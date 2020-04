Linguation: Professionelles Online-Übersetzungsbüro

Professionelle und beglaubigte Übersetzungen

Das Online-Übersetzungsbüro Linguation bietet schnelle, unkomplizierte und professionelle Übersetzungen für Dokumente aller Art. Unsere Übersetzer/innen beherrschen ihre Sprachen auf muttersprachlichem Niveau und sind mit den mondernsten Methoden der Translationswissenschaften bestens vertraut. Durch Spezialisierungen auf die unterschiedlichsten Fachgebiete, etwa aus den Bereichen Jura, Wissenschaft, Medizin, Technik oder Marketing, bieten wir so fachlich und semantisch einwandfreie Übersetzungen zu stets fairen Konditionen in die verschiedensten Sprachen – von Englisch oder Französisch über Türkisch oder Bulgarisch bis hin zu Arabisch oder Chinesisch.

Unsere vereidigten Übersetzer/innen fertigen außerdem jederzeit beglaubigte Übersetzungen für Sie an.

Dabei können Sie den individuellen Preis für Ihre Übersetzung ganz einfach online berechnen, indem Sie Ihr Dokument über die Homepage unseres Übersetzungsservices hochladen. Überzeugt Sie unser Angebot, kann umgehend online bestellt werden und die professionelle Übersetzung wird Ihnen spätestens zum vereinbarten Liefertermin ebenso unkompliziert per E-Mail zugestellt. Eine beglaubigte Übersetzung erhalten Sie im Original auf dem Postweg.

Professionelles Onine-Übersetzungsbüro für Fachübersetzungen aller Art und die beglaubigte Übersetzung amtlicher Dokumente.

Linguation e.K

Mustafa Ünal

Marianne-Brandt-Str. 25

80807 München

0800 000 6765

info@linguation.com

https://www.linguation.com/

