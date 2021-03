LiveAgil Endure: Kollagen für mehr Leistungsfähigkeit

Kollagen ist ein wichtiger Baustoff für Haut, Knochen, Muskulatur, Gelenke und steigert die sportliche Leistungsfähigkeit. Der Körper kann Kollagenpeptide nahezu vollständig aufnehmen, die die Fettverbrennung sowie den Aufbau fettfreier Masse unterstützen. Das dient unter anderem auch der Prävention von Gelenküberlastungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen.

Das bringen hochspezifische Kollagenpeptide

Zahlreichen wissenschaftlichen Studien zufolge hat Kollagen positive Auswirkungen auf das Verhältnis von Fettmasse zu fettfreier Masse im Körper. Die in der Studie verwendeten hochspezifischen Kollagenpeptide entsprechen denen, die das Unternehmen LiveAgil in seinem LiveAgil Endure verwendet. Der Körper nimmt diese besonders leicht auf und sie regen die Kollagenproduktion sowie viele weitere Prozesse in den Zellen an. Das sorgt für eine höhere Ausdauerleistung und reduziert das Risiko von Sportverletzungen.

Mehr Leistung, weniger Risiko

Glycin und Arginin wirken sich erheblich leistungssteigernd aus, und beide Aminosäuren kommen in reichlicher Menge im Kollagen vor. Damit fällt ihre Einnahme als spezifische Kollagen-Peptide besonders wirksam aus. Die Zubereitung von LiveAgil Endure ist auf eine ideale Absorption der Aminosäuren ausgerichtet, um die Körperzellen zu stimulieren. Weil ihre Zusammensetzung speziell auf die Bedürfnisse von Ausdauersportlern zugeschnitten und sie wissenschaftlich erprobt sind, wirken sich die hochspezifischen Kollagen-Peptide, wie sie LiveAgil Endure enthält, besonders gut auf die Leistungsfähigkeit aus.

Die ideale Dosis von 15 Gramm pro Tag unterstützt den Muskelaufbau sowie die Ausdauerleistung, bei einer Einnahme 30 bis 60 Minuten vor dem Training. Neben dem Muskel sorgen spezifische Kollagenpeptide gleichzeitig für gesunden Gelenkknorpel und Knochen. LiveAgil Endure von FitundAgil bietet somit einen umfangreichen und nachhaltigen Schutz und hilft dabei, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen.

Schützt auch im Alter

Durch die Gesunderhaltung der Gelenke ist LiveAgil Endure auch bestens für ältere Menschen geeignet, die sich an der körperlichen Betätigung erfreuen (wollen). Da die Supplementierung mit Live Agil Endure dem Abbau von Muskulatur und Gelenkknorpel entgegenwirkt, bekämpft es somit Alterserscheinungen. LiveAgil “Kollagen für mehr Leistungsfähigkeit” und die darin enthaltenen hochspezifischen Kollagenpeptide können einen altersbedingten Muskelrückgang wesentlich hinauszögern oder sogar stoppen. Weitere Studien belegen, dass die Schmerzen in Hüfte, Knie und anderen Gelenken mithilfe der Kollagenpeptide Supplementierung deutlich reduzierter ausfallen. Sie sorgen damit für eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität.

Der Blog FitundAgil behandelt zahlreiche Themen rund um Gesundheit, Fitness, Sport, Ernährung und Beauty.

