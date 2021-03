leuchtenladen.com: 10% Rabatt bei Abholung mit Click & Collect

leuchtenladen.com bietet seinen Kunden bei Abholung mit Click & Collect ab sofort zehn Prozent Rabatt. Der Service ist besonders für Kunden aus der Umgebung von Magdeburg und der Hohen Börde interessant. Der Leuchtenshop bietet aber auch kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands an.

Bei leuchtenladen.com 10 % sparen mit Click & Collect: So geht”s

Der Frühling macht sich durch strahlenden Sonnenschein bemerkbar und zeigt uns einmal mehr, wie wichtig Licht für uns ist. Deswegen möchte leuchtenladen.com seine Kunden mit einem Rabatt von zehn Prozent zum Strahlen bringen. Mit der Rabatt-Aktion sorgt das Team von leuchtenladen dafür, dass Online-Shopping ein erfolgreiches und nachhaltiges Erlebnis bleibt und niemand auf langlebige und stilvolle Leuchten verzichten muss.

Leuchtenliebhaber können weiterhin wie gewohnt im Onlineshop nach ihrer Lieblingsleuchte suchen. Um in den Genuss des Rabatts zu kommen, wählen sie beim Bestellvorgang “Click & Collect” aus und geben den Gutscheincode IRXLEBEN10 ein. In den meisten Fällen steht die Ware dann zeitnah zur Verfügung.

Damit leuchtenladen.com weiß, wann die Ware abgeholt wird, vereinbaren Kunden einen Abholtermin während der Bürozeiten montags bis freitags von 08:00 bis 16:30 Uhr. Das ist bequem per E-Mail, Telefon oder WhatsApp möglich. Das Lager befindet sich im bekannten Gewerbegebiet in Irxleben, direkt an der A2 und ist leicht zu erreichen.

leuchtenladen.com: Großes Angebot und erstklassiger Service

Leuchten sind mit ihrem einzigartigen Design längst Teil des individuellen Einrichtungsstils geworden. Sie erzeugen herrliche Lichteffekte und Lichtstimmungen und sorgen dafür, dass wir uns mit einem “Klick” auf den Schalter sofort wohlfühlen und zu Hause ankommen.

leuchtenladen.com bereichert die Welt all jener, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind und sich erstklassige Qualität und ehrliche Beratung wünschen. Das An-gebot reicht von Innen- und Außenleuchten bis zu speziellen Designleuchten, Solarleuchten, aber auch Leuchtmitteln und Zubehör. Aus einem großen Repertoire stellt leuchtenladen.com eine Auswahl zusammen, die kein Zufall ist, sondern zeigen soll, was sich mit Licht erreichen lässt. Denn ganz gleich für welchen Zweck: leuchtenla-den.com hat für jedes Lichtbedürfnis die richtige Leuchte parat.

Auch bei Onlinebestellungen gilt: Kunden können sich stets auf die langjährige Erfahrung und das Wissen der Leuchtenexperten verlassen und werden fair und fachkundig beraten.

leuchtenladen.com bietet eine große Auswahl aus circa 2.500 verschiedenen Produkten an. Bei uns finden die Kunden Lampen, Leuchten und Leuchtmittel aller Art. Circa 1.000 der Produkte haben wir direkt am Lager verfügbar.

Kontakt

leuchtenladen.com GmbH & Co. KG

Marion Stolte

Am Rischfeld 36

39164 Wanzleben-Börde

(039204) 909773

–

info@leuchtenladen.com

https://www.leuchtenladen.com/