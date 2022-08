Leistungsstarkes künstlicher Intelligenz CAD-System freigegeben.

Der deutsche Bauingenieur Andreas Kazmierczak, jahrelanges Mitglied des Verbandes Beratender Ingenieure VBI und Gründer von Kazmierczak Software GmbH, hat ein erfolgreiches CAD-Geschäft aufgebaut, seit er als Wissenschaftler im Bereich der künstlichen Intelligenz bei der berühmten deutschen Hochschule RWTH Aachen tätig war. Er leitet jetzt Kazmierczak Software GmbH, das CAD-Unternehmen für künstliche Intelligenz.

Obwohl es große Durchbrüche in der CAD-Technologie gegeben hat, verwenden die meisten Menschen sie einfach nicht, weil sie zu kompliziert sind und sie nicht darin geschult sind. Die wenigsten CAD-Anwender nutzen bei ihrer Arbeit die volle Bandbreite der CAD-Funktionen.

Dieses Verhalten wollte der Bauingenieur Andreas Kazmierczak jedoch mit einer neuen CAD-Idee ändern, die mit Methoden der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde.

Nach vielen Jahren der Forschung und Entwicklung hat sein Team von Ingenieuren ein CAD-System mit künstlicher Intelligenz, CADdirect 2023, entwickelt, das auf deutscher KI-Technologie basiert.

Das Ergebnis: Die aktive künstlicher Intelligenz Hilfe von CADdirect 2023 weist Anwender während der CAD-Arbeit darauf hin, was der nächste effizienteste Schritt oder die nächstbeste Funktion ist. Dieses aktive CAD AI Tutorial ist in 20 verschiedenen Sprachen und verwendet NLP (Natural Language Processing). Dadurch lernen CAD-Anwender, wie sie am effektivsten mit dem CAD-System arbeiten und sparen durch den Einsatz der richtigen CAD-Funktionen viele Arbeitsstunden in einer Woche. CADdirect 2023 ist vollständig kompatibel mit dem DWG-Format und die Befehle und Funktionen sind für alle CAD-Anwender sehr einfach zu erlernen.

Internet-Seite: https://solutions-german.backtocad.com/features/caddirect-pro

Entwicklung von künstliche Intelligenz Systemen.

Kontakt

Kazmierczak Software GmbH

Andreas Kazmierczak

Raiffeisenstr. 30

70794 Filderstadt

+49 (0) 711 518-669-27

andreas.kazmierczak@backtocad.com

https://solutions-german.backtocad.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.