Living Dreams Immobilien – die Münchner Hausverwaltung

“Wer in München und Umgebung eine kompetente, persönliche und moderne Hausverwaltung sucht, der ist bei uns richtig!” das sagt Nela Spanner, eine der geschäftsführenden Gesellschafterinnen der Living Dreams Immobilien GmbH aus Grünwald. Das Unternehmen betreut in München und der Region Wohnungs-Eigentümergemeinschaften sowie Besitzer von Mietobjekten.

“Hausverwaltung ist kein Nebenjob!” stellt Isabella Klosa, ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens, klar. Der Immobilienverwalter habe eine große Verantwortung-für das Gebäude, die Finanzen des Gebäudes und die Eigentümer und Mieter. Und dabei seien die Aufgaben eines Hausverwalters sehr vielschichtig, berichten die beiden Münchenerinnen. Von der Trinkwasserprüfung über die Bescheinigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, das Prüfen von Versicherungsurkunden, das Abwickeln von Versicherungsschäden, die Neuvermietung einer Wohnung, das Führen des Objektkontos, das Organisieren einer ordnungsgemäßen Eigentümerversammlung und vieles mehr gehöre zum Berufsbild von professionellen Immobilienverwaltern.

“Damit diese Aufgabenvielfalt gut bewältigt werden kann, muss ein moderner Immobilienverwalter gut ausgebildet sein” betonen die beiden Inhaberinnen. Und gehen mit gutem Beispiel voran, denn die beiden Immobilienfachleute sind Immobilienverwalter (IHK), Immobilienfachwirt (IHK), Immobilienmakler (IHK) und Immobilienwertermittler (TRA) und verfügen damit über eine breite Ausbildung im Immobilienbereich. Daneben bringen die beiden Kompetenzen aus einem juristischen Studium und mehrjähriger Praxiserfahrung aus der Immobilienwirtschaft und der Bewirtschaftung von Immobilien mit.

“Wir haben gesehen, dass viele Methoden in der Betreuung von Immobilien veraltet sind. Oftmals warten Kunden wochenlang auf Informationen oder die Bearbeitung von Vorgängen zieht sich lange hin. ” berichtet Isabella Klosa. “Und da haben wir uns gesagt: das kriegen wir mit modernen Mitteln besser und schneller und ohne lange Wartezeiten hin- und zwar im Interesse der Kunden” ergänzt Nela Spanner. Das war die Motivation der beiden Frauen, sich selbstständig zu machen. “Unsere unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Charaktere ergänzen sich optimal- so können wir beide unsere Kunden rundum guten Service bieten” erzählen die beiden unisono.

Besonderen Wert legt die Hausverwaltungs-Firma auf eine persönliche Betreuung der Kunden. “In unserem Unternehmen sind die Kunden keine Nummer, denn wir kennen unsere Eigentümer persönlich!” berichtet Nela Spanner. Für Notfälle sind die beiden Inhaberinnen für die Kunden auch ausserhalb der üblichen Bürozeiten erreichbar. “So können wir schnell eingreifen, sollte dies erforderlich werden” ergänzt Isabella Klosa.

“Transparenz steht für uns an erster Stelle” berichtet Frau Klosa diese. So nutzt das Unternehmen eine moderne Software, damit die Kunden rund um die Uhr online direkt auf die Dokumente des Objektes zugreifen können. “So können Eigentümer alle Rechnungen, Kontoauszüge und Objektdokumente einsehen, und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr” ergänzt Frau Spanner. Über diese Plattform ist es den Eigentümern eines Objektes auch möglich, direkt mit den Verwalterinnen zu kommunizieren und die Erledigung beschlossener Aufgaben mitzuverfolgen. “Mehr Transparenz geht nicht” erklären die beiden Hausverwalterinnen unisono.

“Die Kunden erhalten schnelle und übersichtliche Abrechnungen, die Eigentümerversammlungen werden gut vorbereitet und durchgeführt und die gefassten Beschlüsse setzen wir schnell um” berichtet Isabella Klosa von den Leistungen für Wohnungs-Eigentümergemeinschaften. Nela Spanner ergänzt: “Und die Besitzer von Mietobjekten werden von allen Arbeiten entlastet, beginnend von der Betriebskostenabrechnung bis hin zur Wohnungsabnahme, der Objektbuchhaltung, dem Mahnwesen und dem Kümmern um die Anliegen der Mieter. ”

Wenn man die beiden Damen live erleben darf, sieht man, dass man hier auf geballte Energie und Tatenkraft stößt und die Eigentümer sich auf ein eingespieltes Team freuen dürfen. Wer bei Verwaltungen noch an eingestaubte und eingerostete Abläufe denkt, ist hier fehl am Platz! Die beiden Hausverwalterinnen verabschieden uns mit den Worten “Wenn Sie eine neue Hausverwaltung für Ihr Objekt in München und Umgebung suchen, dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!”.

Living Dreams Immobilien GmbH ist moderne und kompetente Hausverwaltung für München und die gesamte Region. WEG-Verwaltung, Mietverwaltung, Sonderleistungen für Miethausbesitzer sowie Beratung bei Verkauf einer Immobilie.

