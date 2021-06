LINDA Apotheken starten Sommer-Kampagne

Von Abenteuer bis Zitroneneis: Die LINDA Apotheken begleiten Kunden mit großer Kampagne in einen gesunden Sommer.

Auch wenn das Ende der Corona-Pandemie noch nicht abzusehen ist, machen die sinkende Inzidenz und die lange ersehnten Lockerungen Lust auf einen entspannten Sommer. Auch die Kampagne der LINDA Apotheken soll die Kunden auf andere Gedanken bringen und gute Laune verbreiten. Von heute bis zum 31.07.2021 heißt es Von Abenteuer bis Zitroneneis.

Beim großen Gewinnspiel kann man mit etwas Glück eine von drei 14-tägigen Reisen mit einem komfortablen Carthago-Wohnmobil, Campingaufenthalt und tollen Extras gewinnen. Mehr Infos dazu finden sich beispielsweise auf dem Gewinnspiel-Flyer, den es jetzt in den LINDA Apotheken gibt. Teilnehmen kann man aber auch via linda.de, Facebook und Instagram.

15 % Rabatt oder 250 PAYBACK Extra-Punkte

Außerdem warten in den Apotheken Postkarten zur Kampagne, die einen attraktiven 15%-Rabatt-Coupon enthalten. Und wer die Apotheken Umschau von heute aufschlägt, stößt im exklusiven Beihefter LINDA SPEZIAL auf einen PAYBACK Coupon, mit dem die Kunden während des Kampagnenzeitraums ab 10 EUR Einkaufswert 250 PAYBACK Extra-Punkte sammeln können.

Die Teams in den LINDA Apotheken beraten die Kunden gerne, wie sie gesund durch den Sommer kommen. Dabei helfen auch die folgenden Produkte, die bei der großen Kampagne besonders im Fokus stehen:

-Fenistil Gel: Der Klassiker bei Sonnenbrand und Insektenstichen (Glaxo-SmithKline GmbH & Co. KG)

-BELSANA traveller, Größe M: Kompressive Kniestrümpfe speziell für die Reise (BELSANA Medizinische Erzeugnisse)

-BepanGel Wundgel: Kühlt und fördert die Wundheilung (Bayer Vital GmbH)

-Talcid Liquid: Bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden (Bayer Vital GmbH)

-Wobenzym sport: Lust auf Sport? Mit der richtigen Unterstützung! (Mucos Pharma GmbH & Co. KG)

-EUNOVA DuoProtect D3 + K2: Vitamin D und K – das starke Duo für gesunde Knochen (STADA GmbH)

-Ladival Kinder LSF 50+: Starker Schutz für zarte Haut (STADA GmbH)

-sebamed Sonnenschutz Creme LSF 30: Für echte Sonnenanbeter (SEBAPHARMA GMBH & CO.KG)

-sebamed After Sun Lotion: Tut der Haut was Gutes (SEBAPHARMA GMBH & CO.KG)

-Vomex A Dragees: Die Nr. 1 bei Übelkeit und Erbrechen (Klinge Pharma)

-Saltadol Glucose-Elektrolyt-Mischung: Die erste Maßnahme bei Durchfall (Aristo Pharma GmbH)

