LeseKlang Hoffest am 3. Juni 2023 in der Galerie Bernau

Ein pralles Literaturfest mit Freizeitangeboten für Jung und Alt

Am 3. Juni 2023 erweckt der LeseKlang die Galerie in Bernau auf ganz besondere Weise. Ein sonniger und warmer Sommertag lädt von 11-17 Uhr zum großen Literaturfest ein. Wir heißen alle Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen zum Lauschen auf verschiedenen Bühnen, zum Stöbern an diversen Ständen, zum Entdecken, zum Ausprobieren, zum Austausch und zu schönen Gesprächen. Der Eintritt ist frei.

Es ist die zweite LeseKlang-Veranstaltung, nach dem die erste im November 2022 viele neugierige und literaturinteressierte, großen und kleinen Gästen ins Wohlklang-Zentrum lockte.

In diesem Jahr versprechen Künstlerinnen und Künstler, Ausstellerinnen und Aussteller in den Räumen, im Atelier und im Hof der Galerie Bernau ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Vertreten ist die zum wiederholten Male als „Hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnete Buchhandlung Schatzinsel. Sie präsentiert regionale Buchempfehlungen und die Aktion „Bernau liest ein Buch“. Im Mittelpunkt dieser stadtweiten Leseaktion steht aktuell das Buch „Kummer aller Art“ von Mariana Leky. Wer mitmachen möchte, für den sind Exemplare hier erhältlich.

Auch der Lesezauber Bernau ist zu Gast, die Vorleseinitiative, die mit starkem ehrenamtlichem Engagement große und kleine Menschen fürs Lesen begeistert. Er gehört zur Agentur Ehrenamt der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Wir freuen uns, ihn als Kooperationspartner des diesjährigen Festes gewonnen zu haben, und bedanken uns herzlich für seine Unterstützung. Der Lesezauber wird sich an einem eigenen Stand vorstellen. Wenn unter Ihnen begeisterte Vorleserinnen und Vorleser schlummern, kommen Sie gern vorbei. Der Lesezauber freut sich auf Sie.

Jens Koch, Inhaber des ortsansässigen Verlags Andrea Schröder, stellt das aktuelle Büchersortiment und die Schul- und Kinderprojekte des Verlags vor und hat vier der angebotenen Lesungen arrangiert. Zusätzlich bietet er gegen einen kleinen Obulus Mal- und Bastelaktivitäten. Die Erlöse fließen in das nächste Kinderprojekt der Verlagsreihe „Kinder malen für Kinder“.

An den Ständen mit buntgemischter Unterhaltungsliteratur laden über ein Dutzend unabhängige Autorinnen und Autoren der Region zum Stöbern quer durch alle Genres der Literatur ein. An ihren Büchertischen gibt es nicht nur neuen Lesestoff zu entdecken, sondern auch viele Angebote zum Gestalten. Lassen Sie sich überraschen!

Lesevergnügen gibt es den ganzen Tag auch zum Zuhören und Mitmachen. Insgesamt wird es 12 Lesungen geben – immer abwechselnd für Klein und Groß. Im Atelier findet zu jeder vollen Stunde eine Kinderlesung statt. In der Galerie können sich Erwachsenen zu jeder halben Stunde auf eine Buchpräsentation und Lesung freuen.

Für die kleinen, aber auch großen Gäste gibt es zudem kreative Bastelaktionen mit Maja Göttlich. Haarblüten können nach den persönlichen Vorlieben für Farben, Material und Verzierung gegen einen kleinen Obolus selbst gestaltet werden. Wer möchte, kann sich von den zahlreichen schönen, schon fertigen Blüten inspirieren lassen oder dort zugreifen. Auch Etageren aus Sammeltassen werden zum Kauf angeboten oder können selbst gestaltet werden. Wer seine Sammeltassen mitbringt, kann auch eigene Etagere in Auftrag geben.

Für das leibliche Wohl kreiert der Bernauer Profikoch Patrick Schimmel leckere Fingerfood-Varianten wie z.B. Couscous-Salat mit Falafel Bällchen und Minz-Joghurt, Berliner Kartoffelsalat mit Boulette und Senfcreme, Spanische Sonne mit Gazpacho Creme, Ziegenkäse und Crisini und viele weitere Köstlichkeiten. Sie dürfen gespannt sein. Die Erlöse gehen an die Einrichtung „Wohnen im Barnim“, die Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft bietet.

Süße Popcorn-Leckereien gibt es zur Ergänzung.

„Das LeseKlang-Hoffest bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Lesebegeisterten“, so die Initiatorin des Literaturfests Annemarie Bruhns. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre in Büchern zu stöbern und mit regionalen Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Sie am 3. Juni 2023 von 11-17 Uhr in der Galerie Bernau.“

Weitere Informationen zum Fest, seinem Programm und seinen Angeboten finden Sie unter www.leseklang.de

