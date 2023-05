Liebe ist für Alle da – Pride ist für alle da!

Bunte Flagge zeigen für Vielfalt und Toleranz

Die Christopher Street Days sind heutzutage oft bunt und vielfältig. Der Juni ist der LGBTQ-Pride-Monat auf der ganzen Welt. Die erste Pride-Parade fand 1969 in New York City statt. Seit der ersten Pride-Feier vor über fünfzig Jahren hat sich die Bewegung der Queer- und Trans-Rechte zu einem politischen und kulturellen Einfluss entwickelt, die für die Gleichstellung aller Menschen kämpft. Heutzutage feiern die LGBTQ-Community und ihre Unterstützer*innen den Queer- und Trans-Pride mit allen erdenklichen Feiern – von Familien-Picknicks über Demos durch die Innenstädte bis hin zu wilden Partys in Nachtclubs, die die ganze Nacht andauern. Auch in Deutschland gibt es dieses wieder einige CSD- Termine. Im Juni ist der CSD unter vielen anderen Städten auch in Karlsruhe, Osnabrück, Paderborn, Aschaffenburg, Düsseldorf und München.

Der Gedanke von Pride ist dabei nicht so sehr der Stolz auf etwas Zufälliges wie die sexuelle Orientierung. Vielmehr ist Pride ein Versuch des Widerstands gegen die Scham und das Stigma, das sexuelle und geschlechtliche Minderheiten bis heute immer wieder erleben.

Gleichzeitig ist Pride auch ein Feiern des eigenen Selbst und des Mutes, sich dazu zu bekennen, dass man nicht wie die meisten anderen ist. Comingout bedeutet heutzutage immer noch eine Überschreitung gesellschaftlicher Normen, die sich nicht jede Person traut, trauen kann oder überhaupt trauen will. Dementsprechend sind viele stolz, wenn sie den Mut und den Erfolg hatten, sich sichtbar zu machen.

Darüber hinaus ist Pride auch ein Stolz-Sein auf die bisher errungenen politischen Erfolge. Noch vor wenigen Jahren war queeres Leben oft kriminalisiert und unsichtbar. Die Courage und das Engagement vieler Aktivist_innen hat es erst ermöglicht, dass man heute CSDs feiern kann. Diese sind eine gute Gelegenheit, auf diese Fortschritte hinzuweisen und die jahrzehntelange politische Arbeit queerer Menschen zu feiern.

Wir bieten unterschiedliche Accessoires und Dekoartikel für den nächsten CSD oder die nächste Pride Party. Unter anderem haben wir unterschiedliche Varianten der Pride-Flag im Sortiment. Die Flagge setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung von LGBTQIA*-Menschen. Klickt euch durch unser Pride- Sortiment und zeigt die Bunte Flagge für Vielfalt und Toleranz.

Unser Sortiment finden Sie hier in unserem Shop: www.scherzwelt.de

Stöbern Sie auch in unseren Kostümen, denn auch hier gibt es Möglichkeiten sich für einen CSD richtig zu kleiden. Wir bieten hier viele Bunte und Regenbogenfarbene Accessoires, wie zum Beispiel Brillen, Ketten, Mützen, Schweißbändern und mehr.

