Liquidität für den regionalen Mittelstand: Bei der PSD Bank Hannover eG bis zu 100.000 Euro direkt online finanzieren

Wegen der Corona-Pandemie haben viele mittelständische Betriebe aktuell einen erhöhten Liquiditätsbedarf. So müssen sie etwa Engpässe überbrücken, weil sie für staatliche Überbrückungshilfen nicht in Frage kommen oder diese noch nicht ausgezahlt wurden. Oder sie wollen wichtige Weichen für die Zukunft stellen, indem sie beispielsweise in eine moderne IT-Infrastruktur investieren. Wichtig ist in jedem Fall, eine Hausbank an der Seite zu haben, die das Finanzierungsvorhaben schnell und unbürokratisch unterstützt. Die PSD Bank Hannover eG bietet mittelständischen Kunden mit dem Unternehmerkredit VR Smart flexibel des Verbundpartners VR Smart Finanz die Möglichkeit, bis maximal 100.000 Euro ganz einfach und vor allem schnell zu finanzieren. Aktuell besonders wichtig: Der Abschluss ist völlig kontaktlos möglich, da dieser Unternehmerkredit über die Homepage der Bank komplett digital unter

https://www.psd-hannover.de/kredite/firmenkunden/unternehmerkredit-online.html

abgeschlossen werden kann.

Einfache Anfrage und schnelle Auszahlung

Für eine Finanzierungsanfrage werden lediglich vier Kennzahlen der letzten beiden Jahre sowie bei Kapitalgesellschaften zusätzlich eine Mithaftungsbürgschaft der Gesellschafter bei Vertragsabschluss benötigt. Die Entscheidung über die Kreditanfrage fällt dann in wenigen Minuten online. Wenn sie positiv ausfällt, orientiert sich der zugesagte Kreditrahmen an der jeweiligen Bonität und liegt bei mindestens 5.000 und maximal 100.000 Euro. Nach Vertragsabschluss ist das Geld zeitnah verfügbar, denn ausgezahlt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Die Vertragslaufzeiten liegen bei mindestens sechs und maximal 72 Monaten.

Den Vertrag auf die Liquiditätssituation anpassen

Ein weiterer Vorteil in der Corona-Zeit: Mit dem Unternehmerkredit sind verschiedene Optionen verbunden, die es dem Kunden ermöglichen, den Vertrag anzupassen, wenn sich seine finanzielle Situation verändert. Nach den ersten sechs Raten kann er beispielsweise die Laufzeit um 24 Monate verlängern oder verkürzen, über die Bank eine Ratenpause beantragen oder einmalig den genehmigten Rahmen um 10 Prozent aufstocken. Der Kunde hat außerdem die Möglichkeit Sondertilgungen bis zu 100 Prozent zu leisten, also je nachdem, ob er gerade mehr oder weniger Liquidität benötigt.

Über die PSD Bank Hannover eG

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über mehr als 140 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 52.000 Kunden, 31.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2020).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

