LogiMAT: itelligence zeigt Logistiklösungen von Dropship-Szenarien bis zur Ausfuhrmeldung beim Zoll

Mit der vollautomatischen Versandabwicklung von itelligence gelingt der Einstieg ins Cloud-Geschäft für Logistiker

Stuttgart / Bielefeld 3. März 2020 – Ob IoT-unterstütze Track&Trace-Szenarien oder effizientes, KI-gestütztes Verpacken der Sendungen im SAP-System: Die itelligence AG, eines der erfolgreichsten SAP-Beratungshäuser weltweit, zeigt auf der LogiMAT in Stuttgart effektive Wege für die effiziente Digitalisierung der Logistik. Unabhängig von der Unternehmensgröße optimiert itelligence die Logistik – vom Lager bis zum Zoll – mit selbstentwickelten IT-Lösungspaketen auf SAP-Basis. In Halle 8, Stand A 55 zeigen die SAP-Berater von itelligence, welche aktuellen Technologien jetzt die wirksamsten Optimierungen bieten und wie man dabei im SAP-Standard bleibt.

“Unsere Versandlösung ist eng in die SAP-Lösungen integriert und release-fähig, aber sie ermöglicht trotzdem individuelle Anpassungen und Skalierung”, berichtet Oliver Schöps, Head of Sales Products & Cloud Computing bei itelligence.

Damit beschreibt er einen der Vorteile der zu 100 Prozent in SAP integrierten Versandlösung it.x-press von itelligence. it.x-press unterstützt SAP-Technologien wie SAP ERP, SAP S/4HANA, SAP Extended Warehouse Management und SAP Transportation Management. Durch diese direkte Integration ins SAP-System entstehen keine zusätzlichen Lizenzgebühren für die indirekte Nutzung. Mit it.x-press bilden Unternehmen Versandprozesse komplett in ihrer IT-Landschaft ab. Angefangen von der Frachtkostenkalkulation, über die Rechnungsprüfung, Track&Trace im Internet der Dinge bis hin zum gesetzeskonformen Versand von Gefahrgut.

Den Überblick behalten: CO2 sparen und Sanktionslisten richtig prüfen

Frachtbörsen sowie die Exportanmeldung, inklusive einer Prüfung der Sanktionslisten, lassen sich im SAP-Standard einbinden. Durch ihre optimierte Logistik punkten die Unternehmen auch beim Thema CO2.

“Unternehmen sparen CO2 durch reduzierte Leerfahrten und das Bündeln mehrerer Transportaufträge, und sie erfüllen dennoch die Erwartung der Kunden nach einer schnellen Belieferung”, weist Schöps den Weg in eine moderne Logistik-Strategie.

Die Zukunft wartet schon: KI-gestütztes Verpacken auf der LogiMAT

itelligence zeigt auf der LogiMAT auch den nächsten Schritt der Logistik, nämlich die Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Die jüngste Entwicklung im it.x-press Portfolio ist der it.x-packIT EWM. Es handelt sich dabei um eine der ersten Lösungen für das automatisierte Verpacken in SAP EWM mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einer direkten Integration in die Systemlandschaft der Logistik.

Dropship-Szenarien binden den Online-Handel ein

Für it.x-press brauchen Anwender keine intensive SAP-Schulung. Dies erleichtert den Einsatz externer Mitarbeiter im Saisongeschäft. In Kombination mit der Cloud-Lösung SAP Commerce ermöglicht it.x-press eine vollautomatisierte Bestellabwicklung. In Kombination mit den itelligence EDI-Lösungen it.x-EDIconnect oder it.x-EDIcloud sind Dropship-Szenarien aus Online-Handelsplattformen heraus im Standard möglich.

Effektive Digitalisierung sollte schrittweise beginnen

“it.x-press lässt sich auch hybrid betreiben, also gleichzeitig mit SAP ERP, SAP S/4HANA und/oder SAP EWM”, berichtet Schöps “Logistiker bekommen so die maximale Flexibilität für den Einsatz an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen IT-Landschaften”.

Das it.x-press Portfolio ist modular aufgebaut. Unternehmen können mit einem Prototyp an einem Standort mit einem Transportdienstleister starten und die Lösung sukzessive um weitere Transportdienstleister, weitere Standorte oder um weitere Prozesse wie etwa die Frachtkostenkalkulation erweitern.

Gespräche mit den Experten direkt planen – Gratisticket nutzen

Interessierte LogiMAT-Besucher können schon im Vorfeld einen Gesprächstermin mit Oliver Schöps oder seinen Kolleginnen und Kollegen direkt auf der Messe vereinbaren und sich damit ein Gratisticket für die LogiMAT über den folgenden Link sichern: https://itelligencegroup.com/de/events/logimat-2020/



itelligence AG – LogiMAT-Expertenvortrag

Die itelligence-Experten sind nicht nur in Halle 8, Stand A 55 zu finden. Messebesucher können auf der LogiMAT die angebotenen Expertenvorträge nutzen, um mit itelligence ins Gespräch zu kommen, beispielsweise am Dienstag, 10. März von 15:15 bis 15:45 Uhr, in Halle 6/Forum F.

Mersun Sezer, Head of CoE Advanced Logistics Warehouse & Transportation, itelligence AG, präsentiert hier “Die Bedeutung der SAP Digital Supply Chain für Ihre aktuellen und zukünftigen SAP-Projekte”.

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.

www.itelligencegroup.com

Kontakt

itelligence AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

anfrage@itelligence.de

https://itelligencegroup.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.