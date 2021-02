Leu Energie GmbH & Co. KG wird mit zum Pionier klimaneutraler E-Fuels

Der UNITI Bundesverband mittelständischer

Mineralölunternehmen e. V. hat mit mehr als zwei Dutzend seiner

Mitgliedsunternehmen einen Vertrag abgeschlossen, der für die Autofahrer in Deutschland von großer Bedeutung ist.

Unter diesen Partnerunternehmen ist auch das mittelständische Unternehmen Leu

Energie GmbH & Co. KG aus Hof. Dabei geht es um die Produktion von

klimaneutralen E-Fuels in industriellem Maßstab sowie um den Vertrieb

dieser synthetischen Kraftstoffe an den Endverbraucher.

Klimaneutral tanken

Eventuell können Autofahrer in Deutschland bereits Ende 2021 an

bestimmten Tankstellen anteilig synthetischen und damit

klimaneutralen Dieselkraftstoff tanken. Das wird laut UNITI die CO2-

Bilanz bei den Autos deutlich verbessern. Bei diesem Pilotprojekt soll der

Nachweis erbracht werden, dass E-Fuels sogar in der Praxis

funktionieren. Einer der Partner der UNITI bei diesem ehrgeizigen Projekt

ist die Leu Energie GmbH & Co. KG. Das Unternehmen aus Hof bietet

neben Heizöl, Kraft- und Schmierstoffen noch zukunftsweisende

Energien wie Ökostrom und Ökogas sowie Pellets für eine natürliche

Wärme im Haus. Wie die anderen Partner der UNITI, ist auch Leu Energie

davon überzeugt, dass den E-Fuels die Zukunft gehört. Hier reicht es

aber nicht aus, nur den Ausbau voranzutreiben, auch die rechtlichen und

politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen.

Ambitionierte Ziele

Aktuell erlebt Deutschland eine Fokussierung auf die Elektromobilität.

Alternativen wie synthetische Kraftstoffe werden entweder benachteiligt

oder blockiert. Für die UNITI und ihre Partner ist es daher sehr wichtig,

dass die Politik die angestrebte Energiewende offen für neue

Technologien und Ideologien sieht. Nur dann, davon ist auch

Geschäftsführer Sebastian Leu überzeugt, lassen sich die nationalen

Ziele und die Klimaziele in Europa erreichen. Synthetische Kraftstoffe

sind für diesen Plan ein unverzichtbares Instrument. Das gemeinsame

Projekt von UNITI und seinen Partnern soll zeigen, dass die Verbraucher

diese Alternative im Alltag auch annehmen. So wird die mittelständische

Mineralölwirtschaft zu einem der Vorreiter für die Energiewende, sowohl

im Bereich des Straßenverkehrs als auch auf dem Wärmemarkt. Ein

Vorhaben, auf das UNITI und ihre Partner zu Recht stolz sein können.

Ergänzung zur Elektromobilität

Schon jetzt zeigt sich im direkten Preisvergleich, dass das Fahren eines

E-Autos nicht unbedingt günstiger ist als die Kosten, die ein Wagen mit

Verbrennungsmotor verursacht. “Es bringt allerdings nichts, eine

Technologie gegen eine andere auszuspielen” so Geschäftsführer

Sebastian Leu “Bei langen Strecken oder schweren Lasten ist die

Elektromobilität nicht die beste Lösung. In diesen Fällen werden

flüssige Kraftstoffe wie E-Fuels weiterhin eine geeignete Alternative

sein.”

