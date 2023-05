Literarische Leckerbissen live am Lagerfeuer

Silberreiher Verlag präsentiert am 17.6.2023 ersten Textzyklus „Augen auf und durch“

Friedrichswalde/Berlin (hh). Die Jungautoren Markus Paninka und Niko Lajev sind die aufgehenden Sterne am Literatenhimmel im Sternberger Seenland. Am Samstag, 17. Juni 2023, um 19 Uhr laden die beiden Schriftsteller zur Lesung ihrer ersten im Silberreiher Verlag erscheinenden Reihe „Augen auf und durch“ auf den Gutshof Friedrichwalde ein.

Am malerischen Ufer des Groß-Labenzer Sees können Interessierte bei einem Lagerfeuer literarische Leckerbissen genießen. Dazu werden Speisen und Getränke gereicht. Musik zum Chillen lockt abschließend zum Verweilen und zu Gesprächen mit den Künstlern. Der Eintritt kostet ein Lächeln. Bei Regen findet die Lesung in der Sommerküche des Gutshofs statt.

Der mittlerweile in Berlin lebende Markus Paninka und Niko Lajev kennen sich seit ihrer Schulzeit in Güstrow. Sie haben bereits erfolgreich zusammen Musik produziert und treten jetzt mit ihrem literarischen Projekt an die Öffentlichkeit. Ihre Werke sind voller Magie und Sinnlichkeit und bieten eine willkommene Abwechslung zum Alltag.

Die Texte geben einen Einblick in das Leben und die Gefühlswelt der letzten Generation, die ohne Smartphone aufgewachsen ist. Während Niko Lajev mehr über die Liebe schreibt, beispielsweise in der Novelle „Sie ist es“, liefert Marcus Paninka Kurztexte und Reime, etwa im Band „Sprüche, Lyrik und Bilder“, in dem es heißt: „Worte sind Bretterbuden, in denen es zieht.“

Die frischen Werke der beiden Autoren erscheinen im Silberreiher-Verlag als Hefte mit durchschnittlich 45 Seiten Umfang im praktischen Din-A6-Format. Sie kommen wie in guten alten Zeiten monatlich exklusiv per Post ins Haus. Die Literaturbändchen werden auf Gut Friedrichswalde liebevoll von Hand gefertigt und bieten eine haptische und visuelle Freude fur jeden Leser. Die erste Reihe „Augen auf und durch“ ist im September 2022 gestartet. Der stetig wachsende Lesezirkel freut sich uber weitere Fans. Bei der Lesung am 17. Juni 2023 kann das Silberreiher-Abo sofort abgeschlossen und das erste Heft – auf Wunsch auch von den Autoren signiert – gleich mitgenommen werden.

Das Abo ist ein besonderes Highlight fur alle Literaturbegeisterten, die sich gerne von urbanen Szenen oder auch von Ausflugen in die Natur verzaubern lassen wollen. Das Silberreiher-Abo ist unter https://silber-reiher.de/ erhältlich und endet automatisch nach zwölf Ausgaben.

1 Jahr Silberreiher – Lesung und Feier

Tipp: Der Silberreiher-Verlag lädt am Freitag, 15.9.2023, ab 19 Uhr in den Alten Pferdestall Fahren zum Fest: Ein Jahr Silberreiher – Lesung und Feier.

Der Silberreiher-Verlag wurde 2022 gegründet und hat sich auf die Veröffentlichung der Werke von Marcus Paninka und Niko Lajev spezialisiert. Der Verlag legt großen Wert auf die Qualität seiner von Hand gefertigten Produkte. Der Silberreiher bietet seinen Lesern ein einzigartiges Leseerlebnis und begeistert mit Texten, die ausschließlich im Abo erhältlich sind.

Firmenkontakt

Silberreiher

Klaus Lorbeer

Friedrichswalder Platz 3

19412 Friedrichswalde

0176 57703184



https://silber-reiher.de

Pressekontakt

:Medienmacherei

Herbert Hofmann

Tannenweg 4

23701 Süsel

0160 90800285

01803 622229 14844



http://www.medienmacherei.de

Bildquelle: Rosa Licht