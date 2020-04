Live Shopping & Online Fashionshow: Neue Online-Event-Konzepte bei UNIKAT Events

UNIKAT Events ist als Modelagentur / Eventagentur bereits seit 6 Jahren in Klagenfurt am Wörthersee ansässig. Geschäftsführerin Nika Basic hat sich insbesondere im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht und sich ein großes Netzwerk aufgebaut – sowohl an Kunden als auch an Mitarbeitern. Leistungsbereiche der Agentur sind Fashionshows und Shootings – diese werden nun um 2 komplett neue Konzepte erweitert: Live Shopping & Online Fashionshow.

Live Shopping

Das neues Konzept Live Online Shopping bringt das Einkaufserlebnis bestmöglich in die Häuser und Wohnungen der Kunden. Wie genau läuft das ab? Nika Basic geht LIVE auf Instagram in einem Geschäft auf Entdeckungsreise, präsentiert die aktuelle Kollektion, ausgewählte Einzelstücke und zeitgleich können die Kunden via Live-Chat mitbestimmen, was sie gerne sehen möchten. Durch dieses Durchstöbern und live dabei sein, haben die Zuseher und Kunden das Gefühl selbst im Laden zu stehen. Dieses Shoppingerlebnis virtuell zu ermöglichen und dabei das Gefühl des “Entdeckens” nicht zu verlieren, ist die Kunst bei diesem Konzept. Die Modeindustrie bzw. die Betriebe müssen nun kreativ werden und neue Konzepte ausprobieren – man sollte die Zeit nutzen und die Krise als Chance sehen, neue Kunden zu gewinnen und sein Unternehmen auf eine andere Weise in ein neues Licht rücken. Selbst wenn ein Unternehmen noch nie etwas im Online-Bereich probiert hat, bietet das Live Shopping als Online-Event Konzept eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, sich einer ganz anderen Zielgruppe vorzustellen!

Die Vorteile des Live Shopping:

-Interaktives und unterhaltsames Online-Event Konzept, welches außerhalb der Geschäftszeiten ein exklusives Shopping Erlebnis ermöglicht.

-Das Unternehmen entscheidet selbst, was gezeigt wird und legt den Schwerpunkt für die Produktpräsentation. Soll zum Beispiel ausschließlich die neueste Kollektion im Fokus stehen oder lässt man den Kunden individuell durch den gesamten Laden stöbern?

-Einkaufen in einer entspannten und lockeren Atmosphäre, die es dem Kunden ermöglicht, sich in Ruhe und anonym die Produkte anzusehen. Ganz ohne suggerierten Zwang wird so die Kaufbereitschaft steigert.

-Über den interaktiven Live-Chat stellen die Kunden Ihre Fragen, welche umgehend beantwortet werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, Personal aus dem Shop in den Live-Stream hinzuzuschalten, sodass diese selbst das Geschehen kommentieren und auf Fragen eingehen können.

-Eine völlig neue Zielgruppe wird erschlossen, da sowohl überregionale Einkäufe vorgenommen werden können, als auch von der analogen in die digitale Einkaufswelt gewechselt wird.

-Live Shopping bedeutet, dass unbegrenzt vielen Kunden gleichzeitig etwas gezeigt werden kann, ungeachtet der Quadratmeterzahl eines Geschäfts.

-UNIKAT stellt den Zugriff auf das erstellte Videomaterial sicher, sodass die Kunden auch zu einem späteren Zeitpunkt alles anschauen und gegebenenfalls einen Kauf tätigen können.

-Professionelle Moderation durch UNIKAT Events – Nika Basic und Christian Gössler führen den Kunden und Interessenten gekonnt durch das Einkauf Erlebnis.

-Durch Nutzung des weitreichenden (Online-)Netzwerks von UNIKAT Events, wird die Reichweite und die Bekanntheit des Geschäfts gesteigert.

Online Fashionshow

Viele Unternehmen verfügen bereits über einen Onlineshop, wissen aber nicht, wie man die Produkte bzw. Mode besser präsentieren kann. Andere nutzen zwar Social Media, haben aber keinen coolen Content, um diese Plattformen zu bespielen.

An dieser Stelle knüpft das zweite neue Online-Event-Konzept namens Online-Fashionshow an. Das Unternehmen schickt an UNIKAT EVENTS die Kollektion bzw. die Ware, die präsentiert werden soll und die Models von UNIKAT Events präsentieren die Stücke und filmen diese “Fashionshow”. Aus mehreren kurzen Videos, wird ein kompletter Werbeclip zusammengeschnitten. An sich bewegenden Models sieht die Mode einfach besser aus, als an leblosen Schaufensterpuppen – der potenzielle Käufer kann die Schnitte besser erkennen. Außerdem ist es erwiesen, dass sich Kunden mehr Videos ansehen und davon visuell mehr angesprochen werden als von klassischen Produktfotos!

Diese Videos werden den Unternehmen sowohl für Social Media als auch für die Homepage zur Verfügung gestellt. Auch auf den Kanälen von UNIKAT EVENTS werden die Clips beworben und gepostet. Ein eigener YouTube-Kanal bzw. dessen Link macht das Verschicken an Stammkunden ganz einfach und man kann es sich immer wieder ansehen. Auch die gebuchten Models bewerben und kündigen die Aktion auf den eigenen Kanälen an, was eine ganz neue Reichweite für das Unternehmen bedeutet. Eine Zielgruppe, die man vielleicht noch gar nicht ansprechen konnte.

Wie funktioniert die ONLINE FASHIONSHOW?

Der Ablauf einer Online Modenschau ist ganz einfach. In einem ersten Kennenlerngespräch legt das Unternehmen fest, von welchen Models die Produkte präsentiert werden sollen. Hierfür werden verschiedene Models vorschlagen. Im Anschluss daran, werden die Produkte der Kollektionen an UNIKAT Events versandt. Die Models von UNIKAT Events präsentieren die Stücke entsprechend einer zuvor festgelegten “Choreografie” und werden dabei auf Video aufgenommen. Diese Videos schneidet und bearbeitet das UNIKAT Grafik-Team, sodass ein einzigartiger Clip entsteht. Der Clip kann nun auf den Social Media Kanälen oder der unternehmenseigenen Homepage veröffentlicht werden.

Ihre Vorteile:

-Modernes & unterhaltsames Online-Konzept mit der genau die richtige Zielgruppe erreicht wird.

-Die Online Modenschau ergänzt den Online Auftritt und verleiht ihm etwas Einzigartiges. Durch die Videos erhöht sich langfristig die Verweildauer auf der Homepage, was zu besseren Suchmaschinenrankings beiträgt.

-Neue Zielgruppen werden durch den Einsatz des neuen Konzepts erschlossen, ebenso wie Bestandskunden angesprochen.

-Eine eigene Fashion Show zu organisieren, ist äußerst kosten- und planungsintensiv. Durch die Umsetzung einer Online Modenschau entfallen viele aufwendige Planungsschritte und der Fokus bleibt auf dem Wesentlichen. Unter Einsatz eines überschaubaren Budgets im Vergleich zu einer normalen Modenschau, wird eine große Reichweite erzeugt, der Zielgruppe etwas Neues geboten und – besonders in den aktuellen Zeiten – ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzept präsentiert.

-Das Konzept lässt sich auf so gut wie jeden Bereich individuell und optimal anpassen. Ob Mode für Damen, Herren, Kinder oder Babys, Accessoires, Taschen oder Schuhe, aber auch alle anderen Lifestyle Produkte lassen sich stylisch in Szene setzen und erzeugen Eindrücke, die kein noch so gut geschossenes Foto oder dekoriertes Schaufenster ermöglichen kann. Die Online Fashionshow ist quasi in jedem Bereich anwendbar.

-Beide Konzepte lassen sich vereinen. Eine abgehaltene Modenschau kann auch live auf Facebook, Instagram, YouTube, etc. gestreamt werden. Der Zuschauer bekommt das Gefühl vermittelt in der ersten Reihe zu sitzen, ohne seine eigenen vier Wände verlassen zu müssen.

UNIKAT Events ist eine Fullservice-Eventagentur und kümmert sich von A bis Z um alles in den Bereichen: Events, Fashionshows, Fotoshootings, Promotioneinsätze, Service & neu: Live Shopping & Online Fashionshows. Das Team und die Geschäftsführerin Nika Basic sind ständig darauf bedacht, an neuen Herausforderungen zu wachsen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden sowie die Schaffung eines Wiedererkennungswertes sind ihre oberste Priorität. UNIKAT Events verleiht den Veranstaltungen als Eventagentur einen individuellen und einzigartigen Charakter – einfach UNIKAT.

Kontakt

UNIKAT Events

Nika Basic

Linsengasse 27

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

+436644271608

office@unikat-events.at

http://www.unikat-events.at