Logik erzeugt Standardtexte

Mit simus classmate werden Materialstämme, Artikelbeschreibungen und ähnliche Texte in ERP- und anderen Systemen automatisch generiert oder auch in Fremdsprachen übersetzt. Dabei spielt Künstliche Intelligenz (noch) keine Rolle – gefragt sind strukturierte Daten und Texte, die nach einheitlichen Konventionen standardisiert wurden.

Bei Hermann Schwelling Maschinenbau (HSM) in Frickingen werden Bestelltexte für den Einkauf automatisch erzeugt. Nachdem Technik und Strategischer Einkauf in einem Workshop anhand der Merkmale relevanter Klassen die erforderlichen Textmuster festgelegt hatten, konnte simus systems die passenden Regeln entwickeln. Nun werden aus den Merkmalen einer Klasse in simus classmate automatisch die Bestelltexte für Materialien generiert. Der bisherige Aufwand für Erstellung, Aktualisierung und Prüfung löste sich für die beteiligten Abteilungen in Nichts auf.

Solcher Ergebnisse erreichen Kunden von simus systems regelmäßig in zwei Schritten: Zunächst werden mit den bekannten Software-Tools von simus classmate die Bezeichnungen und Texte analysiert und aufbereitet, die in den relevanten Systemen verwendet werden. Diese Begriffe werden nach Häufigkeit priorisiert, in ihre Bestandteile zerlegt, nach unterschiedlichen Schreibweisen analysiert und bereinigt. Zusammen mit Gültigkeitsregeln fließen die Ergebnisse in eine neue Terminologie-Datenbank. Diese unterstützt anschließend bei der Begriffswahl in den umgebenden PDM- oder ERP- Systemen.

Im zweiten Schritt des bewährten Verfahrens werden die festgelegten Begrifflichkeiten und die Klassifikation zur automatischen Textgenerierung verwendet. So entstehen Bestelltexte für den Einkauf, Materialkurztexte oder Zollbenennungen ohne Abweichungen, Rechtschreib- oder technische Fehler. Nach dem gleichen Verfahren können auch Übersetzungen in Fremdsprachen automatisiert werden, was für international tätige Unternehmen erhebliche Einsparungen bedeutet. Da alle automatisch generierten Texte den jeweiligen Konventionen entsprechen, werden einheitliche Schreibweisen mühelos durchgesetzt – was die Fehlerquote erheblich senkt.

Wer Prozesse digitalisieren und effizienter gestalten will, der sollte mit einer soliden Datenbasis beginnen. Wurde eine zuverlässige und fehlerfreie Grundlage geschaffen, erlauben die Schnittstellen des classmate Textgenerators eine Integration mit zahlreichen Systemen – zum Beispiel den ERP-Systemen von SAP. Zahlreiche Probleme bei der Digitalisierung und Automatisierung lösen die Spezialisten von simus systems durch das einfache Mittel der Textstandardisierung!

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

