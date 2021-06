Logicalis übernimmt Netzwerkinfrastruktur- und 5G-Spezialisten siticom

Frankfurt am Main, 7. Juni 2021 – Logicalis, internationaler Anbieter von IT-Lösungen und Managed Services, übernimmt mit sofortiger Wirkung die siticom GmbH, den Spezialisten für Netzwerktransformation und -modernisierung. Durch die Investition stärkt Logicalis sein Angebot im Bereich der Software Defined Services, um Kunden die Vernetzung von Menschen und Geräten zu ermöglichen.

siticom, gegründet 2010, ist als Experte für Kommunikationsnetzwerke und Campus-Netzwerklösungen ein führender Akteur im Markt für Software Defined Networking (SDN) und 5G. Mit einem Team von 130 Experten an fünf deutschen Standorten entwickelt das Unternehmen für seine Kunden komplexe Netzwerklösungen. Zum Kundenstamm zählen einige der weltweit größten Telekommunikations- und Finanzdienstleister sowie Betreiber von Chemieanlageninfrastrukturen.

Die Übernahme von siticom befähigt Logicalis dazu, ein EMEA-Kompetenzzentrum für zukunftsweisende 5G-Netzwerke zu etablieren, um die Interoperabilität von Cloud-orchestrierten Netzwerken weiterzuentwickeln. Durch den Kompetenzgewinn im Bereich Next Generation Networks kann Logicalis außerdem sein Dienstleistungsportfolio in diesem Segment ausbauen und im Bereich von Professional Services und Managed Services weiter wachsen.

“Moderne Netzwerkinfrastrukturen sind die Grundlage für jedes digitale Geschäft. Mit unserer strategischen Entscheidung, siticom zu übernehmen, kommen wir der wachsenden Nachfrage nach Breitbanddiensten und Glasfaserausbau nach, während wir weiterhin schnelle, skalierbare und agile Lösungen für globale Kunden liefern,” sagt Bob Bailkoski, CEO der Logicalis Group. Und weiter: “Als Cisco Global Gold Partner entwickeln wir bereits SD-WAN-Lösungen. Gemeinsam mit siticom können wir auf dieser Partnerschaft aufbauen, um End-to-End 5G-Angebote für das Business der Zukunft zu schaffen.”

Jürgen Hatzipantelis, Managing Director bei siticom, fügt hinzu: “Unsere zukunftsweisende Netzwerkexpertise kombiniert mit der globalen Reichweite von Logicalis eröffnet beiden Unternehmen neue Märkte. Als internationaler Managed Service Provider (MSP) wird Logicalis das Wachstum von siticom unterstützen und die Grundlagen schaffen, die für die weitere Entwicklung des Geschäfts erforderlich sind. Unsere offene und innovative Unternehmenskultur ist dabei ein Grundpfeiler.”

Stefan Höltken, Managing Director bei siticom, fasst zusammen: “Durch die Kombination unseres Know-hows in den Bereichen SDN, 5G und Infrastruktur-Services mit dem Managed Services Angebot von Logicalis und den engen Kundenbeziehungen, wird siticom in der Lage sein, seinen Kunden ein umfassenderes Angebot zu bieten.”

siticom verfügt über umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Telekommunikation und Software Defined Networks, die industrielle IoT-Implementierungen und öffentliche sowie private Netzwerke der nächsten Generation ermöglichen. Der 5G-Lösungsspezialist ist Mitglied im Bitkom, Deutschlands größtem Digitalverband. siticoms tiefgreifendes Wissen sowie die starken strategischen Partnerschaften mit führenden 5G-Anbietern wie Nokia, Airspan, Metaswitch und Druid Software, werden in ihrer Kombination die Vision von Logicalis, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation zu sein, beschleunigen. Lösungen und Services werden so für Kunden auf der ganzen Welt ausgebaut.

Über Logicalis

Logicalis ist internationaler Anbieter von IT-Lösungen und Managed Services, der seine über 10.000 Kunden weltweit bei der erfolgreichen Gestaltung des digitalen Wandels voranbringt. Mehr als 6.500 Mitarbeiter in 27 Ländern bilden ein globales Netzwerk aus

IT-Experten, das durch strategische Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, wie Cisco (Global Gold Partner), Microsoft (Azure Expert MSP), Oracle, NetApp, HPE, IBM, ServiceNow und VMware, unterstützt wird.

Als Architects of Change™ fokussiert sich die Logicalis GmbH darauf, die digitale Transformation ihrer Kunden zu gestalten, zu unterstützen und umzusetzen, indem sie ihre Vision mit der eigenen technologischen Expertise und Branchenkenntnissen zusammenbringt. Durch ihr fundiertes Know-how der Entwicklungen in der IT – von Security, Cloud, Infrastruktur, Datenmanagement bis hin zu IoT – kann Logicalis ihre Kunden bei der erfolgreichen Erreichung ihrer Geschäftsziele, wie Wachstum, Wirtschaftlichkeit, Innovation, Compliance, Data Governance und Nachhaltigkeit, unterstützen.

In Deutschland ist die Logicalis GmbH mit über 350 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt a.M., Berlin, Köln, München und Stuttgart präsent. Zur Logicalis Group in Deutschland gehören neben der Logicalis GmbH auch die Orange Networks GmbH sowie die ituma GmbH.

Die Logicalis Gruppe erwirtschaftet einen weltweiten Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar. Sie ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der an der Johannesburger Börse notierten Datatec Limited, die einen Umsatz von über 4,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Weitere Infos unter: www.logicalis.de

Die siticom GmbH ist ein im Jahr 2010 gegründetes Innovations-Unternehmen mit dem Schwerpunkt der digitalen Transformation von Infrastruktur und Netzwerken der Zukunft.

Das Portfolio der siticom ist ausgerichtet auf die komplexen technologischen Herausforderungen der Zukunft. Unsere Lösungen und Leistungen erstrecken sich dabei von der technischen und strategischen Beratung bis hin zu Ingenieurleistungen für Planung und Realisierung von Netzinfrastrukturen in Kommunikationsnetzen und Unternehmensnetzen. Über ein hochinnovatives, flexibles Netzwerk von Systempartnern ist siticom in der Lage, kurzfristig und mit hoher Qualität Lösungen zu realisieren.

Die Kombination von Beratung, Design und Architektur gebündelt mit der Übernahme der System- und Implementierungsverantwortung sowie Testautomation zeichnet siticom als unabhängigen Systemintegrator aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: siticom GmbH

Bildquelle: Logicalis