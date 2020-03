LG CineBeam Projektor Largo 4K HU70LS – Kino-Erlebnis in Ultra HD für zu Hause

Mit brillanter 4K-Projektion und smarten Extras macht LG jeden Raum zum Heimkino.

ESCHBORN, 5. März 2020 – Mit dem 4K-LED-Projektor HU70LS von LG Electronics (LG) kommt kinoreife Unterhaltung in jedes Zuhause. Das kompakte Bildwunder bringt im Formfaktor von 314 x 210 x 95 Millimetern (BxHxT) alle Lieblings-Inhalte in 4K-Qualität buchstäblich groß heraus – auf einer Projektionsdiagonalen von bis zu 140 Zoll. Ob Sportübertragung, Filmabend oder Serien-Marathon: Der CineBeam HU70LS Largo 4K macht Entertainment zum Erlebnis!

HU70LS: Beste Unterhaltung bei vollem Durchblick

Der LG CineBeam HU70LS malt mit 1.500 ANSI Lumen Helligkeit, einer 92- prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln umwerfende Bilder auf jede Leinwand. Die detailreiche Darstellung mit lebendigen Farben wird dabei durch die Unterstützung für HDR-Technologie (High Dynamic Range) abgerundet. HDR10 sorgt für satte Schwarzwerte und knackige Kontraste, durch die selbst in sehr dunklen Szenen noch feine Details erkennbar bleiben. Vom Krimi am Thriller-Tatort bis zum Krimi an der Elfmeterlinie: Der HU70LS zeigt sämtliche Feinheiten scharf und klar.

Noch mehr Schauwerte durch eine flüssigere Bewegungsdarstellung garantiert die TruMotion-Technologie von LG mit zuverlässiger Zwischenbildberechnung. Der integrierte sechs-stufige 4K Upscaler gibt zudem selbst Full-HD-Inhalte ultra-scharf wieder. Zusammen mit den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten von HDMI über USB bis zu Bluetooth ist der Projektor perfekt für alle Lieblings-Inhalte geeignet.

Smarter Komfort mit webOS und App-Support

Aktuelle Unterhaltung heißt smarte Unterhaltung – und für die ist der CineBeam HU70LS Largo 4K bestens ausgestattet. Das Betriebssystem webOS 4.5 von LG bietet umfassende App-Unterstützung und macht beliebte Angebote wie unter anderem YouTube, Netflix, Spotify oder Amazon Prime direkt über den Projektor verfügbar. Der leistungsstarke Quad Core Prozessor sorgt für zügiges Streaming sowohl aus Online- Quellen als auch über lokale Zuspieler: Die clevere SmartShare Funktionalität erlaubt nämlich im Handumdrehen den Zugriff auf Medien aus dem Heimnetzwerk. Besonders komfortabel zu bedienen ist all das mit der speziell für die Steuerung von Apps optimierten Magic Lighting Remote.

Starke Technik, langlebiges Entertainment

Zum Einsatz kommt beim CineBeam HU70LS die wegweisende LED-Technologie von LG, die auf individuelle Lichtquellen statt auf ein klassisches Farbrad setzt. Dabei erzeugen insgesamt vier LEDs das endgültige Bild. Drei sind für die Farben Rot, Grün und Blau zuständig, während die vierte LED durch eine dynamische Anpassung des Grünwertes für verbesserte Helligkeit und stärkeren Kontrast sorgt. Das Ergebnis ist eine packende Darstellung mit lebendigen Farben und feinen Details, die konventionellen LED-Projektoren überlegen ist. Weil zu packender Darstellung auch die passende Soundkulisse benötigt wird, runden integrierte Stereo-Lautsprecher den HU70LS als Entertainment-Komplettpaket ab, der angeschlossene Audiogeräte auch mit Dolby Surround, DTS-HD sowie Dolby Atmos versorgt. So steht bester Unterhaltung nichts im Wege!

Preis und Verfügbarkeit

Der LG CineBeam HU70LS Largo 4K ist im Fachhandel und online mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.999,- Euro (inkl. MwSt.) erhältlich.

Mehr zu LG und aktuelle News gibt es auf der LG Homepage und im LG Pressecenter.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit über 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt und über 70.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von 54,4 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus fünf Business Units – Home Appliances & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communication, Vehicle Components und Business-to-Business – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken, einschließlich LG SIGNATURE Premium-Produkten und LG ThinQ-Produkten mit künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com

Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in folgenden Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Solutions, Solar und Vehicle Components. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber eine Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen “Life”s Good” dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com sowie www.lg.de/presse

Über LG Electronics Information System Products

LG Electronics Information System Products (ISP) liefert als führender Anbieter seit über zwanzig Jahren Lösungen, um Menschen effizient mit Computern arbeiten zu lassen. Zwei von drei in Deutschland verkauften optischen Laufwerken stammen beispielsweise von LG. Im Display-Bereich setzt LG Maßstäbe bei der Entwicklung und Fertigung modernster Monitore und LED-Projektoren. Die optimale Verbindung von attraktivem Design, perfekter Ergonomie und höchster Bildqualität steht bei der Produktentwicklung von Monitoren an erster Stelle. Nach dieser Philosophie entwickelten die Ingenieure von LG technologische Meilensteine wie die farbtreuen LG IPS-Panel, atemberaubende 21:9-Monitore der LG UltraWideTM Serie und die LG UltraFineTM Displays, die mit ihrer 5K- Auflösung im Consumer- und B2B-Bereich völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

Firmenkontakt

LG Electronics Deutschland GmbH

Caroline Funk

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

0 61 96/ 5821 – 320

lg-isp@rtfm-pr.de

http://presse.lge.de/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

lg-isp@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.