LOGfair Veranstaltungskalender 2021

2020 hat gezeigt, dass die Idee der virtuellen Online-Messe LOGfair gut angenommen wird: 9.230 Seitenaufrufe der durchschnittlich 1.300 Besucher während der Messetage, welche die Stände der aktuell 30 Aussteller besuchen, belegen dies. Auch im neuen Jahr 2021 startet die LOGfair gleich voll durch: Den Auftakt macht am 02. Februar ein Logistikforum der BGL und SVG. Am 16 März folgt dann das nächste Highlight, wo sich alles rund um das Thema “Innovative Lösungen für Ihre Supply Chain” dreht. Am 15. April erwartet Sie dann zum Tag der Logistik das Thema “Start-ups in der Logistik”, bevor dann im Juni die erste virtuelle Jobmesse der LOGfair in Kooperation mit LOGjobs.de veranstaltet wird.

In Umbruchzeiten – auch nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie, der Fortschreitenden Globalisierung des Welthandels oder den regionalen Krisengebieten – ist die Logistikbranche einem starken Wandel unterzogen. Unternehmen entlang der Lieferkette müssen sich entsprechend aufstellen, um mitzuhalten. Neue Konzepte sind gefragter denn je im hochkomplexen Kreislauf der Kostenersparnis bei Transporten, Umweltschutz, innovative Lösung beim Warenumschlag und Lagerhaltung.

LOGfair überzeugt mit Sonderkonferenzen, Praxisvorträgen und einer Multimediaplattform mit Messeständen. Die virtuelle Messe richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant. Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform. Aber auch in der übrigen Zeit lohnt sich die virtuelle Messe für Aussteller und Besucher. Wir bieten mit der Plattform die Möglichkeit, das ganze Jahr über schnell und unkompliziert Informationen auszutauschen und Gespräche im 1:1 Live-Chat zu führen. Zudem können Aussteller den Messebesuchern Videos und Dokumente wie Produkt- oder Datenblätter zur Verfügung stellen, ohne gleichzeitig die üblichen personellen Ressourcen am Messestand bereit stellen zu müssen.

Interessierte können sich auf www.logfair.online registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen. Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform.

https://logfair.online/veranstaltungskalender2/

Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

0211 976 334-75

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

https://logfair.online/

Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Jan Schenkenbach

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

