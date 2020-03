LIMBECK® GROUP ausgezeichnet als bester Arbeitgeber

Weseler Unternehmen erhält “Tob Job”-Siegel für herausragende Arbeitgeberqualitäten

Bei der LIMBECK® GROUP stehen Bedürfnisse und Wohlbefinden der Mitarbeiter an erster Stelle – und der Erfolg gibt dem in Wesel ansässigen Unternehmen recht. Geschäftsführer Martin Limbeck erhielt am 28. Februar in Berlin das “Top Job”-Siegel aus den Händen des ehemaligen Vizekanzlers Sigmar Gabriel. Der “Top Job”-Schirmherr würdigte die LIMBECK® GROUP insbesondere für ihre strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung sowie die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung ihrer Qualitäten als Arbeitgeber. Limbeck und seine Mannschaft unterstützen mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, ihre B2B-Vertriebsperformance zu steigern und maximale Sales Results zu erzielen.

Sigmar Gabriel lobte in Berlin die Unternehmen dafür, dass sie dem Fachkräftemangel mit den Stärken ihrer mittelständischen Kultur begegnen. Das sei umso bedeutender, da der deutsche Mittelstand 80 Prozent der Ausbildungsplätze in Deutschland stelle. “Arbeitgeberattraktivität ist ein entscheidendes strategisches Thema für jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will”, bekräftigte Gabriel die ausgezeichneten Unternehmen in ihrem Tun. Mit dem Qualitätssiegel “Tob Job” zeichnet das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, die zeag GmbH, Unternehmen aus, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde Arbeitsplatzkultur stark machen. Diese zeigt sich in der Qualität der Führungsarbeit und damit verbunden in einer hohen Arbeitszufriedenheit sowie in niedrigen Erschöpfungswerten innerhalb der Belegschaft.

“Die Auszeichnung mit dem “Top Job”-Siegel ist wirklich großartig”, freut sich Gründer und Geschäftsführer Martin Limbeck. “Das Wohl meiner Mannschaft liegt mir sehr am Herzen. Zufriedene und engagierte Mitarbeiter sind die Basis eines erfolgreichen Unternehmens und es ist ihr Einsatz, der uns am Markt eine Spitzenposition sichert. Ich habe immer ein offenes Ohr für die Anregungen und Wünsche aus dem Team. Mit Sicherheit werden wir in der nächsten Zeit weitere Ideen ausprobieren, um uns in Sachen Arbeitgeberattraktivität noch weiter zu steigern.”

“Wir achten bei der Auszeichnung und bei den Anregungen, die wir an die Teilnehmer individuell zurückspiegeln, besonders auf den Erhalt einer gesunden von Motivation und Dynamik geprägten Arbeitsplatzkultur. Denn insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Beschleunigung ist diese Balance ein Schlüsselfaktor des nachhaltigen Erfolgs und ein gesellschaftlicher Auftrag”, kommentiert Silke Masurat, Geschäftsführerin der zeag GmbH. Die Wissenschaftler des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Bruch befragten online die Personalleitung nach den eingesetzten HR-Instrumenten. Zum anderen führten sie eine Mitarbeiterbefragung durch, die zu zwei Dritteln das Endergebnis bestimmt. Ein Drittel zählt das HR-Instrumentarium.

Für die aktuelle “Top Job”-Runde haben sich über 100 mittelständische Firmen beworben. 97 Unternehmen dürfen nun für die nächsten zwei Jahre das Siegel tragen. Insgesamt wurden 29.530 Mitarbeitende befragt. 64 Prozent der Arbeitgeber sind Familienunternehmen. Unter den Top-Arbeitgebern befinden sich 28 nationale und neun Weltmarktführer. Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 293 Mitarbeiter und die Frauenquote in Führungspositionen liegt bei durchschnittlich 25 Prozent.

Bildmaterial von der Preisverleihung und weitere Presseinformationen sind im Pressebereich von www.top-arbeitgeber.de erhältlich.

Seit 2002 arbeiten mittelständische Unternehmen mit “Top Job” an ihren Qualitäten als Arbeitgeber. Zu dem Projekt gehört auch ein Siegel, mit dem die besten Arbeitgeber ihre Qualitäten sichtbar machen. Die Organisation obliegt der zeag GmbH – Zentrum für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Die wissenschaftliche Leitung des Benchmarkings liegt in den Händen von Prof. Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Schirmherr des Projekts ist der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel.

Unter dem Dach des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität fasst die zeag GmbH die beiden Benchmark-Projekte TOP JOB und ETHICS IN BUSINESS thematisch zusammen. zeag begleitet damit mittelständische Unternehmen, die auf den Gebieten Personalmanagement und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung bereits Herausragendes leisten oder mittelfristig leisten möchten.

Die Limbeck® Group steht seit über 30 Jahren für eine praxisorientierte Verkaufsschulung und unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, ihre B2B-Vertriebsperformance zu steigern und maximale Sales Results zu erzielen. Martin Limbeck und seine Spezialisten bieten umfangreiches Know-how in Sachen Vertriebsführung, Sales Management, Persönlichkeit, Methodik sowie Skills im Innen- und Außendienst. Mit der mehrfach ausgezeichneten Online Academy ist die Limbeck® Group zudem Vorreiter im Bereich Blended Learning. Weitere Informationen zum breiten Angebot finden Sie auf www.limbeckgroup.com

Firmenkontakt

Limbeck® Group

Martin Limbeck

Jöckern 6

46487 Wesel

+49 (0) 2859 / 90 99-20

+49 (0) 2859 / 90 99-2200

kontakt@martinlimbeck.de

https://www.limbeckgroup.com

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Laura Krüppel

Grimmelshausenstraße 25

50996 Köln

+ 49 (0) 221 7788980

+ 49 (0) 221 77889818

office@pspr.de

http://www.pspr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.