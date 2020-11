Limitierte Tee Geschenkboxen im Onlineshop von AURESA

Nur für kurze Zeit beim Hanauer Tee Onlineshop – Limited Edition Tee Geschenksets

Freude schenken – unter diesem Motto bietet der Onlinehändler AURESA drei wundervolle Tee Geschenksets an. Die mit Weihnachtsmotiven verzierten Gläser wurden extra für diesen Zweck designt und sind nur für kurze Zeit und ausschließlich in diesen Geschenkboxen erhältlich. Mit ihrem Aussehen und dem wundervollen Karton eignen sich die Geschenksets hervorragend zum Verschenken und um einem Lieblingsmenschen eine kleine Freude zu bereiten. Die limitierten Tee Geschenkboxen https://www.auresa.de/tee-geschenkset/ enthalten jeweils drei ausgesuchte Teesorten mit einem limited Edition Weihnachtsdesign.

Drei unvergleichliche Tee Sets

Das Best of Kekse Geschenk Set https://www.auresa.de/best-of-kekse-tee-set ist koffeinhaltig und schmeckt mit zwei hochwertigen Schwarztees und einem milden Grüntee wie süßes Weihnachtsgebäck zum Trinken. Die beiden anderen Teesets sind koffeinfrei und enthalten süße Früchtetees und würzige Kräuterteesorten. Das Winterfit Tee Set https://www.auresa.de/winterfit-tee-set wärmt bei jedem noch so kalten und nassen Wetter und mit Zutaten wie Vitamin C und Zink lässt es die Erkältungszeit genussvoll vorübergehen. Durch Corona fallen die Märkte vielerorts in diesem Jahr leider aus, doch mit dem Weihnachtsmarkt Geschenkset https://www.auresa.de/weihnachtsmarkt-tee-set holt AURESA die außergewöhnlichen Düfte von gebrannten Mandeln, frisch gebackenem Lebkuchen oder Glühweinpunsch einfach in das heimische Wohnzimmer. Freude verschenken war noch nie so einfach – und so lecker.

“Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Vor allem, wenn sie so schön sind und dazu auch fantastisch schmecken. Wir wollten für das Weihnachtsfest ein kleines aber feines Geschenk für ganz besondere Lieblingsmenschen anbieten. Entstanden sind daher drei wundervolle Tee Sets mit einzigartigen Labeln, die dem Beschenkten mit Sicherheit Freude und Wärme spenden werden.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer des Hanauer Tee Online-Shops AURESA.

Umweltfreundlich, wiederverwendbar und nachhaltig – Tee Geschenke von AURESA

Die Geschenksets von AURESA werden in einem umweltfreundlichen Karton aus Wellpappe mit einem großen Grasfaseranteil verpackt. Die limited Edition Gläser liegen auf Holzwolle und sind durch den hochtransparenten Klarsichtdeckel aus PET gut sichtbar. Ein grünes Geschenkband aus recycelten PET-Flaschen rundet den weihnachtlichen Look ab. Wie auch alle anderen Bestellungen werden die Tee Geschenke mit DHL GoGreen und damit komplett CO2 neutral verschickt. Doch der Onlinehändler setzt nicht nur bei der Verpackung und dem Versand auf Nachhaltigkeit, sondern auch bereits bei der Stromversorgung des Bürogebäudes und der Shopserver, die komplett mit Ökostrom betrieben werden.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

