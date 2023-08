LIV Developers, Dubai – neuestes Projekt

LIV Marina, Dubai Marina

LIV Marina ist eine Weltklasse-Wohnanlage in Dubai Marina, die Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Signature Penthouses bietet. Dieses Hochhaus mit G+44 Stockwerken ist ein exklusiver Turm am Wasser, der einen unterbrochenen Blick auf den Yachthafen, das Meer und die Palmen bietet.

Mit seiner strategischen Lage an der Dubai Marina bietet das Projekt eine exklusive Adresse in der südlichsten Gegend von Dubai. Die günstige Lage sorgt dafür, dass auch alle anderen Dinge bequem zu erreichen sind, so dass Sie eine Vielzahl von Einrichtungen leicht erreichen können.

Die Design-Highlights der Residenzen kommen mit zeitgenössischen Oberflächen, einschließlich eines offenen Küchenlayouts mit detaillierten Annehmlichkeiten. Gleichzeitig ist die markante Design-Architektur einzigartig in der Gegend und macht sie zu einer unverwechselbaren Adresse, die von exklusiven Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten gesäumt wird.

Im Vergleich dazu befindet sich der Turm direkt neben dem Grosvenor House Hotel und ist nur wenige Gehminuten von verschiedenen Hotels entfernt, darunter Intercontinental, Ritz Carlton, Le Royal Meridien Hotels und viele mehr.

Darüber hinaus bietet der ikonische Turm den Bewohnern alles an einer prestigeträchtigen Adresse, um den Lebensstil des 5-Sterne-Viertels von Dubai Marina zu genießen. Genießen Sie das kosmopolitische Leben zwischen dem Strand und dem Yachthafen mit seinem gehobenen Lebensstil, der von Boutiquen, Einkaufsmöglichkeiten, feinen und zwanglosen Restaurants gesäumt ist.

Projekt-Highlights:

– Markanter G+44-stöckiger Wohnturm in Dubai Marina

– Beeindruckende Aussicht auf die Marina, das Meer und The Palm

– Eine Auswahl an Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäusern

– Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen

– Exklusives Design, Annehmlichkeiten und Einrichtungen auf höchstem Niveau

– Direkt neben dem Grosvenor House Hotel und dem Ritz Carlton gelegen.

Das Projekt LIV Marina Apartments verfügt über eine ganze Etage mit fantastischen Annehmlichkeiten, die Sie einige der besten Lifestyle-Momente erleben lassen. Die Anlage bietet Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden, die nahtlos mit den Sozial- und Erholungsräumen verbunden sind. Genießen Sie den luxuriösen Blick auf das Wasser, während Sie sich im voll ausgestatteten Fitnessraum sportlich betätigen. Ziehen Sie sich in die Dampf- und Saunalandschaft zurück, wo Sie sich vom Alltag erholen können.

Wichtigste Einrichtungen:

– Dampfbad und Sauna

– Spielzimmer

– Arbeits-/Konferenzraum

– Kinderspielbereich

– Yoga im Freien

– Kinderspielplatz im Freien

– Kinder-Pool

– Virtuelles Golf

– Lounge für Bewohner

– Fitnessraum innen und außen

– BBQ-Bereich

– Trampolinpark für Kinder

– Schwimmbad

LIV Marina befindet sich in Dubai Marina und bietet einen herrlichen Blick auf den Yachthafen und das Meer. Die Wohnanlage liegt nur wenige Minuten von den Stränden, der U-Bahn, luxuriösen Design-Restaurants und vielen weiteren Einrichtungen entfernt. In der Nähe befinden sich berühmte Hotels wie das Ritz Carlton, Intercontinental, Le Royal Meridien und Grosvenor House. Die problemlose Anbindung sorgt außerdem dafür, dass die Bewohner den Rest der Stadt leicht erreichen können.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Palm Jumeirah

– 07 Minuten – Mall of the Emirates

– 20 Minuten – EXPO 2020

– 15 Minuten – Dubai Parks & Resorts

– 22 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 22 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Der LIV Marina Tower ist Teil der Masterplan-Gemeinschaft in Dubai Marina, die hervorragende Lifestyle-Einrichtungen mit Zugang zu Landschaftspromenaden, Strandabschnitten, Einzelhandels- und Unterhaltungsattraktionen bietet. Der Ort am Wasser bietet eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen, darunter luxuriöse Cafés, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Einzelhandelsgeschäfte der Spitzenklasse. Darüber hinaus haben die Bewohner Zugang zum nahe gelegenen Einkaufszentrum Marina Mall, das über 130 Geschäfte, Supermärkte und kinoähnliche Einrichtungen bietet.

LIV Marina Residences präsentiert sich mit luxuriösen Grundrissoptionen und bietet eine Auswahl an Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern sowie Signature Penthouses. Die Hochhaus-Wohnanlage besteht aus einem Erdgeschoss und einem 44-stöckigen Turm mit maximaler Aussicht auf das Wasser.

