einen konzentrierten Luftstrom ohne Abbrüche zu den Seiten. Hierdurch erreicht der Lüfter einen besonders starken Luftdruck von 1,35 mm H2O. Das langlebige ERB-Lager ist mit seinem geschlossenem Lagergehäuse fortschrittlicher als herkömmliche Gleitlager. Die Bauweise verhindert ein Eindringen von Staub und erreicht so eine mittlere Betriebsdauer von 50.000 Stunden bei stabilem und nahezu geräuschlosem Betrieb.

Der Lüfter bleibt mit einer Lautstärke von nur 27 dB(A) auch bei maximaler Drehzahl jederzeit leise. Die Drehzahl lässt sich zwischen 700-1.500 U/min. anpassen.

Der Zalman CNPS10X Performa bei Caseking:

hcaseking.de/CNPS10X-Performa

Der Zalman CNPS10X Performa kostet 39,90 Euro und ist ab sofort lieferbar.

