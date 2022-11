Lieblingsimmobilien Kokott UG ist jetzt Teil der Königskinder Immobilien GmbH!

Durch den Franchisevertrag mit Königskinder Immobilien hat das Unternehmen seine Angebotspalette nochmals erweitert.

Langjährige Immobilien zu veräußern, das künftige Traumhaus zu finden: Keine leichte Aufgabe. Selbst bei professioneller Unterstützung durch Makleragenturen fehlen häufig die persönliche Note, das Gespür für individuelle Befindlichkeiten. Ganz anderes bei der Lieblingsimmobilien Kokott UG. Seit seiner Gründung sticht das Unternehmen seine Konkurrenz in vielerlei Hinsicht aus. Durch den aktuellen Franchisevertrag mit der Königskinder Immobilien GmbH hat es seine Angebotspalette nochmals erweitert. Und ebenso weiter personalisiert!

Immobilienmakler aus Leidenschaft

Leidenschaft – ein Aspekt, den der Gründer von Lieblingsimmobilien Kokott UG bei vielen Vermittlern von Grundstücken oft vermisste. Und so füllte Florian Kokott mit der Gründung von Lieblingsimmobilien die Marktlücke einfach selbst. Der Makler aus Weimar schreibt sich dabei Kundenzufriedenheit nicht nur aus Reputationszwecken auf die Fahne. Jeder einzelne Mitarbeitende seines kompetenten Teams lässt diesen Worten auch Taten folgen.

Dazu ist der Immobilienexperte auch auf Erbgemeinschaften spezialisiert. Erben können die Komplettabwicklung also sorglos dem zuverlässigen Expertenteam überlassen. Auch bei Käufen, Teil- und Verkäufen von Immobilieneigentum gehen die Mitarbeitenden von Lieblingsimmobilien einen Schritt weiter. Seit September 2022 sogar in ganz besonderem Maße.

Erfahrung trifft Innovation!

Mit seiner umfassenden Erfahrung zählt die Königskinder Immobilien GmbH aus Stuttgart zu den Großen der Branche. Ihre Philosophie kommt der von Lieblingsimmobilien nahe. Auch hier werden Kund*innen individuell betreut und durch Homestaging eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Selbst Exposes sind nicht nur als Print- oder Onlineausgaben abrufbar, sondern sogar als interaktive Videos.

Denn seit wenigen Monaten ist die Thüringer Gesellschaft Franchisenehmer der Königskinder Immobilien. Und wurde so zum Pionier der innovativen 3D-Technik. Dank ihr sind Interessierte nicht zum reinen Zuschauen eines Kurzclips verbannt. Innerhalb von rund drei Minuten erhalten sie durch Erklärungen einer realen Person alle wichtigen Informationen. Sie können bildlich durch Zimmer und Flure wandern.

Kleine Extras und die richtigen Kontakte machen den Unterschied

Auch Drohnenaufnahmen sind Teil des Nutzungskonzepts, das mit der Zusammenarbeit einhergeht. Doch bereits vor Vertragsschluss bot Lieblingsimmobilien die gewissen Extras. Kinder erhalten bei Besichtigungen Bauhelme und eigene Grundrisse. Durch einen frischen, bunten Blumenstrauß wirkt jedes Zimmer gleich noch einmal so schön. Getränke und Snacks sorgen für das leibliche Wohl, Schuhüberzieher für die erforderliche Hygiene.

Als lokales Immobilienbüro kennt Lieblingsimmobilien die Region wie kaum ein zweites Unternehmen. Der persönliche Kontakt zu Behörden erlaubt die schnelle Organisation wichtiger Unterlagen.

Konkret bedeutet das: Lieblingsimmobilien holt für jede Immobilie alle Unterlagen vollständig ein – mit einem 30-Punkte-Plan. Dazu zählen Auskünfte wie Baulasten, Erschließungsbescheinigungen und Grundbuchauszug. Das Resultat ist die volle Transparenz mitsamt aller wichtigen Dokumente für die Finanzierung. Regionale Banken sind bereits vertraut mit den Expert*innen von Lieblingsimmobilen und loben die gute Vorbereitung der Objekte. Diese führt nämlich zu einer schnellen Kreditentscheidung. Ebenso findet auch eine Empfehlung regionaler Finanzierungsberater*innen statt.

Wer für Weimar, Erfurt, Jena und Umgebung einen Immobilienmakler benötigt, muss nicht weitersuchen: Mit Lieblingsimmobilien ist man hier bestens beraten!

Kontakt

Lieblingsimmobilien Kokott UG

Florian Kokott

Berkaer Str. 23

99425 Weimar

03643 8786970

03643 8785669

willkommen@lieblingsimmobilien.com

http://www.lieblingsimmobilien.com/