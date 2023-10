Lexmark wird von IDC MarketScape als „Leader“ in der weltweiten Drucktransformation eingestuft

Lexmark wird für den Einsatz seines Fachwissens im Bereich der Gerätedatenanalyse gewürdigt, mit dem es IoT-Lösungen zur Steigerung der Geschäftsergebnisse für Kunden entwickelt

Neu-Isenburg, 12. Oktober 2023 – Lexmark, ein weltweit führender Anbieter von Imaging- und IoT-Lösungen, wurde im aktuellen “ IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Assessment (IDC #US51146523 August 2023)“ als ein Leader eingestuft wurde. Außerdem wurde Lexmark auch als führend im „IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020“-Report positioniert.(1)

Dieser IDC MarketScape-Bericht untersuchte die Transformationsangebote von Druck-OEMs und identifizierte Anbieter mit starken Non-Print-Portfolios und gut integrierten Geschäftsstrategien, die langfristig wettbewerbs- und überlebensfähig sein werden. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen die Weiterentwicklung der Roadmap in den Bereichen Cloud, Mobile, Social, Big Data/Analytics, ein umfassendes Portfolio an Services, Lösungen und Technologien, F&E-Investitionen und eine anerkannte Vordenkerrolle.

Lexmark hat seine jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse von Gerätedaten und der kosteneffizienten Nutzung und Unterstützung von geschäftskritischen Geräten genutzt, um IoT-Lösungen wie Optra Edge und Optra IoT Platform zu entwickeln. Dieser Ansatz ermöglicht es Lexmark, seine bestehende Expertise in vertikalen Märkten zu nutzen, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und positive Geschäftsergebnisse für seine Kunden zu erzielen.

„Wir fühlen uns durch die erneute Auszeichnung von IDC MarketScape besonders geehrt. Sie würdigt unser frühzeitiges Engagement für aufkommende Technologien, mit denen wir unseren Kunden in neuen und bestehenden Märkten einen Mehrwert bieten können“, so Allen Waugerman, President und CEO von Lexmark. „Die Einstufung von Lexmark als Leader durch IDC spiegelt unseren langfristigen Ansatz in Bezug auf vertikale Märkte wider, durch den wir unser technologisches Know-how nutzen, um die einzigartigen Herausforderungen jedes einzelnen Kunden im Imaging-Bereich und darüber hinaus zu unterstützen.“

Das IDC MarketScape Worldwide Print Transformation Assessment verweist auf mehrere Stärken von Lexmark:

Nutzung von Daten und Analysen: Der Bericht stellt fest, dass sich „die Transformationsstrategie von Lexmark aus der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens im Bereich Managed Print Services entwickelt hat“, die sich auf Lexmarks Expertise in der Gerätedatenanalyse bezieht. Der Bericht weist darauf hin, dass „dieselben Prinzipien auf den transformativen Einstieg des Unternehmens in artverwandte IoT-Lösungen mit Optra Edge und der Optra IoT-Plattform und Datenanalyse angewendet werden“.

Strategische Kundenansprache: Wie im Bericht zitiert, „hat sich Lexmark auf Branchen konzentriert, in denen das Unternehmen bereits über eine starke Präsenz und Expertise verfügt: Zu seinem bestehenden Kundenstamm zählen sieben der zehn größten globalen Banken, neun der zehn größten globalen Einzelhändler, alle zehn größten US-Apothekenketten, acht der zehn größten globalen Hersteller und sieben der zehn größten US-Bundesbehörden“. Zu diesen Märkten gehören vernetzte Produkte, Qualitätskontrolle in der Produktion, Transport und Einzelhandel.

Klare Wachstumsaussichten: Das IoT-Geschäft von Lexmark befindet sich noch im Anfangsstadium, aber das Unternehmen hat Möglichkeiten für eine kurzfristige Expansion bei bestehenden Kunden, erweiterte vertikale und geografische Ziele sowie neue Marketingkanäle ausgemacht.

Kundenfeedback und Validierung: Die IDC MarketScape-Bewertung deckt die wichtigsten Vorteile ab, die von Lexmark-Kunden hervorgehoben wurden, nämlich „Anforderungen im Bereich vorausschauende Serviceleistungen („Predictive Services“), Einsatz von maschinellem Lernen (ML) zur Verbesserung von Kunden- und Geschäftsergebnissen und Unterstützung von Kunden, um in ihren jeweiligen Märkten noch erfolgreicher zu sein“. Mehrere Lexmark IoT-Kunden äußerten sich „sehr positiv über die Vorteile, die sich aus der Bereitstellung ergeben“.

– Kunden aus dem Einzelhandel betonten „die Vorteile einer dezentralen Bereitstellung an mehreren Standorten, so dass jede Filiale die an diesem Standort gesammelten spezifischen Daten besser überwachen und verwalten kann“.

– Kunden aus dem Gesundheitswesen stellten „verbesserte Patientenergebnisse“ fest.

– Häufig genannt wurden zudem auch Kosteneinsparungen und schnellerer Kundenservice, betriebliche Effizienz sowie Umsatzsteigerungen.

Zusätzlich zur Drucktransformation wurde Lexmark in den IDC MarketScape-Berichten, die sich mit Managed Print und Document Services/Document Workflow Services (2) befassen, als führend ausgezeichnet – und das zum siebten Mal in Folge. Dasselbe gilt für die Kategorien Worldwide Security Solutions und Services Hardcopy. (3)

Weiterführende Informationen:

Über Lexmark

Lexmark entwickelt Cloud-fähige Imaging- und IoT-Technologien, die Kunden weltweit dazu befähigen, ihre Geschäftsziele schnell zu erreichen. Durch die leistungsstarke Kombination bewährter Technologien mit fundiertem Branchen-Know-how treibt Lexmark die Transformation von Unternehmen voran und verwandelt Informationen in Erkenntnisse, Daten in Entscheidungen und Analysen in Maßnahmen.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Analysemodell für Anbieter wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologie-Einkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Agenturkontakt

AxiCom GmbH

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

Tel.: +49 89 800 908 23

E-Mail: anne.klein@axicom.com

Web: www.axicom.com

