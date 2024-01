Lofec Flächenheizung – Sanierung als Chance für neuen Heiztechnik

Hogaseach empfiehlt

Planen Sie eine Gebäudesanierung ?

Was auch immer Sie suchen, auf dem Portal HOGASEARCH www.hogasearch.de werden Sie es finden.

Die Lofec Flächenheizung www.lofec.de ist ein echter Allrounder in der Sanierung. Egal, ob es sich um eine Kernsanierung mit Wechsel des Heizsystems, eine Schimmelsanierung oder die Nachrüstung einer Fußbodenheizung handelt.

In der Sanierung von Fußböden und Wohnbereichen spielt das Thema Aufbauhöhe eine große Rolle, im Altbau zusätzlich noch das Gewicht. Durch eine geringere Aufbauhöhe werden nachträglich Fußbodenheizungen eingebaut. Der bestehende Estrich muß nicht herausreißen werden. Es entsteht kein Raumverlust. Das ist ein erheblicher Vorteil. Beim nachträglichen Ausbau eines Dachgeschosses spielt das Gewicht der Flächenheizung keine Rolle. Nur 120g/m² stellen kein statisches Problem dar – andere Heizsysteme weisen oft das Vielfache an Gewicht auf. Die Flächenheizung ist die perfekte Lösung für alle Bereiche, in denen man sonst nur mit sehr viel Aufwand zur Lösung kommt.

Chancen im Neubau?

Autark leben ist ein Traum Vieler. Nutzen Sie die Lofec Flächenheizung dazu. Wartungsfrei und ressourcenschonend.

Aufgrund der energetisch sehr guten Bauweise im Neubau braucht ein KfW55, KfW 40+ oder ein Passivhaus nur sehr wenig Heizleistung. Durch neue Baustoffe werden die thermischen Verluste extrem verringert. Die Lofec Flächenheizung spielt hier ihren großen Vorteil als Wand oder Deckenheizung aus. Wenn geringe Heizleistungen gefordert sind, können diese fast aufs Watt genau umgesetzt werden. Durch die Anforderungen aus der EnEV2017 und der Herabsetzung des Primärenergiefaktors für Strom, und dank der Möglichkeit den erzeugten Strom der Photovoltaikanlage effektiv zu speichern ist die Lofec Flächenheizung das letzte Puzzleteil, um bis zu 80% autark zu leben. Nutze Wind und Sonne, um Ressourcen zu schonen.

Lofec GmbH

Freiherr-vom-Stein-Weg 15

72108 Rottenburg

Tel.: 07472 931524-0

E-Mail: info@lofec-gmbh.de

Internet: https://lofec.de

